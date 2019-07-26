Кыргызстан: Атамбаев вернулся с триумфом, заручившись поддержкой Путина

Экс-президент Кыргызстана, как и обещал, вернулся домой, где ему уже несколько недель грозят арестом, встретившись в Кремле со своим старым другом – президентом России Владимиром Путиным, оказавшим ему моральную поддержку.

Алмазбек Атамбаев 25 июля приземлился на российской военной авиабазе в Канте, где вечером его встретила толпа сторонников. Днем ранее он вылетел с той же авиабазы в Москву на самолете Sukhoi Superjet 100.

Путин призвал кыргызское правительство воздерживаться от уголовного преследования Атамбаева ради обеспечения политической стабильности в стране, и экс-президент Кыргызстана может теперь вздохнуть немного спокойнее. Между тем, если действующий президент Сооронбай Жээнбеков подчинится воле Москвы в этом вопросе, то это будет явным признанием ограниченности суверенитета его страны.

Атамбаев и Жээнбеков когда-то были союзниками, но их отношения резко испортились в начале 2018 года, в результате чего ряд союзников Атамбаева лишились своих постов и были помещены под арест. В июне парламент подавляющим большинством голосов лишил экс-президента неприкосновенности, за чем, как многие ожидали, должно было последовать его задержание по ряду обвинений, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением.

За свое шестилетнее президентство, закончившееся в ноябре 2017 года, Атамбаев отличился (помимо прочего) рабской преданность Москве и лично Путину. Теперь эта непоколебимая верность, похоже, принесла свои плоды.

Уезжая из страны 24 июля, Атамбаев не распространялся по поводу того, с кем намерен увидеться в России, сказав лишь, что собирается провести встречи с высокопоставленными чиновниками. Но когда в аэропорту его встретили сотрудники Федеральной службы охраны РФ, обеспечивающей безопасность высшего эшелона официальных лиц, стало ясно, что он не блефует. Сотрудники ФСО отвезли его прямо в Кремль, где его ждал Путин, с которым он провел переговоры по поводу политической ситуации в Кыргызстане.

В заявлении по результатам встречи Путин сказал, что Кыргызстан уже пережил две революции – в 2005 и 2010 годах, и что лучше будет избежать еще одной.

«Страна нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства. У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном, и мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать», – сказал российский лидер.

Атамбаев в свою очередь заявил, что Путин пообещал поговорить с Жээнбековым, чтобы призвать его не заводить уголовные дела в отношении политических оппонентов. Экс-президент явно имел ввиду, что одним из этих оппонентов является он сам.

«Действующей власти необходимо … показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить политическое преследование оппонентов. Мои сторонники должны получить возможность спокойно готовиться к выборам. Об этом Владимир Владимирович Путин намерен поговорить с Сооронбаем Жээнбековым», – сказал Атамбаев.

Московский журналист Аркадий Дубнов, который многие годы занимается освещением событий в Центральной Азии, отметил, что Атамбаев, похоже, сумел убедить Путина выступить на его стороне в качестве гаранта.

«Я думаю, что судебное преследование Атамбаева не закончится, но оно не будет таким жестким, как до сих пор. Что касается его клана, то все будет происходить более мягко и цивилизованно», – сказал Дубнов Eurasianet.org.

Согласившись встретиться с Атамбаевым, Путин явно продемонстрировал определенную степень поддержки кыргызского экс-президента. Но, по словам Дубнова, высказывания Путина также указывают на то, что он по-прежнему привержен партнерству с Жээнбековым и что Атамбаеву следует воздерживаться от чрезмерной критики своего преемника.

Но сможет ли бывший глава государства следить за своим острым языком? В прошлом он не демонстрировал особой сдержанности.

«Атамбаеву пока не удается принять то, что Жээнбеков стал фигурой №1. Он не может смириться с реальность», – сказал Дубнов.

Открытым остается вопрос по поводу многочисленных вызовов Атамбаева в милицию, которая уже трижды требовала, чтобы он явился на допрос в связи с делом о досрочном освобождении из тюрьмы в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев проигнорировал все три повестки.

Теперь Атамбаев может подумать, что он достаточно неприкасаем, чтобы спокойно встретиться со следователями. Либо он может успокоиться настолько, что перестанет считаться с властями.

В этом случае перед Жээнбековым встанет сложный выбор: уступить воле Москвы и показать, что его администрация не в состоянии проводить самостоятельную политику, или рискнуть навлечь на себя гнев Кремля.