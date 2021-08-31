Кыргызстан: активисты жалуются на массовую прослушку

Оппозиционный политик Клара Сооронкулова, лидер либерально настроенной партии «Реформа», заявила 30 августа, что прослушивание милицией телефонных разговоров десятков активистов и оппозиционных деятелей равносильно преследованию за диссидентские взгляды. По ее словам, слежка велась в основном за лицами, критикующими нынешние власти.

«Большинство лиц из списка занимают активную гражданскую позицию, смело и открыто выражают свое мнение и критику в отношении проводимой государственной политики. Прослушивание в целях сбора информации о частной жизни этих граждан является ничем иным как преследованием за инакомыслие», – отметила она.

В ответ Министерство внутренних дел заявило, что прослушка осуществлялась с санкции суда в рамках расследования политических волнений, потрясших страну в октябре 2020 года.

«В целях установления причастности лиц, проверки соучастия в преступлении, установления возможных связей между ними и подозреваемыми, которые были привлечены к уголовной ответственности в рамках досудебного производства, следствием в соответствии с УПК КР было внесено ходатайство в Первомайский районный суд г.Бишкек о производстве соединения телефонных переговоров сроком с 6 января по 10 февраля 2021 года», – говорится в заявлении МВД.

Но Сооронкулова указала на то, что в постановлении суда об установке прослушки значатся лица, «не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям». В их число входят эксперт по конституционному праву Сания Токтогазиева, юрист Нурбек Токтокунов, который представлял покойного заключенного правозащитника Азимжана Аскарова, и юрист Таттыбубу Эргешбаева. Объединяет этих трех человек то, что они критически отзывались о поправках к Конституции, принятых ранее в этом году и предоставивших президенту Садыру Жапарову широкие новые полномочия.

Также в списке числятся депутаты Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, член руководства Социал-демократической партии Темирлан Султанбеков, оппозиционный политик Равшан Жээнбеков и бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдил Сегизбаев. Все критиковали Жапарова.

Активист Урмат Джаныбаев, чье имя тоже числится в списке, назвал прослушивание телефонных разговоров нелогичным проявлением беззакония, поскольку Жапаров пришел к власти именно благодаря этим самым октябрьским событиям.

«Тридцать лет независимости, три революции, десятки погибших, тысячи раненных, и все ради того, чтобы вернуться к временам сталинских репрессий?», – написал он в Facebook.

Подвергшиеся прослушки потребовали отставки министра внутренних дел и генпрокурора, и санкций в отношении председателя Первомайского районного суда.

Но это вряд ли произойдет.

Власти пока никак особо не реагируют. Когда журналисты 31 августа задали главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву вопрос по этому поводу, он уклонился от ответа, заявив, что сейчас День независимости и вопрос не касается темы праздника.

Между тем МВД не впервой заниматься подобным. После беспорядков в 2019 году, когда один из экс-президентов вступил в закончившееся кровопролитием противостояние со своим преемником, милиция организовала прослушку около 1500 человек, включая многих журналистов.