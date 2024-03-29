Кремль пытается извлечь пользу из теракта в Красногорске

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Глава РФ Владимир Путин считает, что жизнь в России должна быть подчинена лишь одной цели – войне против Украины. А если в стране происходит что-то плохое, не связанное с «происками» Киева, то эту связь непременно надо найти. Так произошло и с кровавым терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Ответственность за атаку в концертном зале взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). О причастности ИГ к массовому расстрелу граждан говорят и обстоятельства трагедии, а также данные западных разведок. Однако Кремль, нехотя признав вину в теракте «радикальных исламистов», уже неделю настаивает на «украинском следе» и, судя по всему, поставил силовикам задачу любыми средствами представить общественности «доказательства» участия Киева в организации теракта. Путинский режим пытается сплотить россиян вокруг войны, тем самым оправдав непопулярные меры – от повышения налогов до вероятной мобилизации, а также заполучив новый повод для усиления репрессий, вплоть до возвращения в стране смертной казни.

Все для фронта

По последним официальным данным, число погибших в результате теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», ответственность за который на себя взяло «Исламское государство», возросло до 143 человек. Спустя неделю ни у кого не остается сомнений, кто стоит за атакой на концертный зал в Подмосковье. Ответственность за массовый расстрел обычных граждан на афганский филиал ИГ – ИГ-Хорасан – возлагают не только США и их союзники, но даже Путин, который был вынужден признать в исполнителях теракта «радикальных исламистов».

Правда, есть одна проблема. У Кремля причастность ИГ к самому кровавому теракту в РФ за последние 14 лет вызывает, мягко говоря, разочарование. Ведь в этом случае полковник КГБ (ФСБ) Путин и его подручные предстают в дурном свете как руководители «великой державы», неспособные защитить население от атаки радикалов, хотя, казалось бы, Россия буквально кишит силовиками, которые днем и ночью борются с террористами. Как посчитала «Медиазона», теракт в «Крокусе» случился на фоне рекордного числа уголовных дел по статьям о терроризме. Так, по статье о теракте 205 УК в 2023 году в суды поступили 134 дела – в три раза больше, чем годом ранее. Кроме того, последние два года в российские суды поступало более 350 дел по статье 205.2 УК об оправдании терроризма.

Другими словами, при такой усердной работе (которая, впрочем, во многом заключается в отлове поджигающих военкоматы пенсионеров или оставивших неосторожные комментарии пользователей соцсетей) проспать столь крупный теракт было грандиозным провалом. В конце концов население два года убеждают, что нет страшнее угрозы, чем «украинские нацисты» и руководящие ими «англосаксы», а из автоматов людей в Московском регионе в упор расстреливают почему-то боевики «Исламского государства». Да еще спустя пару дней после того, как Путин обвинил США, которые передали РФ перехваченную информацию о готовящихся в России терактах, в попытках «запугать и дестабилизировать» российское общество.

В общем, чтобы не отвечать на неудобные вопросы, власти РФ поспешили заверить общество, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина (директор ФСБ Александр Бортников в какой-то момент даже расширил круг подозреваемых до Украины, США и Великобритании). И не остается сомнений, что «украинский след» в итоге будет «подтвержден», тем более что, «по предварительным данным» Путина, для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». И даже откровения главы Беларуси Александра Лукашенко, который опроверг версию Кремля, не помешали Следственному комитету РФ 28 марта заявить о «доказательствах» связи террористов с «украинскими националистами», естественно, не предъявляя никаких доказательств.

Ничего удивительного в этом нет. Как выяснило агентство Bloomberg, никто из окружения Путина, как в политической, так и деловой элите, не считает Украину причастной к теракту, о чем профильные чиновники и рассказали нацлидеру на совещаниях. Однако хозяин Кремля решил, что трагедию, при полном попустительстве спецслужб унесшую жизни более 140 граждан, необходимо «использовать, чтобы попытаться сплотить россиян в войне с Украиной». Дошло до того, что пропагандисты, «отмазывая» ИГ и выводя общественное мнение на «украинский след», чуть было на всю страну не заявили о поддержке Кремлем «Исламского государства», из-за чего Россия «никак не может быть объектом даже для ИГИЛ».

Между тем, если за терактом стоят украинцы, то непонятно, почему Россию буквально захлестнула волна ксенофобии и агрессии в отношении выходцев из Центральной Азии. При этом страдают не только этнические таджики, которым не посчастливилось оказаться одной национальности с предполагаемыми исполнителями теракта, но и представители других центральноазиатских диаспор. Примечательно, что «народному гневу» способствуют власти, устраивая облавы на мигрантов с применением насилия, массово выдворяя граждан «дружественных» государств из страны, а также публично демонстрируя пытки, которые применялись к задержанным по подозрению в атаке на «Крокус» гражданам Таджикистана.

