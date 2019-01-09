Крошечная православная община Таджикистана отпраздновала Рождество

Паства собралась на ночной молебен, а на страже стояли военные с российской базы.

Православная община Таджикистана считается самой маленькой в Центральной Азии: ее численность составляет всего примерно 500 человек. Религиозные нужды продолжающей сокращаться паствы обслуживают шесть церквей – по одной в Душанбе, Худжанте, Бохтаре, Турсунзоде, Бустоне и на территории 201-й российской военной базы под столицей. Кроме того, в Нуреке имеется маленькая часовня.

В Свято-Никольском кафедральном соборе епископ Питирим возглавил молебен, начавшийся в полночь и завершившийся в 3 утра 7 января. На страже стояли служащие 201-й российской военной базы, а прихожане, в основном жители Душанбе преклонного возраста, молились внутри. По окончании молебна прихожан постарше развезли по домам на специальном автобусе.

Русская община Таджикистана значительно поредела после обретения страной независимости в результате развала СССР в 1991 году и последовавшей гражданской войны. Согласно последней советской переписи населения, в 1989 году этнические русские составляли 8% населения республики. К 2010 году этот показатель, по официальным данным, сократился до 0,5%.

Свято-Никольский кафедральный собор был построен в 1943 году, когда во время Второй мировой войны советский диктатор Иосиф Сталин ослабил ограничения в отношении Русской православной церкви. Когда в 2012 в Душанбе прибыл епископ Питирим, здание находилось в ужасном состоянии. Сегодня собор едва сводит концы с концами за счет пожертвований местной паствы.

Причастие во время рождественской праздничной службы.

Женщина ставит свечу во время рождественской праздничной службы.

Священник благословляет прихожан.