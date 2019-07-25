Кыргызстан: Атамбаев вылетел в Москву

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев улетел 24 июля в Россию и тем самым поставил на паузу нарастающий политический кризис.

Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «РусДжет» вылетел в полдень с российской военной авиабазы в Канте, расположенном в 25 километрах к востоку от Бишкека.

За последние несколько недель Атамбаева несколько раз вызывали в милицию на допрос в связи с делом, связанным с освобождением криминального авторитета из тюрьмы в 2013 году до отбытия им полного срока. Законодатели, проголосовавшие в июне за лишение экс-президента неприкосновенности, утверждали, что освобождение состоялось именно по его просьбе.

Отъезд Атамбаева снизит температуру нарастающего противостояния между ним и его бывшим протеже, а ныне ярым противником – президентом Сооронбаем Жээнбековым. Тот факт, что экс-президент вылетел в Россию, указывает на то, что эта страна, являющаяся наиболее важным партнером Кыргызстана в сферах экономики и безопасности, вмешалась в ситуацию, чтобы ослабить напряженность.

Советник Атамбаева Кундуз Жолдубаева сказала, что экс-президент намерен провести в РФ встречи «на самом высоком уровне». Кыргызскоязычные СМИ сообщили, что он вылетел в Москву по приглашению председателя Евразийского банка развития Андрея Бельянинова.

Атамбаев не сообщил, с кем собирается встретиться в России, но заявил, что вернется в Кыргызстане уже к вечеру 25 июля.

Экс-президент приехал в аэропорт Канта в сопровождении порядка 200 сторонников – видимо, в качестве меры предосторожности на случай, если власти попытаются его арестовать, что по-прежнему не исключено.

Обсуждая вопрос о лишении его иммунитета, депутаты парламента упомянули целый ряд потенциальных уголовных обвинений, которые, по их утверждениям, могут быть выдвинуты в отношении Атамбаева. Генеральная прокуратура в настоящее время ведет следствие по пяти делам, в рамках которых экс-президент может оказаться на скамье подсудимых.

Некоторые из провожавших Атамбаева в аэропорт людей выставляли материалы о происходящем в Facebook, прочие размахивали флагами Кыргызстана. Автомобили из колонны сторонников бывшего главы государства часто выезжали на встречную полосу, нарушая правила дорожного движения.

Колонна выехала из села Кой-Таш, где сотни людей круглосуточно дежурили в разбитом ими лагере в ожидании возможного рейда милиции.

Не всем в Кыргызстане понравилось то, что Атамбаеву позволили покинуть страну, несмотря на неоднократные вызовы в милицию, а также то, что он вылетел с военной базы иностранного государства.

Согласно Конституции, президентство Атамбаева было ограничено только одним сроком, поэтому перед выборами в конце 2017 года он начал искать податливого преемника, который позволил бы ему продолжить принимать участие в управлении страной. Ему показалось, что скучный и суровый Жээнбеков именно тот человек, который ему нужен. На всякий случай Атамбаев также посадил в кресло премьер-министра верного ему Сапара Исакова. Похоже, согласно плану экс-президента, интеллигентный и богатый технократ Исаков в конечном итоге сам должен был занять пост президента.

Но очень скоро этот план затрещал по швам. Жээнбеков оказался независимым человеком. Он почти сразу уволил Исакова, а затем заключил его под стражу по обвинению в коррупции. Та же участь постигла ряд других приближенных Атамбаева.

Атамбаеву удалось избежать ареста, но кольцо вокруг него сжимается. Бывший президент проявляет признаки понимания того, что его непокорное и вызывающее поведение не может продолжаться вечно. Один из его представителей, Сергей Слесарев, заявил 23 июля, что Атамбаев согласен ответить на вопросы следствия, но только через СМИ.