Кремль приготовился потратить миллионы россиян на украинском фронте

Госдума РФ перед уходом на летний отдых приняла целый ворох военных законов и предупредила россиян о грядущей «большой войне». Одобренные депутатами поправки не оставляют сомнений: Кремль не намерен сворачивать агрессию против Украины и потенциально готов бросить в бой миллионы россиян. Несмотря на очевидность милитаристских планов путинского режима и уверенное движение страны к социально-экономической катастрофе, правительство продолжает пытаться навязать гражданам иллюзию нормальности их повседневной жизни. Но шило таких размеров все сложнее утаивать в мешке.

Грядет война народная

С самого начала вторжения в Украину было понятно, что речь идет не о какой-то «специальной военной операции» («СВО»), а о полноценной войне против соседнего государства. Тех, кто пытался называть вещи своими именами, путинский режим строго наказывал и продолжает это делать сейчас. Однако с течением времени, отсутствием ощутимых успехов на фронте и все более сильной милитаризацией законодательства придерживаться оговоренных терминов и обманывать россиян о происходящем становится сложнее даже представителям путинского режима. Так, нервы сдали у главы комитета Госдумы по обороне, генерала Андрея Картаполова – автора поправок к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Убеждая засомневавшихся даже приученных голосовать по приказу коллег-депутатов поддержать очевидно жесткие поправки в военное законодательство, генерал Картаполов заявил: «Коллеги, понимаете, уже не раз мы обсуждали, что поправки в закон “О мобилизационной подготовке и мобилизации” очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной-то уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить?»

В некотором смысле понять Картаполова было можно. Как-никак Госдума в тот день принимала и приняла законопроект, увеличивающий призывной возраст сразу на три года, и введение этих норм получилось настолько очевидным обманом населения, что даже пенсионная реформа не могла состязаться с подобной законодательной эквилибристикой. Еще в декабре 2022-го министр обороны Сергей Шойгу предложил президенту Владимиру Путину поэтапно повысить призывной возраст с 18-27 лет до 21-30. Путин с этим тут же согласился, а парламентарии начали убеждать граждан в необходимости такого шага, ведь тогда «в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди». К первому чтению в июне 2023-го установка осталась прежней, а Картаполов уверял, что таким образом государство просто-напросто заботится о молодых людях и дает им возможность получить высшее образование.

К 20-м числам июля прежняя легенда начала ломаться. Картаполов признался, что повышена будет только верхняя граница призывного возраста. И несмотря на внезапную критику из Совета Федерации и снова запутавшегося в показаниях Картаполова, Госдума в итоге приняла поправки – причем в наихудшем варианте, пусть и не единогласно – нашлись нехарактерные для российского парламента смельчаки, нажавшие кнопку «против». В итоге границы призывного возраста в России должны составить 18-30 лет, и расширение произойдет не поэтапно, а сразу с 1 января 2024 года. В результате, как подсчитала «Медуза», потенциальных призывников станет более чем на 2 млн человек больше.

И это не единственное новшество под «большую войну», которое предъявили российскому обществу власти. Так, Путин подписал закон, который повышает возраст пребывания в запасе – для некоторых категорий фактически до пенсии. А парламентарии поддержали многотысячные штрафы, для работодателей и вовсе доходящие до полумиллиона рублей, за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации.

Под шумок депутаты также протащили поправку, разрешающую главам регионов по инициативе президента создавать частные военные компании, или, точнее, специальные милитаризированные формирования в период мобилизации, военного времени или военного положения. Предполагается, что новые структуры будут помогать правоохранительным органам обеспечивать общественный порядок и безопасность, защищать госграницы, бороться с «диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств», а также сбивать беспилотники. Государственным наемникам раздадут стрелковое оружие, которое при необходимости они смогут применять против скоплений людей.

В пользу того, что Кремль собирается бросить в пекло войны как минимум сотни тысяч, а, возможно, и миллионы россиян, говорит и впервые утвержденная правительством форма новой повестки – по мобилизации. До недавних пор такого документа не существовало – прошлой осенью военкоматы рассылали гражданам типовые повестки как для призывников-срочников. При этом слова «частичная» в этой форме нет, зато содержится предупреждение об ответственности за неявку и совет, что взять с собой на войну.

Логика предпринятых шагов говорит о том, что, кажется, россиянам, как это ни странно, стоило бы прислушаться к депутату Картаполову, нежели к Путину, убеждавшему население в середине июля, что дополнительной мобилизации не планируется.