Впрочем, Россия, решившая «денацифицировать» соседнюю страну, уже не в первый раз за два года войны скатывается в агрессивный национализм. Одна история с поисками евреев в турбине двигателя самолета, приключившаяся осенью прошлого года в Дагестане, дорого стоит. Между тем Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, объяснил, что все и «во всех сферах жизнедеятельности» в России должно быть подчинено одной цели – «победе» над Украиной. Нацлидер призвал силовиков не «допустить никакой расхлябанности» и усилить репрессии в отношении граждан, если они по какой-то причине видят перед собой другие цели.

Теракт на службе у государства

Тем временем одной из точек усиления репрессий может стать возвращение в стране смертной казни, для чего власти активно пытаются как повод использовать теракт в «Крокусе». За возвращение смертной казни, на которую в РФ наложено целых два моратория, успели, например, выступить глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин, а также зампредседателя Совбеза РФ и Telegram-блогер Дмитрий Медведев, призвавший к «тотальным казням террористов и репрессиям против их семей». По словам источника «Важных историй», всерьез начали обсуждать возвращение смертной казни и в среде силовиков.

Идея «законно» убивать так сильно вдохновила российских политиков, что среди них даже завязалась пародия на политическую дискуссию. Так, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагал провести общенациональный референдум о возвращении смертной казни для «убийц детей и террористов», а спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивал, что «не надо никаких референдумов, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда». В свою очередь, Конституционный суд РФ поспешил заявить, что «в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения».

Однако всех внезапно осадил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, обвинивший коллег в «недобросовестных спекуляциях». Сенатор отметил, что участники дискуссии «убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить и народ это поддержит, проблема только в Конституционном суде», однако даже если бы в РФ не был наложен мораторий на высшую меру наказания, то применить ее ни к террористам, ни к педофилам было бы нельзя. Он напомнил, что смертная казнь в действующем УК предусмотрена для виновных в убийствах с отягчающими обстоятельствами, посягательстве на жизнь судей, политиков, чиновников и силовиков, а также – в геноциде. Кроме того, решение о смертной казни может выноситься только судом присяжных, а уголовные дела о терактах и сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних не могут рассматриваться присяжными.

Властям РФ, конечно, ничто не помещает в очередной раз поменять Конституцию и «доработать» законы, однако всем россиянам, поддавшимся на соблазнительные речи коллективных «Медведевых», стоит помнить, что Росфинмониторинг ведет список «террористов и экстремистов», куда может попасть абсолютно любой человек, не проявляющий никаких симпатий к терроризму, но в чем-то несогласный с Кремлем. С одной стороны, в этот список 28 марта попали четверо подозреваемых в теракте в Красногорске, с другой, в нем находился убитый в колонии политик Алексей Навальный. Также российское государство считает «террористами и экстремистами», например, актера Артура Смольянинова, писателя Бориса Акунина и лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, всецело поддержавшего агрессию Кремля против Украины.

Между тем для попыток властей с помощью теракта объединить россиян вокруг войны есть и другие, помимо лишнего повода для репрессий, причины. Например, как сообщило издание «Верстка», власти планируют начать вторую волну мобилизации, чтобы набрать в войска 300 тыс. человек для наступления на Харьков. Источник во внутриполитическом блоке администрации президента заверил журналистов, что «все уже готово к мобилизации 2.0». Однако власти явно тянут с этой мерой, которую, по данным опросов, не поддерживают около 60% населения.

Кроме того, растет и число тех, кто хотел бы скорейшего прекращения войны. Новое исследование Russian Field, выявило, что крупнейшей категорией граждан в плане отношения к «военной операции» оказались «голуби» – 49% россиян выступают за переход к мирным переговорам с Украиной. На втором месте оказались «лоялисты» (21%), выступающие за продолжение «военной операции», но готовые поддержать мирное соглашение Путина. И лишь на третьем месте оказались «ястребы», при любых раскладах поддерживающие продолжение войны.

Тем временем не стоит забывать, что из-за войны Кремль задумал реформу по повышению налогов для россиян. Официально Путин попытался продать эту инициативу гражданам как заботу о бедняках. Однако, как показывают исследования, даже близкие к властям эксперты дают по этому поводу неутешительный прогноз: бедных в результате налоговой реформы станет не меньше, а больше, к тому же замедлится экономика. Другое дело, что Путину деньги нужны «здесь и сейчас» – по словам источников издания «Медузы», «экономические последствия за пределами года-двух вообще никого не волнуют».

Вот и получается, что власти используют любую возможность навязать россиянам войну против Украины как чуть ли не единственную цель для каждого гражданина, ради которой нужно пожертвовать всем. Не объяснять же им, почему в РФ за прошедший год стало на шесть долларовых миллиардеров больше, тогда как половина россиян тратит большую часть своих средств на еду; или почему в России упало производство яиц, хотя Путин лично обещал улучшение ситуации на рынке яиц и мяса птицы; или, в конце концов, почему авиабилеты экономкласса в РФ рекордно подскочили за последние 16 лет, а машины за два года войны подорожали в полтора раза. Ведь для всего этого есть простое объяснение: война.