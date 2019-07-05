Кыргызстан: «серый кардинал» остается в тени на фоне накаляющейся политической обстановки

В деревне на юге Кыргызстана, где вырос авторитетный «серый кардинал» Райымбек Матраимов, его считают героем, а не вором.

48-летний Матраимов начал свою карьеру в таможенной службе в 1997 году в качестве рядового инспектора. К 2015 году он дорос до должности заместителя руководителя службы. Два года спустя его внезапно уволили, но ему удалось обжаловать это решение, хотя восстановление в должности в его планы не входило.

Если его резюме и может показаться скучноватым, то это, вероятно, неслучайно. Матраимов предпочитает действовать скрытно, из-за кулис. И его способность влиять на людей и ситуацию неплохо заменяет ему славу. Его оппоненты уже давно закрепили за ним прозвище «Райым миллион» отчасти из злобы, отчасти из зависти к богатству, которое семье Матраимовых удалось накопить за эти годы.

Но вернемся в Агартуу, родную деревню Матраимова, где разносится запах свежескошенного сена, а по проселочным дорогам носятся кудахчущие курицы. Местные старожилы охотно вспоминают, как их самый знаменитый односельчанин уже с раннего возраста проявлял талант оказывать влияние на людей.

«У него был велосипед, – вспоминает Салимбек Ормонов, приятель детства Матраимова. – Он с радостью давал его покататься другим ребятам в деревне… Все тянулись к нему, чувствуя его заботу и доброту».

Оппоненты Матраимова утверждают, что в масштабе страны его действия мало чем отличаются от его поведения в детстве.

В Кыргызстане людей, которые отстегивают огромные суммы высокопоставленным чиновникам и политикам в обмен на покровительство, в народе называют «кошельками».

Говорят, что немногие используют этот метод с большим рвением, чем Матраимов, чья семья, похоже, обладает огромным влиянием на государство, фактически не занимая никаких высоких постов.

А кое-кто беспокоится, что такое положение дел представляет угрозу для самого существования государства.

Бывший депутат Ширин Айтматова сказала Eurasianet.org, что в настоящее время в стране наблюдается «мутировавшая версия политического присутствия олигархов».

В отличие от прежних «кошельков», «Матраимовы больше не скрываются», отметила Айтматова, имея в виду записанное Матраимовым в мае дерзкое видеообращение, в котором он хвастался, что у него более чем достаточно «сил и ресурсов», чтобы бросить вызов крупному политическому врагу.

Семья Матраимовых совершенно не стесняется своего богатства. В прошлом его сын размещал в Instagram фотографии, отражающие его роскошный образ жизни, а многочисленные шикарные объекты недвижимости зарегистрированы на близких родственников.

Будучи не в состоянии игнорировать протесты общественности, Сооронбай Жээнбеков, тоже выходец с юга, которого наряду со многими другими обвиняли в том, что он находится под влиянием Матраимова, в прошлом году дал распоряжение выяснить, как это вообще могло произойти.

Однако даже спустя несколько месяцев после того, как главное государственное антикоррупционное агентство приступило к расследованию, один из шести братьев Матраимовых, Исламбек, продолжал занимать должность начальника управления внутренних расследований той же структуры. Исламбек Матраимов подал в отставку в мае, в конце концов уступив под натиском жалоб на очевидный конфликт интересов.

Гуламжан Анарбаев, глава другого антикоррупционного органа – Государственной службы финансовой разведки – признал в прошлом месяце, что его сестра замужем за еще одним братом Матраимова. Анарбаев, который также родом из Кара-Сууйского района, ранее опровергал это утверждение.

У Матраимова нет более заклятого врага, чем экс-президент Алмазбек Атамбаев, чей единственный президентский срок закончился в ноябре 2017 года. (Именно Атамбаева Матраимов подверг резкой критике в своем майском видеообращении).

Атамбаев обвинил экс-руководителя таможни и Жээнбекова, своего бывшего протеже, а ныне ярого оппонента, в установлении «семейно-кланового режима», подобного тем, которые были у власти до революций 2005 и 2010 годов. Бывший глава государства пригрозил, что он сделает все возможное, чтобы остановить их.

Однако в настоящий момент сам Атамбаев находится на волосок от ареста в результате принятого в прошлом месяце поспешного решения парламента о лишении его иммунитета от уголовного преследования.

