Криптовалютные страсти в горах Грузии

Перед самым Новым годом жители Сванетии, отдаленного высокогорного региона Грузии, собрались в церкви, чтобы дать торжественную клятву перед иконой Святого Георгия не майнить криптовалюту.

«Очень жаль, что нам пришлось прибегнуть к такой крайней мере, но у нас не осталось выбора», – сказал один из местных жителей в интервью Радио «Свобода» после церемонии. Это была отчаянная попытка решить проблему, которая кажется неразрешимой: хронический дефицит электроэнергии в Сванетии из-за использования энергоемких компьютеров для добычи криптовалюты.

Несколькими днями ранее электрораспределительная компания «Energo Pro» предупредила, что ситуация «катастрофическая». Чрезмерное использование привело к череде аварий на линиях электропередач, по которым электричество поступает в Сванетию, что вынудило компанию отправить ремонтные бригады на вертолетах в высокогорный регион в суровых зимних условиях.

«Никакая инфраструктура не может справиться с той нагрузкой, которая там наблюдается», – написал в Facebook глава компании Михаил Боцвадзе.

Сванетия обрела популярность благодаря своим высоким снежным вершинам, живописным деревушкам с каменными домиками и строгому кодексу чести. Однако в последнее время все чаще о ней говорят, как о месте, где добывается криптовалюта.

Некоторые жители, воспользовавшись правительственной программой предоставления бесплатного электричества в горных регионах с целью поддержания жизни отдаленных общин, использовали субсидированную электроэнергию, чтобы заработать виртуальные деньги в своих средневековых башнях.

Неожиданно для всех Грузия превратилась в один из мировых центров майнинга криптовалют, куда криптостарателей привлекает созданная в стране благоприятная деловая среда и дешевая электроэнергия, необходимая для энергоемкого процесса «добычи» виртуальных денег. Сванетия с ее бесплатным электричеством для домохозяйств и скидками для предприятий особенно подходит для этой цели.

Несмотря на то, что кто-то из местных жителей смог заработать на этом, большая часть населения этого труднодоступного региона страдает от перебоев в подаче электроэнергии. Регион не газифицирован, поэтому зимой для отопления используется электричество (наряду с дровами). Особенно страдает от частых отключений электроэнергии туризм – еще одна отрасль, на которую в Сванетии в последнее время возлагают надежды. Перебои с электричеством сказываются на работе гостиниц, ресторанов и горнолыжных подъемников.

Ажиотаж вокруг криптовалют в Сванетии достиг своего пика в 2019 году, когда электроператор и полиция были вынуждены ходить по домам и отключать потребителей, которые занялись добычей криптовалют. Компания «Energo Pro» утверждает, что вывела из эксплуатации оборудования для майнинга на сумму около пяти миллионов лари [1,6 миллионов долларов].

Но майнеров это не остановило, и в прошлом году потребление электроэнергии в регионе вернулось к уровню 2019 года, сообщили в компании. Столица региона Местия и близлежащие города потребляют почти в четыре раза больше электроэнергии, чем положенные семь мегаватт-часов.

Жители гор не единственные, кто в Грузии использует субсидии на электроэнергию для добычи криптовалюты: неожиданно майнинг-фермы появились также и при монастырях. В прошлом году среди служебных документов спецслужб была обнаружена информация о масштабах вовлеченности духовенства в криптовалютный бизнес.

«С 2017 года епископ Вани-Багдатской епархии Антон Гулухия имеет до 50 единиц оборудования для производства криптовалюты, – говорится в одном из просочившихся документов, на которые ссылаются грузинские СМИ. – Так называемая биткоин-ферма размещена в его епископской резиденции». В досье говорится, что с 2017 года из-за криптомайнинга потребление электроэнергии в резиденции ежегодно увеличивалось почти в три раза.

Епископ не пожелал раскаяться. «Если они у меня есть [компьютеры, используемые для добычи виртуальной валюты], то с Божьего благословения; если нет, пусть Бог дарует их мне, – сказал он в интервью телеканалу «Мтавари Архи». – Разве иметь их в своем распоряжении – преступление?»

В то время как лишь немногие Грузии осмеливаются бросать вызов могущественной православной церкви, с простыми жителями Сванетии сладить легче. Компания «Energo Pro» и власти пригрозили принять меры против майнеров в Сванетии, а также отменить субсидии на электроэнергию в регионе. «Абсурдно полагать, что населению электричество должно предоставляться бесплатно», – говорится в заявлении компании, опубликованном на ее странице в Facebook.

Органы, регулирующие вопросы энергетики, поддержали это заявление. «Нам нужно понять, когда мы перестанем платить за электричество, продолжатся ли перебои и аварии, на устранение которых требуется время, – сказал журналистам Давид Нармания, глава Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии. – Все это создает проблемы для туризма и дискомфорт для населения».

Однако некоторые эксперты в области энергетики критикуют власти и компанию за возложение вины на сванов и утверждают, что они должны продолжать получать бесплатную электроэнергию для бытовых нужд. Помимо всего прочего, жители Сванетии заслуживают компенсации за множество построенных в регионе гидроэлектростанций, которые обеспечивают электричеством всю страну, сказал местному новостному сайту Mtis Ambebi Давит Чипашвили, эксперт неправительственной организации Green Alternative.

По словам Чипашвили, именно на властях и «Energo Pro» лежит ответственность за разграничение домашних хозяйств и бизнес-пользователей, что возможно было реализовать путем установления квот. «Власти ничего не сделали, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», – сказал он.