Кыргызстан: Атамбаев может лишиться иммунитета

Парламент Кыргызстана принял поправки к закону, позволяющие лишать иммунитета бывших президентов, если они решат заняться политической деятельностью.

На состоявшемся 4 апреля голосовании за поправки отдали голоса 111 из 120 депутатов Жогорку Кенеша.

Мишенью положения о лишении иммунитета явно является экс-президент Алмазбек Атамбаев, который уже около года ведет (и пока проигрывает) войну на истощение со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым.

Согласно принятым депутатами поправкам, бывшие главы государства не имеют права заниматься политикой или занимать «особые государственные посты». Любой экс-президент, решившийся нарушить это положение, лишится не только иммунитета, но и прочих полагающихся ему по статусу привилегий, включая ежемесячный оклад, жилье и транспортное обеспечение.

Данные поправки дают парламенту возможность наделять прокуратуру правом заводить на экс-президентов уголовные дела за любые правонарушения, совершенные ими в период пребывания на посту главы государства.

Депутаты и Жээнбеков очень неубедительно и неискренне заявляли, что инициатива не связана лично с Атамбаевым. Но на данный момент под поправки подпадают только он и Роза Отунбаева, некоторое время занимавшая должность и.о. президента после революции 2010 года. Остальные бывшие президенты – Аскар Акаев и Курманбек Бакиев – лишились иммунитета и привилегий после смещения их с должности в результате восстаний в 2005 и 2010 годах, соответственно.

Эволюция поправок к данному закону, предлагавшихся с тех пор, как о возможности его пересмотра было заявлено несколько месяцев назад, делает все очевидным. Изначально поправками не предполагались какие-либо условия для лишения человека иммунитета. Внесенное в поправки условие о политической деятельности явно связано с происходящим в Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Атамбаев был отцом-основателем СДПК. В марте прошлого года, всего через четыре месяца после окончания его единственного шестилетнего президентского срока, Атамбаева абсолютным большинством голосов переизбрали председателем партии. Он воспользовался этим и обрушился с критикой на Жээнбекова, своего бывшего протеже, которого он лично выбрал своим преемником.

Атамбаев, видимо, ожидал, что ему позволят продолжить фактически править страной со своего нового поста. Но Жээнбеков быстро его осадил, а затем пошел еще дальше, уволив всех основных назначенцев экс-президента, и даже отправив некоторых из них за решетку, включая экс-премьера Сапара Исакова, ожидающего суда по обвинениям в коррупции.

В СДПК произошел раскол. Хотя в парламентской фракции Атамбаева отвергли, в партии у него все еще есть сторонники.

Ранее в этом месяце настроенная против Атамбаева ветвь партии созвала съезд в Бишкеке и исключила экс-президента из своих рядов. Главой партии был избран бывший глава администрации Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

Официальный представитель СДПК Кундуз Джолдубаева сказала новостному агентству «Интерфакс», что «Абдрахманов провел съезд с людьми, которые не имеют отношения к СДПК. И съезд, и делегаты являются "фейками"».

Съезд другой части СДПК запланирован на 6 апреля.