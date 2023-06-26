Кыргызские трудовые мигранты едут вместо России в Великобританию

Около ста человек (в основном мужчины в возрасте от двадцати до сорока лет) вереницей заходили в главный актовый зал школы в столице Кыргызстана Бишкеке, судорожно сжимая в руках паспорта и документы.

Эти люди входили в число тех 6800 претендентов, которые в начале этого года были приглашены на собеседование, пройдя которое они могут отправиться в Великобританию на сезонные сельхозработы.

Поскольку все больше мигрантов бегут из России обратно в Кыргызстан от возможного призыва на военную службу и экономической неопределенности, работа в качестве сезонного сельскохозяйственного рабочего в Великобритании становится популярной альтернативой.

В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Кыргызстан подписал свое первое соглашение с одной из лицензированных компаний-операторов, организующих набор временных работников для пилотной программы Великобритании «Сезонные работники». В первый год в программе приняли участие около одной тысячи граждан Кыргызстана. Поскольку все еще наблюдается вызванная Brexit нехватка рабочей силы, квота на этот год была значительно увеличена.

«На данный момент заявки подали более 8 тысяч человек, из которых 5 400 уже готовы к отъезду. В ближайшие месяцы квота может быть увеличена, все зависит от того, насколько хорошим будет урожай в Великобритании», – сказал Алмаз Алыбаев, директор Центра по трудоустройству за рубежом при Министерстве труда, социальной защиты и миграции Кыргызстана.

В столичном профессиональном училище № 18 оценивался уровень владения соискателями русским языком, поскольку он остается языком общения на многих фермах Великобритании, где супервайзерами зачастую являются украинцы, латыши и литовцы. Затем претендентов проверяли на дальтонизм и наличие проблем со зрительно-моторной координацией, дав им задание собрать и отсортировать на скорость небольшие мешочки, набитые мелкими деталями.

«Я сделал это всего за 16 секунд», – похвастался 23-летний житель города Кара-Балта Хикматулло Ташбаев. Ташбаев признался, что он рассчитывает во второй раз поехать в Великобританию.

Как и большинство соискателей, Ташбаев раньше работал в России сначала грузчиком на складе в Москве, а затем поваром в турецком ресторане в Краснодаре. Работая на двух работах, ему удавалось заработать около 800 долларов в месяц. В сентябре 2021 года он вернулся домой, чтобы помогать родителям выращивать свеклу на принадлежащем его семье земельном участке.

«В России было неплохо, но в Великобритании я могу зарабатывать как минимум в два раза больше», – сказал он.

Впервые приехав в Великобританию в 2022 году, Ташбаев попал по распределению на ферму «Ньюленд» в графстве Кент, где собирал груши, яблоки и ягоды. В сезон сбора яблок Ташбаев должен был ежедневно собирать 10 ящиков яблок, каждый из которых весил 300 килограммов. Как старший из пяти детей, он должен был отправлять большую часть заработанных им денег (а это примерно 1 900-2 400 долларов) домой, чтобы помочь своим родителям, братьям и сестрам.

Несмотря на услышанные им истории о плохих условиях труда в Великобритании, ему повезло – он попал на небольшую ферму с дружелюбным работодателем.

«Владелец фермы даже пригласил нас на свадьбу своей дочери. Там было шампанское, много еды и все такое. Мы ели, танцевали и отлично провели время. Он отправил каждому из нас отдельное приглашение. Это очень трогательно», – сказал он.

Жанболотбек Тологонов, 33-летний отец четверых детей из Токмока, также был готов отправиться во второй раз на ферму «Южная Англия» в графстве Корнуолл.

«У меня есть диплом инженера, я девять лет проработал в государственной энергокомпании, но зарплата была очень маленькой», – пожаловался Тологонов.

Несмотря на его технические знания и владение английским языком, его направили работать на поля сборщиком овощей, что его сильно расстроило. Его супервайзер, которой оказалась живущая в Великобритании башкирка из России, оценила его возможности и перевела его в отдел контроля качества на ферме.

«Я был единственным выходцем из Средней Азии, который работал специалистом по контролю качества, но мне платили столько же, сколько и моим работающим в поле товарищам, – сказал Тологонов. – В то же время, это был отличный опыт, и мне не приходилось переживать непогоду».

Во время одной из его смен на складе на ферму «Южная Англия» неожиданно приехал бывший премьер-министр Борис Джонсон.

«Он подошел ко мне и спросил, откуда я родом. Я ответил: “Кыргызстан, Центральная Азия”. Он был первым встреченным мной британцем, который знал, где это», – вспоминает Тологонов.

В 2019 году Тологонов и его супруга шесть месяцев проработали в Москве. Они уехали из-за низкой зарплаты и неблагоприятных условий труда.

«Моим начальником на первом месте работы в пекарне был русский, и он не разрешал мне совершать молитву даже во время перерыва. В Великобритании моя вера никогда не была проблемой, там уважают мою культуру», – сказал он.

Этим летом они вместе с женой вновь едут в Корнуолл, оставив своих четверых детей на попечение сестры.

«Я говорю себе: “Я сделаю это еще раз”. Вдвоем мы можем заработать вдвое больше, чем я заработал в прошлом году, но в долгосрочной перспективе переезды между Кыргызстаном и Великобританией слишком изматывают физически и эмоционально», – сказал он.

Тологонов подумывает над тем, чтобы вложить часть заработанных им денег в развитие современного сельского хозяйства у себя на родине, но он по-прежнему опасается заниматься бизнесом в Кыргызстане.

«Пока что миграция остается единственным приемлемым вариантом для нас, кыргызов», – сказал он.