Богатство и воображение

Несмотря на очевидное сползание в катастрофу, Кремль пытается публично демонстрировать благополучие и рассказывать россиянам об их прекрасной социально-экономической жизни. На совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что российские компании «успешно преодолевают трудности», темпы роста ВВП ускорились, инфляция, хотя демонстрирует «признаки ускорения», умеренна, а рост реальных зарплат граждан превысил 10%. Даже дефицит федерального бюджета в 2,6 трлн рублей смог порадовать президента, ведь «это 1,6% от ожидаемого ВВП за год», а изначально «прогнозировался дефицит в 2% ВВП». Правда, на этой же неделе путинский министр финансов Антон Силуанов фактически опроверг своего босса, заявив, что дефицит казны по итогам 2023 года составит до 2,5% ВВП.

Если разбирать каждый озвученный Путиным на совещании показатель или сказанную фразу, то наверняка почти всему можно найти объяснение, которое тут же перевернет нарисованную президентом благостную картинку. Например, радость российского лидера, что заплаты «впервые с 2018 года выросли двузначными темпами», не учитывает тот факт, что речь идет о сравнении с апрелем 2022-го, когда зарплаты россиян из-за скачка инфляции на фоне войны и санкций рухнули на 7,2% по отношению к апрелю 2021 года. Как отмечает издание «Агентство», искусственность путинского «роста» хорошо видна, если сравнить данные за апрель с другими месяцами. Так, в январе 2023-го к январю 2022-го зарплата выросла всего на 0,6%, а всего с января по апрель нынешнего года рост реальной зарплаты составил только 4,2%. По прогнозу экономического блока путинского режима, по итогам года рост составит 5,4%, а о двузначных показателях можно и не мечтать. И это с учетом раздачи «вертолетных» денег от Кремля беднейшим слоям населения.

Не все в порядке у Путина и с инфляционной арифметикой. Пока Росстат отчитывается о незначительно инфляции в 3-4%, предоставляя президенту возможность уверять общественность в ее умеренности, реальный рост цен составил 16% – в шесть раз больше официальных данных, выяснили эксперты исследовательского центра «Ромир», рассчитывающие инфляцию не по виртуальной корзине, как Росстат, а на основании реальных покупок россиян. А накопленным итогом с начала вторжения в Украину в феврале 2022-го реальная инфляция для потребителей достигла 47%, с января же 2019-го – 92%. Давит на цены и ослабление курса рубля, ускорившееся после мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня. По мнению аналитиков, «ценовое цунами начинает сметать все на своем пути» в России.

Если простыми словами, рост зарплат если и имел место, то был в несколько раз ниже роста цен, т.е. за время войны россияне значительно обеднели.

Впрочем, кому война, а кому мать родна. На фоне обвала национальной валюты, которая вошла в топ-3 слабейших на развивающихся рынках и стала мировым лидером по волатильности, банковскому сектору удалось зафиксировать рекордные показатели доходности. Согласно отчету Центробанка, за первое полугодие 2023-го кредитные организации получили 569 млрд рублей прибыли от валютной переоценки. Всего рост курсов валют обеспечил треть прибыли банковской системы страны, которая за 6 месяцев достигла рекордных 1,68 трлн рублей. Крушение рубля может вообще обернуться исторически рекордной прибылью банков по итогам года. Впрочем, цена такого рекорда для страны и общества, конечно, слишком высокая.

Между тем, с таким важным показателем как демография, который даже с учетом манипуляций вынуждает Москву признавать надвигающуюся катастрофу, власти РФ решили бороться присущим диктаторским режимам методом. Согласно источникам The Moscow Times, подконтрольные государству СМИ получили из Кремля приказ ограничить сообщения о демографическом кризисе в России. По словам собеседника издания в одном госмедиа, особенно жестким запрет стал в последний месяц, поскольку от журналистов потребовали прекратить освещать даже официальную статистику Росстата.

Таким же методом власти решили бороться и с атаками беспилотников на Москву. Не сумев в очередной раз обезопасить столицу от налета дронов, Кремль просто-напросто запретил телеканалам рассказывать о случившемся инциденте. И, судя по всему, ничего другого российским властям и не остается – по оценке военных экспертов, Украина научилась находить «дыры» в противовоздушной обороне РФ, а значит появление БПЛА с военными намерениями в московском небе может вообще стать рутинным событием.

В целом цензура, кажется, стала универсальным средством борьбы Кремля с проблемами. Как подсчитали в лаборатории Citizen Lab в Школе глобальных отношений Мунка при Университете Торонто на основе исследования соцсети «ВКонтакте», количество блокировок в российском интернете с начала войны увеличилось как минимум в 30 раз.

Если подвести итоги недели, то правительство продолжает изобретать новые способы заткнуть россиянам рты, залезть к ним в карман и отправить еще большее их количество умирать на войну.