Ирония этого противостояния заключается в том, что Матраимов является ничем иным, как порождением шестилетнего правления Атамбаева.

По словам политолога Эмиля Джураева, он дважды получил повышение по службе при Атамбаеве, став «получеловеком-полулегендой» задолго до того, как бывший глава государства покинул свой пост.

«Атамбаев имел полное представление о том, что происходило в таможенной службе в тот период», – сказал Джураев Eurasianet.org.

Кроме того, показательным является тот факт, что Матраимов пережил даже свержение президента Курманбека Бакиева в 2010 году, когда производились многочисленные кадровые перестановки.

В том же году в интернете всплыла запись телефонного разговора Атамбаева с другим высокопоставленным лицом во временном правительстве, созданном после переворота – Азимбеком Бекназаровым. В ходе этой беседы Бекназаров обвинил Атамбаева в получении взятки в размере 400 000 долларов США от некоего таможенного чиновника с юга за возможность сохранить свою должность.

«Я думаю, что стыдно спорить из-за каких-то сотрудников таможни», – говорит Атамбаев Бекназарову, отмахиваясь от его обвинений.

Почти никто не сомневается в том, о каком именно таможенном чиновнике шла речь.

Только в последний день пребывания в должности, в конце ноября 2017 года, Атамбаев, возможно, чувствуя надвигающуюся опасность, вынудил своего помощника, молодого премьер-министра Сапара Исакова, уволить Матраимова.

Впоследствии Матраимов дошел со своим делом о несправедливом увольнении до Верховного суда и выиграл его. Исаков же с июня прошлого года находится в тюрьме по обвинению в коррупции.

В Кара-Суу, самом густонаселенном районе страны, откуда родом Матраимов, его семья создала благотворительный фонд, который пользуется всеобщим признанием.

Фонд «Исмаил-Ата», названный в честь отца Матраимова, оплачивает обучение десятков студентов из малообеспеченных семей в университетах близлежащего Оша. Организация также финансирует раздачу продуктов пожилым людям, строит спортивные сооружения для молодежи и завершает работы по строительству самой большой мечети района.

На спортивном турнире, организованном фондом в мае в городе Кара-Суу, присутствовали вице-премьер, спикер парламента и целый ряд парламентариев. Они прибыли по приглашению брата Матраимова, депутата Искендера Матраимова, а принял их другой его брат, Тилек, являющийся главой районной администрации. За всем этим наблюдал Райымбек Матраимов, которого заметили, когда он снимал волейбольные и футбольные матчи на свой телефон.

Имя Матраимова не раз муссировалось в СМИ в связи с нашумевшими делами.

В своем пространном, хотя и не очень твердо подкрепленном фактами, репортаже Радио «Азаттык», кыргызская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», расследовало его возможную причастность к операциям по выводу сотен миллионов долларов из Кыргызстана посредством целого ряда подозрительных сделок. Другое издание подняло шум по поводу того, что приближенные к Матраимову люди могли приобрести «Супер инфо» – чрезвычайно популярную желтую газету, выходящую на кыргызском языке.

В качестве ответного хода юзеры с десятков выглядевших фальшивыми аккаунтов в социальных сетях примкнули к обсуждениям вопроса в интернете, публикуя порочащие обвинения в адрес Радио «Азаттык».

Но когда кыргызские политики попадают в немилость, они отправляются домой.

Например, Атамбаев, который отчаянно пытается сохранить свободу в результате начатого в отношении него расследования по делу о коррупции, которое выглядит как политически мотивированное преследование, оказывает сопротивление из своей шикарной резиденции неподалеку от Бишкека. Сотни крепких местных жителей сплотились вокруг него и обязались блокировать любые попытки задержать его.

По словам Жылдызбека Тиллабаева, исполнительного главы района, в который входят Агартуу и ряд других сел, у семьи Матраимовых будет такая же поддержка, в случае если на них будет оказано давление.

«Просто спросите любого мальчика на улице, кто такой Райымбек, и они скажут вам, что хотят быть похожими на него, – сказал Тиллабаев Eurasianet.org. – Каждый раз, когда Матраимов приезжает сюда, вокруг него собираются люди, и он выслушивает их проблемы».