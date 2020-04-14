Кыргызстану не удается уберечь медработников от коронавируса

Кыргызстану не удается уберечь медицинских работников от коронавируса, что вызывает призывы к правительству обеспечить представителей медперсонала защитными средствами и не делать из них козлов отпущения.

По состоянию на 13 апреля, по меньшей мере 79 из 419 зараженных COVID-19 были работниками сферы здравоохранения. Причем проблема, похоже, быстро обостряется: до выходных это число составляло 39.

В число инфицированных вошли доктора, эпидемиологи и различные представители вспомогательного медперсонала. По крайней мере половина заболевших работают в Ошской области, ставшей одним из очагов вспышки коронавируса.

Правительство заявило, что предоставит каждому работнику здравоохранения, заразившемуся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, компенсацию в размере 200 тысяч сомов (2 570 долларов). В случае гибели семья получит 1 миллион сомов (12 850 долларов).

Медработники, подвергающиеся повышенному риску, имеют право на прибавку к зарплате на сумму от 370 до 570 долларов. Министерство здравоохранения уже выплатило свыше 40 тысяч долларов в виде подобных надбавок.

Средства на эти цели выделяются с открытых правительством специальных счетов, на которых, по состоянию на 8 апреля, находилось около 1,3 миллиона долларов.

Министерство здравоохранения также получает безвозмездную нефинансовую помощь для защиты персонала от коронавируса. На прошлой неделе Азиатский банк развития и ЮНИСЕФ пожертвовали 1300 защитных костюмов для медработников, подвергающихся особому риску. Поставки другого необходимого оборудования, включая аппараты ИВЛ, ожидаются в ближайшие недели.

В конце марта китайские власти передали Кыргызстану 10 тысяч респираторных масок и 100 тысяч одноразовых масок. Затем 8 апреля они предоставили еще одну партию средств индивидуальной защиты на сумму почти 100 тысяч долларов. Также внес свой вклад китайский бизнес. Магнат Джек Ма из Alibaba пообещал предоставить защитные костюмы, маски, бесконтактные термометры, экспресс-тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ на сумму 1,8 миллиона юаней (255 тысяч долларов).

Однако рост число случаев заболевания коронавирусом среди передового медицинского персонала указывает на то, что этого недостаточно, и врачи все чаще предпринимают попытки привлечь внимание к этой проблеме через социальные сети.

Один врач написал в Twitter, что ему пришлось пройти пешком более 20 километров, чтобы добраться до работы, а также что ему выдали марлевые маски, которые не обеспечивают достаточной защиты.

«Мне сегодня на дежурство дали вот такие маски с дырами, где спокойно может пройти мошка, не говоря уже о COVID-19, – написал доктор, назвавшийся Буктуром, приложив фотографию маски, о которой он говорил. – А потом еще удивляются, как медики заражаются».

Вскоре после публикации этого сообщения его страница в Twitter была удалена. Затем в интернете было опубликовано видео, на котором доктор принес свои извинения за распространение «ложной информации». Неясно, было ли это опровержение результатом давления со стороны его начальства.

Чиновники также навлекают на себя гнев, т.к. порой кажется, что они обвиняют самих медицинских работников в том, что те заболели.

Заместитель премьер-министра Кубатбек Боронов 8 апреля заявил журналистам, что врачи детской больницы в Оше, – которая была временно закрыта, т.к. превратилась в особо серьезный очаг коронавируса, – могли заразиться во время торжества, организованного кем-то по случаю возвращения из паломничества в Мекку.

«Минздрав сообщил нам, что до выхода результатов анализа врач не замечал симптомов и продолжал ходить на работу. В итоге сотрудник заразил своих коллег», – сказал Боронов, намекая, что всему виной некий единственный суперраспространитель.

Новостное агентство Sputnik сообщило со ссылкой на правительственных чиновников, что вирус был обнаружен у 15 работников больницы.

Но сотрудник больницы Тамила Нуркамилова назвала высказывания Боронова «ложными обвинениями» и «клеветой». Нуркамилова, которая, по-видимому, восприняла эти замечания как направленные на тех, кто, как и она, заразились коронавирусом, сообщила на прошлой неделе, что находится в тяжелом состоянии с 3 апреля и проходит кислородную терапию в Ошской областной клинической больнице.

По словам Нуркамиловой, в марте она ездила на работу в одной маршрутке с двумя коллегами, у которых была высокая температура. Через несколько дней у нее тоже поднялась температура. Нуркамилова утверждает, что когда у нее появились симптомы, потенциально указывающие на COVID-19, она позвонила руководителю своей больницы и попросила сделать тест на коронавирус, но не получила ответа.

«Попросила вирусолога сделать анализ, [на следующий день] сдала ПЦР, потому что состояние ухудшалось. Мне сказали, что анализы сомнительные», – сказала она.

Более десятка коллег Нуркамиловой выступили в ее поддержку и подписали петицию, в которой осудили замечания Боронова и рассказали о плохих условиях труда.

Депутат Аида Касымалиева сказала, что получила тревожные вести от сотрудников системы здравоохранения Ошской области, которые вынуждены вместе ездить в стесненных условиях и питаться в лечебных учреждениях. Касымалиева также выразила обеспокоенность по поводу состояния здоровья медицинских работников, которые сейчас борются с вирусом.

«С каждым днем состояние врачей ухудшается – все они на аппаратах ИВЛ. У некоторых кашель с кровью, некоторые не могут говорить. Когда они разговаривали со мной, у них перехватывало дыхание. Они говорят: «Нам не нужны деньги или что-либо еще, мы просто хотим выжить. Защитите наше честное имя», – сообщила Касымалиева.

Правозащитная организация «Адилет» обратилась резким письмом к президенту, призвав правительство активизировать усилия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. В своем заявлении организация также назвала отношение властей к работникам здравоохранения «преступным и предательским».

«Министерство здравоохранения под угрозой увольнения заставляет персонал работать в опасных для жизни и здоровья условиях, а силовики преследуют их за правду. В результате сами врачи становятся жертвами этой инфекции», – заявили в «Адилет».

«Адилет» также потребовала от правительства обеспечить большую прозрачность процесса распределения имеющихся в его распоряжении финансовых ресурсов для борьбы с коронавирусом.

В дополнение к пожертвованиям в натуральной форме, Международный валютный фонд также выделил Кыргызстану 129 миллионов долларов для преодоления кризиса. Ожидается, что Европейский банк реконструкции и развития выделит до 150 миллионов долларов, причем половина этой суммы поступит в виде гранта. Будет и другая помощь.

«Ведутся переговоры с Азиатским банком развития о 100 миллионах долларов, – сказал вице-премьер Эркин Асрандиев 7 апреля. – Кроме того, на наших счетах осталось 9 миллионов долларов от прошлых проектов Всемирного банка, и было решено направить эти средства на закупку лекарств. Всемирный банк предоставит дополнительно 12 миллионов долларов».