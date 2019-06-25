Кремль усиливает давление на Грузию в связи с «русофобией»

На фоне самой серьезной вспышки напряженности за последние годы Россия продолжает увеличивать давление на Грузию: российские чиновники намекают на возможность введения запрета на импорт грузинских вин и заявляют, что вынуждены реагировать на проявления «русофобии» в Грузии.

«Пока ситуация [в Грузии] наоборот имеет тенденцию к усугублению», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия».

Двумя днями ранее российский президент Владимир Путин объявил о приостановлении рейсов российских авиакомпаний в эту закавказскую страну, а также рекомендовал российским турагенствам не организовывать туры по этому направлению. По словам Пескова, эти санкции снимут, если Москва увидит снижение антироссийских настроений в Грузии.

«Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения», – сказал Пусков.

По словам московского аналитика по внешнеполитическим вопросам Михаила Троицкого, подобные действия Кремля могут быть связаны не столько с самой Грузией, сколько с попыткой продемонстрировать свое влияние в целом.

«Россия стремится продемонстрировать свое экономическое влияние, что она может воспользоваться экономическими рычагами, как США и их союзники», – сказал Троицкий Eurasianet.org.

Причиной нынешнего кризиса стало появление российского депутата в грузинском парламенте. Россия активно поддерживает Абхазию и Южную Осетию, которые большая часть мира (кроме РФ) признает частью Грузии. Москва также держит в каждой из этих территорий многотысячный военный контингент, и российские солдаты отгораживают их от остальной части Грузии колючей проволокой.

На этом фоне символизм появления российского депутата в грузинском парламенте вызвал ярость многих жителей Грузии, что привело к массовым антиправительственным и антироссийским протестам, и в целом к вспышке антироссийских настроений в стране.

Тем временем Роспотребнадзор подозрительно вовремя обнаружил «снижение качества» импортируемой из Грузии алкогольной продукции. Виноделие является одним из ведущих секторов грузинской экономики, а Россия – крупнейшим покупателем продукции. Между тем российское ведомство широко известно своей склонностью вводить политически мотивированные запреты на импорт. В частности, в 2006-2013 гг., когда отношения между Москвой и Тбилиси переживали глубокий кризис, в Россию был запрещен ввоз грузинских вин.

А российский министр иностранных дел решил приплести к кризису западных партнеров Грузии. «Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, – сказал он. – Мы трезво оцениваем роль Соединенных Штатов и их союзников на мировой арене».

Давление со стороны России вряд ли вызовет у многих грузин желание сближаться с Москвой, а запрет на поездки лишь служит для большинства жителей Грузии очередным примером агрессивного поведения Кремля по отношению к их стране. Многие грузинские фирмы, работающие в сфере туризма, ответили на санкции публичным введением антироссийских правил, включая, например, введение 20% наценки для российских туристов (поддерживаемые Россией отколовшиеся регионы составляют 20% территории Грузии).

Но Москва, судя по всему, следует той же логике, которой руководствовались власти европейских стран и США при введении санкций в отношении самой России за поддержку сепаратистских движений в Украине, считает Троицкий. «Подход следует логике санкций против России – создание издержек для грузинских компаний, чтобы те лоббировали правительство и выступали против любых рассматриваемых властями антироссийских шагов», – сказал Троицкий Eurasianet.org.

Между тем сами же российские власти неустанно твердят, что западные санкции возымели противоположный эффект, объединив россиян против Запада и стимулируя развитие отношений с другими партнерами. Иронично, что то же самое сейчас наблюдается в Грузии. «Это отражает собственную риторику Москвы, что санкции сплачивают народ».

Также присутствует аспект желания наказать Грузию за «оскорбление» России. «С эмоциональной точки зрения, это, возможно, связано с желанием не дать Грузии безнаказанно оскорблять Россию – невозможно без последствий оскорблять страну, на которую полагаешься в экономической сфере», – сказал Троицкий. По его словам, месседж Москвы состоит в следующем: «Мы можем вас раздавить за этот относительно незначительный инцидент».