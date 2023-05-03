Кремль в корне неверно интерпретировал настроения населения Украины – доклад

Гражданская активность в Украине выросла на фоне Евромайдана в 2014 году, потом снизилась из-за неспособности правительства побороть коррупцию, но затем снова начала расти после прихода к власти президента Владимира Зеленского и достигла пика в 2020-2021 гг. (Фото: Ivan Bandura, CC BY 2.0, t.ly/NAEI)

Новое исследование детально демонстрирует, насколько неверно российское руководство истолковало народные настроения в Украине во время подготовки к провальному вторжению в Украину в начале 2022 года. Признаки единства и стойкости, проявленные украинцами, были очевидны на протяжении десятилетия, предшествовавшего войне, но Кремль проигнорировал эти свидетельства.

Гражданский дух украинцев демонстрировал впечатляющий рост на протяжении многих лет, предшествовавших неспровоцированному нападению России. То, что украинское общество так быстро сплотилось, чтобы оказать сопротивление вторжению, не должно было стать неожиданностью, согласно выводам опубликованного недавно доклада под названием «Украина: измерение состояния гражданского пространства, устойчивости и российского влияния в преддверии войны». Доклад основан на результатах работы трехлетнего исследовательского проекта, реализованного AidData, исследовательской лаборатории при Институте глобальных исследований Колледжа Уильяма и Мэри в Вирджинии.

«Кремль серьезно недооценил мужество и стойкость украинского народа, — говорится в докладе. — Президент Владимир Зеленский был важной частью этой истории, но готовность рядовых граждан Украины оказать всеобщее сопротивление агрессии Путина также сыграла решающую роль, позволив переломить ситуацию».

AidData проанализировала «огромный массив исторических данных» с 2010 года, чтобы оценить отношение общества к гражданскому пространству Украины в довоенные годы. Ключевой вывод: за последнее десятилетие дух добровольчества среди украинцев был значительно выше, чем в других бывших советских республиках.

«Разочарование украинцев большой политикой резко контрастирует со значительным всплеском их участия в других формах гражданской жизни — от более активного участия в демонстрациях до растущего уровня членства в добровольных организациях, благотворительных пожертвований и помощи незнакомцам», — говорится в отчете.

При этом гражданская активность в Украине не двигалась по устойчиво восходящей траектории. Она выросла во время Евромайдана в 2014 году, но потом снизилась в 2017 году на фоне углублявшегося общественного разочарования в связи с неспособностью правительства побороть коррупцию. Однако в 2019 году, когда президентом стал Зеленский, она снова начала расти.

Судя по Индексу гражданской активности Gallup, гражданский активизм в Украине достиг самого высокого уровня в период пандемии COVID-19 (в 2020-2021 гг.). В 2021 году, как отмечается в докладе AidData, более 75 процентов украинцев сообщили, что оказали помощь незнакомым им людям, 47 процентов сделали другие благотворительные пожертвования и 24 процента стали волонтерами в организациях. Поэтому украинцам удалось быстро сплотиться, чтобы противостоять российской агрессии.

Полученные данные служат напоминанием для западных правительств, стремящихся противостоять распространению антилиберализма по всему миру. «На основе этих данных можно сделать более универсальные выводы, которые окажутся полезными далеко за пределами Украины: вложение сил и средств в развитие сильного гражданского общества — это не нечто необязательное, т.к. оно будет иметь фундаментальное значение для способности общества сдерживать, противостоять и отражать деструктивные намерения внешнего агрессора как в мирное, так и в военное время», — говорится в докладе.