Крах системы денежных переводов возвращает Таджикистан в прошлое

Недавний крах системы денежных переводов в Таджикистане уже создает всем проблемы.

Зебо, жительница Душанбе, регулярно отправляет деньги своему младшему брату Сино, который живет и учится в Москве. Деньги идут на аренду жилья, студенческие принадлежности и другие расходы.

Однако наиболее популярные методы пересылки денег – системы денежных переводов, такие как Western Union, российская «Золотая Корона» и другие, – в основном были недоступны с 3 декабря, после принятия административных мер Национальным банком Таджикистана (НБТ).

Власти пообещали, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время, но счета нужно оплачивать сейчас. Устав ждать, Зебо нашла другое решение. Она перевела средства на таджикский онлайн-кошелек, затем сделала перевод на цифровой кошелек, управляемый российской технологической компанией «Яндекс». Оттуда деньги ушли на российскую банковскую карту. При этом с каждого доллара было удержано шесть центов в качестве комиссии. Системы же денежных переводов, используемые таджикскими клиентами, обычно берут около 1%.

Такой сложный механизм пришлось применять из-за введенного Нацбанком требования ко всем системам денежных переводов открыть счета в НБТ. Фактически компании должны заранее спрогнозировать, сколько денег они будут переводить, и держать эту сумму в НБТ.

Ситуация Зебо – из ряда вон выходящая. Подавляющее большинство денежных потоков идет не в Россию, а оттуда. Центральный банк России заявил, что в 2018 году из РФ в Таджикистан было переведено около 2,5 млрд долларов, что эквивалентно почти трети ВВП Таджикистана. Эти деньги, по большей части отправляемые трудовыми мигрантами семьям на родине, помогают держаться на плаву как населению, так и экономике страны в целом.

После введения НБТ новых правил у отделений банков выстраиваются большие очереди из клиентов, которые пытаются выяснить, как им получить деньги.

«Мой сын учится в частной школе, и в начале каждого месяца я должна платить 900 сомони (90 долларов), – сказала Eurasianet.org Ситора, которая ждала возле отделения Ориёнбанка. – Когда возникают задержки ежемесячных платежей, начинается травля. [Учителя] публично спрашивают детей, когда они принесут деньги».

Несмотря на жалобы семей, оказавшихся без средств к существованию, НБТ продолжает стоять на своем. Нацбанк заявил, что ряд компаний по денежным переводам, в частности «Юнистрим» и «Контакт», начали соблюдать новые правила и уже завершили интеграцию с так называемым Национальным процессинговым центром.

Однако по состоянию на 12 декабря услуги «Юнистрим» и «Контакт» не были доступны таджикским клиентам. В мобильных приложениях этих компаний Таджикистан даже не числится в списке доступных стран. Запросы Eurasianet.org о предоставлении разъяснений, направленные целому ряду компаний по денежным переводам, остались без ответа.

НБТ объясняет введение новой процессинговой системы необходимостью защитить местные банки. Когда получатели переводов снимают деньги, местные банки фактически выдают их авансом, а затем периодически получают возмещение от соответствующих компаний-партнеров.

Обосновывая решение регулятора, заместитель председателя НБТ Джамолиддин Нуралиев, который также является зятем президента Эмомали Рахмона, сослался на случаи таких компаний, как «Лидер» и «Мигом», которые занимались денежными переводами и обанкротились, задолжав таджикским банкам.

«У этой системы нет аналогов. Она защитит интересы потребителей», – сказал Нуралиев в интервью местным телеканалам.

Еще одной причиной нововведения является то, что практически весь рынок Таджикистана контролируется одной компанией – российской «Золотой Короной», на долю которой приходится около 82% денежных переводов. По мнению Нуралиева, такое почти монопольное владение рынком создает угрозу экономической безопасности страны.

Местные банки в Таджикистане теперь побуждают клиентов к оформлению банковских карт, на которые люди из России смогут производить перечисления, таким образом, обходя системы денежных переводов.

Экономист, согласившийся дать комментарии Eurasianet.org под псевдонимом Сайфиддин Джураев, сказал, что людей поощряют активно использовать карты в рамках более обширной правительственной стратегии. Предполагается, что ограничение обращения наличных денег обеспечит стабильность медленно обесценивающейся национальной валюты.

«НБТ выгодно продвигать безналичные платежи. Но вопрос в том, насколько таджикский рынок готов к безналичной системе? Можете ли вы пойти на базар и купить продукты с помощью карты? Ответ – нет», – сказал Джураев.

Карты, которые настойчиво предлагают таджикские банки, не связаны с крупными международными системами, такими как Visa и Mastercard, что, в свою очередь, ограничивает возможности для онлайн-транзакций.

Отсутствие денег в банкоматах Таджикистана – не редкость, поэтому, если владелец карты, которому срочно нужны наличные, снимет их в банкомате другого банка, ему придется платить комиссию за обналичивание.

Абдуманнон Шералиев, таджикский экономист, проживающий в Украине, сказал, что НБТ может, несмотря на свои заявления об обратном, решить воспользоваться своей функцией «хаба» всех денежных переводов в стране и начать взимать комиссию.

«В результате комиссия за переводы увеличится как минимум на 1% или даже на 2%», – сказал Шералиев Eurasianet.org.

Но перспектива скорого урегулирования сложившейся ситуации кажется маловероятной, поскольку доверие к НБТ со стороны иностранных финансовых компаний крайне низкое. Учитывая долю «Золотой Короны» на таджикском рынке, она должна будет держать около 2 млрд долларов в Таджикистане – сумму, которую международные компании вряд ли рискнут доверить НБТ.

Джураев утверждает, что в конечном итоге многие люди уйдут в «тень» и начнут использовать традиционные, проверенные, но рискованные методы.

«Люди будут обходить банки, отправлять деньги через попутчиков или переключатся на систему «хавала», – сказал он, имея в виду договоренность, по которой деньги отправляются получателю через неофициальных посредников. – Мы помним начало 2000-х годов, когда мигрантов грабили в поездах, полицейские конфисковывали незаконно перевозимые деньги, а посредники обманывали. Теперь – вновь! – добро пожаловать в прошлое».