Кремль уверенно ведет Россию к кризису

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Федеральная таможенная служба (ФТС) поделилась свежими результатами внешнеторговой деятельности РФ, из которых выяснилось, что у страны зафиксировано падение во всех ключевых отраслях экспорта. Несмотря на это власти настаивают на позитивном восприятии экономического состояния России и хвастаются текущими показателями. Эксперты при этом не столь оптимистичны и предрекают стране серьезный кризис, которого все сложнее избежать из-за затянувшейся агрессии против Украины, развязанной главой РФ Владимиром Путиным. При этом пока специалисты только ожидают масштабных неприятностей, россияне их вовсю уже ощущают и вынуждены экономить на еде и вещах.

Велики потери

Российская экономика продолжает испытывать на себе сильное давление развязанной Путиным войны против Украины. Как стало известно из данных ФТС, за январь-февраль 2024 года доходы РФ от продажи товаров за границу упали на 7,6% до $58,5 млрд. При этом в минус ушли все ключевые экспортные отрасли. Поступления от торговли минеральным сырьем снизились на 10,7% до $36,6 млрд, от металлов – на 10,4% до $7,5 млрд, от сельхозтоваров и продовольствия – на 1,9% до $7,5 млрд. Как отметило издание The Moscow Times, подобное сокращение доходов от экспорта происходит на фоне усиления американских санкций, которые привели к массовым блокировкам платежей из России зарубежными банками, в том числе в «дружественных юрисдикциях».

Издание со ссылкой на аналитиков Райффайзенбанка подчеркнуло, что сокращение преимущественно связано с топливными товарами – то есть нефтью, нефтепродуктами, газом и углем. Таким образом, хотя Путин и говорил, что РФ перестала быть «экономикой-бензоколонкой», эти товары по-прежнему составляют две трети российского экспорта.

Тем не менее власти и пропаганда утверждают, что в стране сохраняется благоприятная экономическая ситуация. Газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Центробанка (ЦБ) «О чем говорят тренды» сообщила, что российская экономика в I квартале 2024 года «продолжила уверенный рост». Однако издание РБК, также ознакомившись с анализом экспертов ЦБ, отметило, что ассоциированные с регулятором специалисты «констатировали продолжающийся перегрев российской экономики», а рост ВВП «может преподнести опасный сюрприз». The Moscow Times же, изучив, «о чем говорят тренды», пришло к выводу, что на самом деле аналитики ЦБ предсказали экономике РФ кризис уже в 2025 году.

В недавнем исследовании журнала «Холод» подчеркивается, что российская экономика попала в зависимость от войны против Украины, поскольку тысячи предприятий по всей страны перестроили свои производства и нанимают десятки тысяч сотрудников под оборонные нужды. И хотя сейчас показатели демонстрируют бурное развитие производства внутри РФ, в перспективе переход на военные рельсы грозит массовыми увольнениями, обнищанием населения и экономическим кризисом.

Правда, судя по потребительскому поведению россиян, они уже так или иначе ощущают кризис. Например, в марте на 26% выросли в РФ продажи подержанных автомобилей по сравнению с февралем и на 1% по сравнению с мартом 2023 года, рассказали эксперты агентства «Автостат». Всего жители страны купили за прошедший месяц 502 тыс. б/у машин. Таким образом вторичный рынок впервые за последние шесть месяцев преодолел отметку в полмиллиона единиц. Отчасти такой спрос объясняется ожиданиями подорожания автомобилей. Однако дилеры уверены, что проблема заключается и в заоблачных ценах на новые авто, средняя цена на которые уже приблизилась к 3,4 млн рублей. К тому же не радует россиян и ассортимент новинок – выбирать приходится из отечественных Lada и китайских авто. Другими словами, развязанная Путиным война лишила россиян привычных западных, корейских и японских марок, вынудив довольствоваться либо б/у продукцией, либо излишне дорогими брендами из КНР.

Кстати, из-за непрекращающихся ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в стране могут возобновить выпуск топлива низкого экологического класса «Евро-3», чтобы избежать возможного дефицита бензина. Для автовладельцев, раскошелившихся на покупку автомобилей, это может обернуться дополнительными тратами. По словам экспертов, топливо «Евро-3», выпуск которого прекратился в России еще в 2014 году, навредит двигателям, предназначенным для стандартов «Евро-5» и «Евро-6», а ремонт, например, дизельных двигателей, наиболее чувствительных к качеству бензина, обойдется автолюбителям в 700 тыс. – 1,5 млн рублей.

Между тем, если у возросшего спроса на подержанные авто еще есть хотя бы варианты объяснений, то у подскочившего за последний год на 10,5% пристрастия россиян к растворимому кофе в пакетиках, по мнению экспертов, есть только одна причина – новая волна экономии. По данным компании NielsenIQ, потребление других видов горячих напитков в РФ, напротив, сокращается. Продажи нерастворимого кофе снизились на 0,5% в денежном выражении и на 0,2% в натуральном, чая – на 1,5% и 6,2% соответственно, а какао – на 1,8% и 5,6%. Специалисты предрекают дальнейшее снижение популярности у россиян горячих напитков и рост спроса на кофе в пакетиках, который примерно на 63% дешевле растворимого кофе крупной фасовки из расчета за 1 килограмм.

Другим проявлением экономии стала проснувшаяся у россиян тяга к лапше быстрого приготовления – дешевой и, мягко говоря, не самой полезной еде, спрос на которую с января по март вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Население начало экономить даже на натуральных рыбных консервах, предпочитая им пресервы - на 20%–40% более дешевый продукт из-за низкой стоимости пластиковой упаковки, срок хранения которых составляет около четырех месяцев.

