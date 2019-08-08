Кыргызстан: Атамбаева задержали

На второй день противостояния, 8 августа, правительственным силам удалось задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Это была с трудом завоеванная победа, которая, правда, может обернуться долгим периодом беспорядков.

Властям пришлось прибегнуть к силе после того, как Атамбаев проигнорировал неоднократные вызовы на допрос в связи с продолжающимся уголовным расследованием. Оказав столь решительное сопротивление, в результате которого погиб по крайней мере один человек, экс-президент теперь может столкнуться со значительно более серьезным уголовным преследованием со стороны разъяренного и униженного правительства.

По сообщениям местных СМИ, Атамбаев сдался правительственным силам после нескольких часов напряженных переговоров на фоне столкновений милицейского спецназа с агрессивными сторонниками экс-президента в окрестностях его резиденции.

Даже после того, как Атамбаев сдался, продолжали раздаваться отдельные выстрелы. У дороги в Бишкек произошло столкновение между милицией и участниками беспорядков, забросавшими сотрудников камнями.

Официальные лица сообщили, что экс-президент был доставлен в Министерство внутренних дел и будет допрошен по поводу произошедших ранее беспорядков. Ночью Атамбаев сказал сторонникам, что лично принял участие в противостоянии и сделал пять или шесть выстрелов из своего оружия во время штурма его резиденции правительственными силами. «Старался не попадать в ребят [сотрудников спецназа], но кто-то толкал их вперед. Я сразу предупредил, что буду оказывать сопротивление», – сказал Атамбаев.

Первая попытка задержания экс-президента закончилась унизительным провалом, в результате чего глава ГКНБ Орозбек Опумбаев сказал, что готов уйти в отставку. Один сотрудник спецназа был убит во время столкновений. По крайней мере шестеро других были взяты в заложники, но позже освобождены. Опумбаев добавил, что сожалеет, что не отдал своим людям приказ стрелять на поражение.

Затем к резиденции Атамбаева было стянуто значительно большее число правительственных сил. Интернет и мобильная связь были отключены, что затрудняло получение оперативной информации о ходе операции.

Многие журналисты не смогли пройти дальше контрольно-пропускного пункта, расположенного в нескольких километрах к северу от резиденции Атамбаева в селении Кой-Таш, где он находился с июня. Однако ближе к вечеру даже здесь начались столкновения даже между протестующими и сотрудниками милиции, перекрывшими дорогу.

По некоторым данным, к 17:00 правительственным силам удалось пробиться сквозь кордоны вокруг резиденции Атамбаева. Подробности по поводу того, что произошло после этого, носят туманный характер. В столкновениях, судя по всему, приняли участие несколько сотен человек. На снимках, сделанных фотографом российского государственного новостного сайта Sputnik, видна длинная колонна сотрудников спецназа в шлемах и с щитами, направлявшихся в Кой-Таш.

На опубликованной властями видеозаписи видно, как заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, находясь внутри резиденции в Кой-Таше, просит Атамбаева сдаться.

Произошедшее 7 августа фиаско повергло правительство в шок. Президент Сооронбай Жээнбеков свыше 12 часов воздерживался от публичных заявлений. Когда он, наконец, выступил на экстренном заседании парламента, его месcедж бывшему наставнику, а ныне врагу Атамбаеву был краток: если раньше власти хотели лишь допросить его, то теперь он в розыске как преступник.

«Для того, чтобы не допустить кровопролития, были применены резиновые пули. Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении», – сказал он.

Атамбаев и Жээнбеков раньше были близкими союзниками, но когда последний вступил в должность президента в конце 2017 года, он негативно отнесся к тому, что его предшественник хотел продолжать участвовать в управлении страной. Очень скоро назначенцы Атамбаева в правительстве лишились своих должностей и были арестованы по различным обвинениям.

В июне парламент большинством голосов лишил экс-президента неприкосновенности, и Атамбаев посчитал, что за этим последует его арест, скорее всего по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Жээнбеков не остался, чтобы ответить на вопросы парламентариев, зато премьер-министра и нескольких высокопоставленных силовиков подверглись жесткому допросу. Некоторые депутаты в ярости задавали вопросы по поводу того, почему властями был избран столь грубый подход к задержанию Атамбаева. Прочие осуждали ошибки руководства, из-за которого сотрудники на месте событий остались без надлежащей экипировки для выполнения своей работы.

Когда Жээнбеков дал понять, что компромисса не будет, силовики удвоили усилия по захвату расположенной неподалеку от столицы резиденции Атамбаева в селении Кой-Таш. К ней были стянуты полные автобусы сотрудников милиции.

Развернувшееся противостояние выходит за рамки внутриполитических вопросов.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, у которой в Кыргызстане имеется важная военная авиабаза, сказал, что обеспокоен масштабом кризиса.

«В последние дни конфликт достиг очень опасной черты», – приводит его слова новостное агентство Sputnik.

В прошлом месяце показалось, что экс-президент может избежать ареста, когда он провел встречу в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, который затем открыто призвал Жээнбекова воздержаться от эскалации политической напряженности. В результате у многих создалось впечатление, что ареста не будет. По всей видимости, этих гарантий оказалось недостаточно.

У вопроса есть и финансовая сторона.

Спикер парламента Дастанбек Джумабеков сказал, что события негативно скажутся на особо развитой в Кыргызстане туристической индустрии.

«Нашей экономике нанесен крупный урон. Я думаю, такое не должно повториться. Все должно решаться в рамках закона», – сказал он.

Глава Ассоциации рынков, торговли и сферы услуг Сергей Пономарев сообщил, что ему звонили партнеры из Казахстана, России и Турции, некоторые из которых хотят перенести деловые поездки в Кыргызстан, опасаясь что в стране начнется очередной виток кровавого политического противостояния, как это было в 2010 году.

Между тем даже задержание Атамбаева вряд ли полностью успокоит политическую ситуацию. Когда оперативники спецслужб увозили экс-президента из Кой-Таша, к столице начали стекаться его сторонники.

Жээнбекову и его правительству сложно будет оправиться после этого унизительного эпизода.

«Это была по-настоящему провальная операция, – сказал политический аналитик Марс Сариев. – Репутации правоохранительных ведомств нанесен огромный ущерб. Политическая элита страны продемонстрировала свою несостоятельность».