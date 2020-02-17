Кыргызстан: «счастливые неудачники» расстаются с американской мечтой

Екатерина Алферова даже помнит точную дату. 7 мая должны были объявить результаты визовой лотереи Green Card правительства США.

Но в тот роковой день сайт лотереи зависал и был практически недоступен. Прошло еще 48 часов, прежде чем она узнала хорошие новости. Этот день казался символическим. 9 мая ее страна, Кыргызстан, как и многие другие бывшие советские республики, отмечает окончание своего участия во Второй мировой войне.

«В День победы у нас была своя маленькая победа», – сказала Eurasianet.org 38-летняя Алферова, мать двоих детей.

Алферова сразу же поделилась новостью со своей подругой, которая переехала в Соединенные Штаты – также после выигрыша в лотерею Green Card – и поселилась в районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке полтора года назад.

«Она и ее муж начали покупать мебель к нашему приезду», – сказала Алферова.

Казалось, все идет как надо, но тут случилась катастрофа. В конце января администрация Трампа объявила, что включила Кыргызстан в список шести стран, куда входили также Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания, гражданам которых запрещается получать иммиграционные визы в Соединенные Штаты. Министерство внутренней безопасности заявило, что решение связано с проблемами безопасности.

Запрет вступает в силу с 22 февраля. Алферовым было назначено собеседование для получения визы в посольстве США в Бишкеке 30 марта.

«Хотя в правилах Green Card прямо указано, что не следует начинать продавать свое имущество [до получения визы], мы все-таки понимаем, что невозможно сделать это в последнюю минуту до отъезда. Мы продали нашу машину пару дней назад, выставили нашу квартиру на продажу через риелторское агентство», – сказала Алферова.

Все уже было почти готово. Друзья на Брайтон-Бич нашли для мужа Алферовой Максима работу на станции техобслуживания. Максим планировал закрыть свое СТО в Бишкеке и сказал владельцу помещения, чтобы он начал поиски другого арендатора.

«Зная, что ты на чемоданах, ты ничего не начинаешь и не делаешь, – сказала Алферова. – Вплоть до того, что дочь просит меня купить ей что-то, а я ей говорю: “Давай не будем, мы все равно уезжаем. Как мы это повезем?”».

Сорванный переезд, между тем, уже влетел в копеечку. Непосредственно выигрыш в лотерею Green Card – самая легкая часть всей процедуры. Подготовка необходимых документов для предстоящего интервью обошлась семье в 500 долларов. Плюс консульские сборы – чуть больше 1300 долларов. Теперь шансы на получение иммиграционной визы тают на глазах.

Посольство Соединенных Штатов в Бишкеке признает, что запрет коснется в первую очередь победителей визовой лотереи. Пока действуют ограничения, такие семьи, как Алферовы, не смогут иммигрировать в США.

В своем заявлении о визовых ограничениях посольство США отметило, что они были введены после того, как в результате тщательного анализа были выявлены «страны с недостаточной степенью защиты выпускаемых ими документов, удостоверяющих личность».

«Эти недостатки включают необеспеченность электронными биометрическими паспортами, неуведомление об утерянных или украденных паспортах, и недостаточная работа по предоставлению информации о подозреваемых террористах», – говорится в заявлении.

Когда в конце января в СМИ появилась информация о новой волне визовых ограничений, в предполагаемом списке фигурировала еще одна бывшая советская республика – Беларусь. Но Минск, по-видимому, смог в результате оперативно проведенных переговоров договориться об исключении страны из списка.

Кыргызские чиновники, для которых эта новость явно стала неожиданностью, очевидно, оказались менее расторопными, чем их белорусские коллеги. Представитель министерства иностранных дел, пожелавший остаться инкогнито, сказал Би-би-си, что они узнали о планируемом запрете только из статьи, вышедшей 21 января на новостном сайте Politico. В течение 10 дней администрация Трампа привела «угрозу» в исполнение.

Кыргызстану не оставалось ничего другого, кроме как высказать недовольство.

«Из более 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств. Это не встраивается в понимание партнерской поддержки парламентской демократии, успешно развиваемой в Кыргызстане», – говорится в заявлении МИД касательно введенных ограничений.

Министерство также заявило, что Кыргызстан внес и продолжает вносить важный вклад в борьбу с международным терроризмом.

Но Алферова разочарована тем, что кыргызское правительство, ограничиваясь выражением недовольства, не реагирует на ее обращения и не принимает срочных мер для решения проблемы.

«Они даже не дают обещаний провести переговоры, усовершенствовать политику по терроризму и ввести биометрические паспорта», – сказала она.

Ограничения появились как раз в то время, когда число граждан Кыргызстана, получающих право переехать в Соединенные Штаты, начало расти. В 2018 году 753 человека выиграли в лотерею Green Card. В прежние годы это число варьировалось в диапазоне от 200 до 500.

Еще одна жертва визовых ограничений – 26-летний Хаким Машанло. Он выиграл грин-карту с первой попытки, но теперь переезд срывается.

Когда Машанло окончил университет, он получил работу в Министерстве внутренних дел, но его не устраивала ежемесячная зарплата в 140 долларов. Впрочем, этим его невзгоды далеко не ограничивались.

«Моей мамы не стало в 2016 году. Мы с семьей сделали все, что в наших силах, но маму не спасли. Я целый год был в депрессии, думая, что жизнь закончена. Потом понял, что так не может продолжаться вечно. Подача на Green Card стала одной из моих попыток что-то изменить в жизни», – сказал он.

Чтобы воспользоваться выпавшим шансом, Машанло должен получить визу до октября. Вашингтон же заявляет, что пересмотр стран в черном списке происходит каждые шесть месяцев.

«Когда человек выигрывает грин-карту, его мышление меняется, – сказал Машанло. – Он настраивает себя и мысленно находится уже там. Я планировал сначала поработать водителем грузовика и узнать, что да как. А позже открыть свою фирму по грузоперевозкам».

У Машанло назначено собеседование на получение визы в посольстве в мае. Однако его перспективы уже не обнадеживающие.

«Это была моя детская мечта. Но я всегда был реалистом, знал, что просто так в Америку не попасть, – сказал он. – И вот я уже был так близок, выиграл грин-карту… Получается, что я счастливый неудачник!»