Кыргызстану и Таджикистану не удается найти решение приграничных проблем

В этом году на границе Кыргызстана и Таджикистана зафиксировано 12 случаев конфликта с применением силы. И, похоже, никто не знает, как положить конец этим вспышкам напряженности.

Последний инцидент произошел 16 сентября около таджикского поселения Овчи-Калача (недалеко от города Худжанд) и кыргызского села Максат. Правительственные силы с обеих сторон вступили в перестрелку, которая унесла по меньшей мере четыре жизни.

Вооруженное столкновение быстро закончилось, но дипломатическое позерство и словесные перепалки продолжаются. В то время как сотни людей в Кыргызстане покинули свои дома из-за опасений, что эти события могут повториться, начинает разгораться еще один потенциальный очаг конфликта.

Министерство иностранных дел Таджикистана 17 сентября вызвало временного поверенного в делах посольства Кыргызстана в Душанбе для срочных переговоров. Тем временем в Бишкеке первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев направил главе таджикской дипломатической миссии в Кыргызстане ноту протеста.

Трудно восстановить картину событий из-за противоречивых утверждений.

Министерство иностранных дел Кыргызстана заявило, что ответственность за возникновение беспорядков лежит на вооруженных силах Таджикистана, начавших строительство военного наблюдательного пункта на спорном участке границы возле Овчи-Калача. Страны имеют общую границу протяженностью 971 километр, из которых 451 километр не делимитирован.

Строительство началось «без согласования с кыргызской стороной», говорится в сообщении министерства.

Таджикские дипломаты настаивают на том, что кыргызы еще раньше нарушили договоренности, начав строительные работы на границе.

Представитель местной госадминистрации Бакыт Кулматов опровергает это заявление.

«Около места, где произошли боевые действия, стоит наша [наблюдательная вышка]. Они тоже захотели такую же, – сказал Кулматов Eurasianet.org. – Таджики начали этот конфликт и теперь пытаются оправдаться, перекладывая всю вину на нас».

Спор продолжался шесть часов и к вечеру вылился в перестрелку. И даже по поводу того, кто выстрелил первым, имеются разногласия.

В отличие от обычного сценария развития подобных событий, в этот раз правительственные войска, по-видимому, были вовлечены в конфликт с самого начала, что вызывает озабоченность. Споры по поводу использования дорог или доступа к воде обычно возникают между местными жителями. Солдаты вмешиваются в ситуацию лишь позже, в попытке разрешить конфликт, при этом либо сдерживая толпы людей, либо активно вставая на сторону своих сограждан.

Министерство иностранных дел Кыргызстана утверждает, что боевые действия начали именно таджикские пограничники, открыв огонь по двум пограничным постам. В результате один кыргызский военнослужащий был убит, более десятка получили ранения. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков навестил раненых в больнице.

По данным Душанбе, до 300 кыргызских солдат было срочно отправлены на место противостояния и что они применили огнестрельное оружие против жителей таджикской пограничной деревни Бахор. По словам таджикских чиновников, их пограничники были вынуждены принять ответные оборонительные меры.

По информации СМИ, три таджикских пограничника были убиты, еще пять человек получили ранения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не посещал раненых в больнице, как и не было с его стороны какого-либо признания инцидента.

Абдугани Мамадазимов, политолог и уроженец Овчи-Калача, сказал Eurasianet.org, что у Кыргызстана и Таджикистана нет механизмов урегулирования кризисных ситуаций на границе.

«В наших странах нормой является то, что все решают высшие фигуры [президенты]. Но для того, чтобы эти вышестоящие люди приняли решение, мы должны сформировать экспертную комиссию и прийти к оптимальному, устраивающему обе стороны соглашению», – сказал Мамадазимов.

17 сентября премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и его таджикский коллега Кохир Расулзода провели встречу на границе. Но пока главы правительств заверяли друг друга, что примут все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов, представители внешнеполитических ведомств двух стран продолжали обмениваться взаимными обвинениями.

«Я не люблю делать прогнозы, но если этот вопрос не будет решен в срочном порядке, таких инцидентов будет больше, – сказал Мамадазимов. – Я знаю ситуацию изнутри – эмоциональное состояние населения взрывоопасно. Необходимо не только ускорить переговоры, но и вести их на постоянной основе».

В Таджикистане склонность правительства постоянно скрывать и запутывать проблемы создает еще больше сложностей.

Житель Овчи-Калача Абдулализ сказал Eurasianet.org, что общественность осталась в полном неведении об этом инциденте.

«Рядовые граждане не знают о том, что происходит и чего ожидать. Я надеюсь, что конфликта больше не будет и что все соберутся вместе, чтобы найти решение», – сказал Абдулализ, который отказался назвать свою фамилию.

Душанбинские журналисты были вынуждены полагаться на анонимные сообщения о жертвах в Таджикистане. Государственные средства массовой информации практически ничего не сообщали об этом. Кроме того, ни один чиновник не выразил соболезнования близким погибших.

Как сообщается, два с половиной часа переговоров, которые состоялись утром 18 сентября, привели к определенным предварительным договоренностям. Официальные представители Кыргызстана обязались снести построенную ими наблюдательную вышку в месте, где произошло вооруженное столкновение, передает новостной веб-сайт «Азия-Плюс». Таджики, в свою очередь, заверили, что воздержатся от строительства аналогичного сооружения, начатого там же. Обе стороны обязались отвести военное подкрепление от места конфликта к вечеру того же дня.

Между тем местные жители другого района Баткенской области Кыргызстана возмущаются по поводу строительных работ, которые ведет таджикская сторона. Пользователь Facebook из Кыргызстана Талантбек Мамытов загрузил видеоролик, где, как он прокомментировал, показано, как таджики строят дорогу на спорной территории вблизи таджикского анклава Ворух.

«Вот, братья и сестры, на сегодняшнем видео таджики занимаются строительством на нашей земле, – написал Мамытов в своем посте 17 сентября. – А наше правительство просто сидит и ничего не может сделать».