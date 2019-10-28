Кто же все-таки лидер нации в Казахстане?

В своем интервью в начале этого месяца бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытался произвести впечатление человека, отошедшего от дел.

Сегодня он проводит много времени за чтением классической литературы и живописью. Даже планирует провести выставку.

В интервью, вышедшем в эфир 11 октября, он заверил журналистов государственного телеканала, что все разговоры о том, что он тайно управляет страной в тандеме с назначенным преемником Касым-Жомартом Токаевым, или, что еще хуже, о том, что между ними развязалась борьба, придуманы теми, кто не хочет стабильности в стране.

Скептики, считавшие, что Назарбаев лукавит, похоже, оказались абсолютно правы.

9 октября, за два дня до интервью Назарбаева, Токаев подписал указ, который значительно ограничит его возможности для самостоятельных действий. Согласно этому документу, о существовании которого стало известно только через 12 дней после его утверждения, Назарбаев получил право вето на ключевые назначения в правительстве и органах безопасности.

«Появление нового, неожиданного закона более чем через полгода после отставки Назарбаева говорит о том, что… в процессе транзита что-то пошло не по плану и требуются постоянные корректировки для ограничения влияния Токаева», – сказала Eurasianet.org Кейт Мэллинсон, управляющий директор лондонской консалтинговой компании Prism Political Risk Management.

Новый порядок меняет условия политической системы, вступившие в силу в марте, когда Назарбаев подал в отставку, завершив свое президентство длиной в три десятилетия и передав бразды правления Токаеву.

Обладая титулом Лидера нации, созданным специально под него в 2010 году, Назарбаев сохранил за собой право и дальше оказывать значительное влияние на политические решения. Назарбаев также является пожизненным председателем Совета безопасности – органа, который контролирует все силовые структуры.

В последние недели, по всей видимости, пришли к выводу, что этого недостаточно. Теперь президенту необходимо консультироваться с председателем Совета безопасности, чтобы получить у него разрешение на любые назначения, за исключением нескольких высоких должностей.

Токаев уступил свое право в одностороннем порядке назначать большинство министров и глав различных силовых структур, а также региональных губернаторов и городских мэров. Он все еще может назначать трех министров без консультаций с Назарбаевым – обороны, внутренних дел и иностранных дел.

В итоге Комитет национальной безопасности (влиятельная силовая структура, известная как КНБ), Служба внешней разведки, Генеральная прокуратура и Национальный банк остаются под контролем бывшего президента. Токаев даже должен будет заручиться одобрением Назарбаева при назначении главы собственной службы охраны.

Указ содержит пункт, теоретически позволяющий президенту обходиться без процедуры консультаций. Но при нынешней расстановке сил маловероятно, что Токаев бросит вызов Назарбаеву, приняв самостоятельное решение.

Мнения экспертов по Казахстану сходятся в том, что Назарбаев и его окружение пытаются ограничить влияние Токаева.

«После отставки Назарбаева Казахстан перешел от персоналистического режима к более олигархической системе, в которой Токаев наделен властью лишь в тех рамках, которые задают влиятельные лица, действующие из-за кулис», – сказал Лука Анчешчи, преподающий курс по Центральной Азии в Университете Глазго.

Что именно послужило катализатором этих изменений – неизвестно, но ответы, возможно, следует искать в недавних событиях.

Токаев недавно открыто высказывался по вопросам, имеющим особое значение для Назарбаева. Он раскритиковал состояние Нур-Султана – столицы, которая является детищем Назарбаева и носит его имя, и поручил расширить масштаб расследования обвинений в коррупции в рамках проекта по строительству системы легкорельсового транспорта LRT.

Этот эпизод в некоторых кругах интерпретировали как признак напряженности в отношениях между президентской администрацией и приближенными Назарбаева, которых называют общим словом «Библиотека», поскольку они работают в Библиотеке первого президента.

Теперь Токаеву придется «бегать в Библиотеку» за одобрением серьезных назначений, чтобы у него не было собственной команды, отметил аналитический сайт Exclusive.kz в редакционном обзоре.

Exclusive.kz был одним из немногих СМИ, нарушивших молчание средств массовой информации об указе от 9 октября, который не был опубликован на президентском сайте.

Аналитики считают, что за всем этим стоит КНБ и лично его председатель Карим Масимов.

«Влиятельный КНБ и силовики будут выполнять роль «серых кардиналов» на следующем этапе транзита», – сказала Мэллинсон.

Также возможно, что обещания Токаева провести политические и экономические реформы могли вызвать раздражение среди сторонников жесткого курса из старой гвардии.

Мэллинсон считает, что урезание полномочий Токаева «превращает в посмешище» любую программу реформ.

Однако даже если процесс транзита может быть пересмотрен на уровне элит, то с изменениями в сознании людей все гораздо сложнее.

Наргис Касенова, старший научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете, сказала, что психологический сдвиг, вызванный отставкой Назарбаева, необратим.

«Если Токаева не уберут – хотя я не знаю, как это можно сделать в ближайшем будущем – он будет продолжать формировать собственный авторитет, чего можно добиться лишь путем решения накопившихся в стране проблем. И, мне кажется, наши взгляды относительно того, насколько значительны масштабы и насущность этих проблем, совпадают», – отметила она во время переписки с Eurasianet.org по электронной почте.

Досым Сатпаев, алматинский аналитик, специализирующийся на казахстанской элите, недавний указ считает показателем того, что в Казахстане в лучшем случае наблюдается «полутранзит».

«При живом первом президенте вокруг второго президента не только расставлены многочисленные «красные флажки», но и бетонные заграждения в том числе в кадровых вопросах», – написал он в Facebook.

Сатпаев сказал, что это сводит на нет тезис Токаева о «сильном президенте, влиятельном парламенте и подотчетном правительстве».

На фоне этих событий в обществе снова начали строить догадки и предположения о передаче власти (если они вообще когда-либо прекращались).

Дарига Назарбаева была назначена председателем Сената через несколько дней после того, как ее отец подал в отставку с поста президента. Эта позиция позволит ей взять власть в стране в свои руки, если Токаев когда-либо уйдет в отставку или станет недееспособным.

По мнению Мэллинсон, это означает, что «президентская власть в конечном итоге так или иначе снова окажется в руках семьи Назарбаевых».

Чиновники опровергают всеобщие догадки о том, что происходит на самом деле.

«Это «дежурный» указ», – заявил пресс-секретарь Токаева Берик Уали, отрицая, что его шеф уступил какие-либо полномочия.

Министр юстиции Марат Бекетаев, возможно, сказал лишнего, когда в попытке успокоить общественность сравнил Казахстан с другими странами, где высшие должностные лица назначаются в результате согласования между различными ветвями власти.

«Там, где конституционные монархии существуют, практика такая, что согласование имеет формальный характер», – процитировали его местные СМИ.

В Exclusive.kz дали более прямолинейную оценку, рассуждая о том, был ли Токаев лишен власти: «Ответ неутешителен, господа: это переворот».