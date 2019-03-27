Крым осваивают приближенные к Путину бизнесмены

Хотя львиная доля инвестиционных поступлений в Крым идет из федерального бюджета РФ, крупный бизнес, лояльный российским властям, тоже вкладывает миллиарды собственных денег, а также осваивает бюджеты по государственным контрактам.

Самыми крупными частными инвесторами и игроками в Крыму оказались люди из окружения президента РФ Владимира Путина и их бизнес-партнеры.

Среди пришедших в Крым бизнесменов — Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук, Игорь Чайка, а также телеведущий Владимир Киселев и люди из окружения бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Ротенберг и его окружение

В ноябре 2018 года компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж», которая строит Крымский мост стоимостью 228 млрд рублей, приступила к строительству в Севастополе парка площадью 40 га, в котором будет киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, школа искусств, хореографическая академия и мемориальный комплекс защитникам Севастополя, говорится на сайте правительства города. По данным СМИ, проект оценивается в 25 млрд рублей.

Также в ноябре 2018 года компания Ротенберга выиграла конкурс властей Севастополя по проектированию яхтенной марины в Балаклаве. Согласно техническому заданию, строительство стояночного комплекса для яхт намечено на 2020–2022 годы и обойдется в 7,1 млрд рублей.

Та же компания занимается реконструкцией детского лагеря «Артек» в Крыму. По данным Kartoteka.ru, у фирмы шесть контрактов с «Артеком» на общую сумму 11,5 млрд рублей.

В дополнение, весной 2018 года компании «Безопасные дороги Крыма» и «Безопасные дороги Севастополя», созданные для строительства на полуострове систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сменили собственников. По данным Kartoteka.ru, обе компании теперь принадлежат фирме «ИК "Югпроект"», основным собственником которой (99%) является бывший руководитель компании «Интеграл» Андрей Минаев.

«Интеграл» занимается развитием сетей мобильной связи четвертого поколения в России и зарегистрирован на кипрский офшор «Рунелиа лимитед», однако, по данным участников рынка, конечным собственником этой фирмы является бизнесмен Евгений Ройтман, и он эту связь не отрицал, писал РБК. Ройтман в 2013 году должен был стать членом совета директоров «Ростелекома», чтобы, по данным «Коммерсанта», представлять там интересы Аркадия Ротенберга, который в тот момент хотел приобрести 10,7% этой компании (но впоследствии передумал). В связи с этим Ройтмана называют «менеджером Ротенберга».

Таким образом, люди, опосредованно связанные с бизнесом Аркадия Ротенберга, будут заниматься в Крыму развитием систем фиксации нарушений ПДД.

Кроме того, в конце 2018 года Министерство имущественных отношений Крыма продало три санатория — «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», выручив в общей сложности 1,3 млрд рублей, сообщило ведомство. Покупателем стала «Управляющая компания инфраструктурных проектов», по данным Kartoteka.ru, принадлежащая генерал-полковнику, бывшему (2001–2008) командиру Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России Владимиру Зарицкому.

Некоторые СМИ связывают Зарицкого с Ротенбергом, но независимого подтверждения этой связи нет. Компания Зарицкого в декабре 2018 года также купила за 998 млн рублей оператора связи «Крымтелеком», занимается реконструкцией гражданской части аэропорта Бельбек в Севастополе, строит на месте санатория «Жемчужина» у «Ласточкиного гнезда» в Ялте пятизвездочный отель стоимостью 1,2 млрд рублей.

Ткачев, Киселев

В конце 2017 года «Коммерсантъ» сообщил, что структуры «Агромомплекса им. Ткачева», принадлежащего бывшему министру сельского хозяйства РФ и экс-главе Краснодарского края Александру Ткачеву, купили в Крыму сеть продуктовых магазинов «Пуд» за 500 млн рублей (сеть насчитывает 68 магазинов, ее выручка в 2017 году составила 14,3 млрд). По данным Kartoteka.ru, ООО «Пуд» перешел во владение офшора «Астрид файненс инк.». Среди принадлежащих офшору фирм — ООО «Берковец», гендиректором которого является Мария Лисицина.

По сведениям «Коммерсанта», в 2000–2010 годах Мария Лисицина работала в администрации Краснодарского края, когда его губернатором был Александр Ткачев. С 2011 года она входила в совет директоров «Сочи-парка» и отеля «Богатырь» в Адлере вместе с Романом Баталовым, который считается зятем Ткачева. Связь с «Агрокомплексом» Ткачева Лисицина опровергает.

Российский телеведущий Дмитрий Киселев, которого считают пропагандистом действующей власти (благодаря его одиозной передаче «Вести недели» на канале «Россия 1»), в августе 2017 года изъявил желание построить гольф-клуб в Тихой бухте возле города Коктебель в Крыму.

«В Тихой бухте прекрасный ландшафт для создания среднего размера гольф-поля. Это сохранение зеленого ландшафта, спорт и здоровый образ жизни, а также ответственное отношение к природе. Это будет единственным гольф-полем в Крыму и сюда будут приезжать люди со всего света», — цитирует его РИА «Новости». В августе 2018 года Киселев заявил, что в Крыму нужно строить гольф-клубы и яхтенные марины. О реализации его планов в Тихой бухте ничего не известно. Местные жители восприняли инициативу в штыки.

Ковальчук, Чайка

В декабре 2017 года петербургская компания «Южный свет», учрежденная банком «Россия» бизнесмена Юрия Ковальчука, купила за 1,5 млрд рублей расположенный в Крыму завод шампанских вин «Новый свет», несмотря на упадок винного рынка. Компания хочет вложить еще 1,2 млрд в его реконструкцию.

Кроме того, в 2016 году крымские власти передали банку «Россия» контроль над аэропортом Симферополь в обмен на инвестиции в строительство нового терминала, стоимость которого оценивалась в 32 млрд рублей.

Также банк «Россия» в декабре 2018 года договорился с правительством Севастополя о выпуске 100 тыс. персонифицированных единых городских карт, на которые будут зачисляться социальные платежи и где будет храниться информация о льготах на проезд в общественном транспорте. Годовой объем социальных и пенсионных выплат оценивают в 33 млрд рублей. Власти с помощью этих карт хотят вывести из тени оборот наличных денег, которые плохо поддаются учету.

Среди желающих инвестировать в Крым — сын генпрокурора РФ Игорь Чайка. В 2017 году он сообщил «Ведомостям», что собирается вложить 3 млрд рублей в строительство четырехзвездочного отеля на южном берегу Крыма. Под эти цели он зарегистрировал в Ялте фирму ООО «ЮБК». Судьба этой гостиницы пока неясна, однако в мае 2018 года Игорь Чайка вновь заявил, что будет вести бизнес в Крыму, несмотря на санкции.

Кроме того, в марте 2018 года, по данным Kartoteka.ru, фирма «ЮБК» Чайки зарегистрировала товарный знак SHC, изображение которого в точности совпадает с логотипом «школы современного бухгалтера» в Симферополе, которая проводит семинары и консультации по налогам и сборам, проведению наличных расчетов и использовании контрольно-кассовой техники.