Главное с такой экономией не подорвать здоровье. А то, как выяснил «Коммерсантъ», ассортимент лекарств от западных фармкомпаний в стране за два года войны против Украины сильно сократился. Например, американская MSD за этот период на четверть уменьшила портфель продаваемых в России таблеток, хотя фарминдустрия и не попала под западные санкции. Эксперты считают, что все дело в дженериках, вытесняющих с российского рынка оригинальные лекарства. При этом у «копий» таблеток порой серьезно страдает качество, из-за чего такие заменители не дают должного эффекта.

Наконец, проявлением нездоровой социально-экономической ситуации в РФ стало резко выросшее – в пять раз по сравнению с январем-мартом 2023 года– число внесудебных банкротств физических лиц. В первом квартале 2024-го было возбуждено почти 12,7 тыс. подобных процедур банкротства граждан, тогда как годом ранее – 2,5 тыс. При этом более половины банкротств (52%) пришлись на пенсионеров. Примечательно, что рост фиксируется второй квартал подряд: в октябре-декабре 2023 года число внесудебных банкротств по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличилось в 3,3 раза и составило 7,9 тыс. В первый же квартал 2022 года, на середину которого пришлось начало полномасштабного вторжения России в Украину, насчитывалось только 1281 банкротство. Таким образом на третий год войны этот показатель взлетел в 9,8 раза.

Но отступать не собираются

Тем не менее сворачивать агрессию против Украины, чтобы хотя бы предотвратить сползание России в еще более глубокий кризис, Путин явно не планирует. Вместо этого Кремль усиливает пропаганду и репрессии, а также цинично относится хотя бы к минимальной безопасности граждан, резко снизившейся из-за боевых действий.

Например, в 2023 году, как выяснила «Медиазона», в РФ за убийство (часть I статьи 105 УК) осудили 116 военнослужащих – в шесть раз больше, чем до полномасштабной войны против Украины, что стало историческим рекордом. С 2017 по 2022 годы число таких преступлений, совершенных военными, не превышало 21 случая. В 2022-м было зафиксировано всего 13 подобных убийств. Издание отмечает, что речь идет именно об умышленном лишении жизни, а в статистику не попадают случаи неосторожного обращения с оружием и боевой техникой. Помимо этого, в два с половиной раза выросло число дел о тяжких телесных повреждениях (III УК): в 2021 году суды вынесли 58 подобных приговоров, в 2022-м – 50, а в 2023-м – 133.

Правда, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заверил, что всплеск насилия со стороны участников войны, вернувшихся с фронта, не беспокоит Кремль – там тревожную статистика вовсе не фиксируют. Чиновник отметил, что Путин недавно участвовал в расширенной коллегии МВД и «среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали».

Зато в стране фиксируют всплеск «госизменников». В 2023 году в РФ по статье о госизмене осудили 39 человек, что стало максимумом за последние девять лет и оказалось в 2,5 раза больше, чем в 2022-м. Кроме того, увеличилось число осужденных за шпионаж – приговоры за такое преступление получили девять человек. Два человека сели в тюрьму за «конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством» по новой статье, введенной после начала полномасштабной войны против Украины – в июле 2022 года.

Скоро у россиян появится еще одна уникальная возможность – сесть на 35 лет в тюрьму за «диверсии». По данным информагентства «Интерфакс», соответствующий законопроект об усилении ответственности за диверсионную деятельность поддержало правительство. Судя по всему, такой срок можно будет получить, например, за попытку поджечь железнодорожное оборудование. По мнению российского государства, это более страшное преступление, чем убийство человека – даже повторное. Так, бывшего солдата ЧВК «Вагнер», ранее уже судимого за убийство и помилованного за участие в войне, отправили в тюрьму на семь лет строго режима за то, что тот избил своего собутыльника деревянным табуретом, дюралевой битой по голове и нанес ему ножевые ранения, из-за чего товарищ «героя» скончался. Поводом для убийства стали «негативные высказывания потерпевшего о специальной военной операции», которые «задели чувства» бойца и стали поводом для смягчения приговора.

Другими словами, возросший уровень жестокости и насилия в стране Кремль не волнует. Зато власти обеспокоены, видимо, недостаточной, по их мнению, милитаризацией общества и придумывают новые инициативы, как заставить граждан полюбить путинскую войну. Особое внимание режим, как всегда, проявляет к детям. В 5–7 классах с 2025 года появится модуль «История нашего края» в рамках уроков истории, на которых учителя будут рассказывать маленьким россиянам о «героях СВО», «подвигах» на войне и духовно-нравственных ценностях, в том числе служении Отечеству. И что-то подсказывает, что вряд ли на этих занятиях расскажут, например, о том, как двое российских снайперов, по данным украинской прокуратуры, изнасиловали четырехлетнюю девочку и ее маму в Киевской области в марте 2022 года.

Впрочем, попытки властей с детства воспитать «патриотов» понятны, поскольку, судя по статистике «черного» рынка военных билетов в Москве, отбоя от желающих послужить в нынешней российской армии совсем не наблюдается. По данным СМИ, стоимость на нелегальные «военники» в столице взлетела до 1 млн рублей, тогда как всего год назад «откосить» от службы можно было в два раза дешевле. Провластное издание Baza объясняет тенденцию ужесточением проверок призывников, из-за растущего числа москвичей, приносящих справки с одними и теми же диагнозами. Прокремлевские журналисты подчеркивают, что в случае новой волны мобилизации инфляция в сегменте незаконных военных билетов подскочит еще сильнее. Хотя, казалось бы, россияне, по версии Путина, готовы в едином порыве умереть за оккупацию Украины по первому же требованию.