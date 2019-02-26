Кыргызстан: борьба с предубеждением против хиджаба набирает обороты

В Кыргызстане, пожалуй, ни одна другая тема не способна вызвать раскол в обществе, как тема ношения хиджаба.

Четвертый год подряд ежемесячный журнал «Умма», посвященный различным аспектам ислама, организует праздничные мероприятия в Бишкеке и Оше – двух крупнейших городах страны – по случаю Всемирного дня хиджаба. Идея праздника, который ежегодно, начиная с 2013 года, отмечается 1 февраля, принадлежит проживающей в Нью-Йорке активистке Назме Хан, задумавшей его с целью стимулирования толерантности.

В такой стране, как Кыргызстан, где светские консерваторы, соблюдающие мусульмане (число которых неизменно растет) и прозападные либералы регулярно участвуют в идеологических баталиях, ношение этого простого предмета одежды вызывает чаще раздражение, нежели понимание.

Поначалу ежегодное мероприятие по случаю Дня хиджаба в Кыргызстане проходило довольно вяло. В первый раз в Бишкеке нашлось около 150 женщин, желающих принять участие. В этом году их число значительно выросло, достигнув 2000 человек.

В торговом центре, где проводилось мероприятие, организаторы рассказывали об истории хиджаба и проводили со всеми желающими мастер-классы по его ношению. Активисткам были вручены награды в знак признания их заслуг в деле продвижения прав женщин, а дизайнеры продемонстрировали на подиуме последние тенденции в одежде, соответствующей нормам ислама. Посетители также приняли участие в викторинах и других играх, за победу в которых они получили призы.

По словам главного редактора журнала «Умма» Элианны Марьям Сатаровой, ее целью было помочь опровергнуть бытующее мнение о том, что ношение хиджаба связано с религиозным радикализмом. Кыргызские женщины, которые решаются надеть платок, регулярно подвергаются оскорблениям и насмешкам со стороны людей на улицах, сказала она.

Уроки повязывания нплатка на мероприятии по случаю Дня хиджаба.

Чтобы не заострять внимание на религиозной составляющей мероприятия, его название было слегка изменено – оно стало называться «Днем платка», а празднование было перенесено на субботу, 2 февраля, чтобы больше людей могли принять участие.

По мнению Сатаровой, благодаря этому праздник вызвал больше интереса, чем прежде. «В этот день можно увидеть много женщин, на голове которых красуется элечек – традиционный для кыргызских женщин головной убор», – сказала она.

Это также помогло заручиться поддержкой ряда уважаемых общественных деятелей. В этом году на мероприятии в Бишкеке присутствовали депутат парламента Айнуру Алтыбаева, правозащитница Рита Карасартова и телеведущая Ассоль Молдокматова, называющая себя гуру моды.

Сатарова утверждает, что их цель не пропагандировать платок, а продемонстрировать, что он не представляет опасности для общества.

«По-прежнему распространено негативное стереотипное отношение к женщинам и девушкам в хиджабе. Если раньше эти женщины сталкивались с агрессией, то теперь их игнорируют, будто их не существует. Зачастую хиджаб – причина, по которой женщин не принимают на работу и даже не пускают в бассейны», – сказала она.

Традиционно в Кыргызстане именно замужние женщины решают носить хиджаб. Правозащитница Карасартова рассказала, как ей надели платок в день свадьбы.

«Я не ношу платок постоянно, но, как и все кыргызские келины [невестки], я надеваю его, когда еду в деревню навестить родственников моего мужа», – сказала она.

Некоторые считают, что хиджаб не только указывает на религиозную принадлежность женщины, но также является модным аксессуаром. По крайней мере, утверждение своей религиозной идентичности не противоречит желанию женщины выглядеть модно. Основавшая собственную дизайнерскую студию Чынара Мамажакыпова в этом году представила коллекцию головных уборов, изготовленных с помощью платков.

«Я активно использую элементы одежды для мусульманок в своей коллекции и часто раздаю платки женщинам, которые покупают мою одежду. Женщина в платке выглядит очень нежно и изысканно», – сказала Мамажакыпова.

Дизайнер Асель Аматова носит хиджаб чуть больше года. На мероприятии в Бишкеке она продемонстрировала созданные ею свадебные и вечерние платья.

«Я начала создавать эту линию одежды, как только сама надела хиджаб»,– сказала Аматова.

Однако, приняв решение надеть хиджаб, она натолкнулась на стену непонимания.

«Несмотря на то, что мои родители тоже мусульмане, они не были в восторге от подобных перемен в своей жизни. Но если мои родственники пытались понять […], то со стороны незнакомцев я зачастую сталкивалась с агрессией. Однажды пожилая женщина закричала при виде меня: «А вот и черная ведьма!»», – поделилась Аматова.

Во время празднования в Бишкеке сторонницы ношения хиджаба неоднократно озвучили мысль о том, что платок меняет мировосприятие и характер своей владелицы.

«После того, как я надела хиджаб, я стала добрее, мягче, терпимее. Мое поведение на публике изменилось в лучшую сторону», – сказала Аматова.

В мероприятии приняли участие несколько совсем юных девушек. Жипара, мать 11-летней Рахимы, начала носить хиджаб 14 лет назад. И кажется естественным то, что она убедила дочь сделать то же самое.

«Когда дочери было три года, я иногда надевала на нее хиджаб, и ей это нравилось. Она начала носить его по-настоящему около двух лет назад, и теперь она постоянно носит его», – сказала Жипара.

К облегчению Жипары, одноклассники ее дочери, похоже, нормально воспринимают Рахиму и ее манеру одеваться.

Воодушевленная и охваченная любопытством корреспондент Eurasianet.org обратилась за помощью в выборе подходящего платка к Венере Акеленовой, владелице салона красоты, который обслуживает женщин-мусульманок. Преображение было полным. Смысл состоял в том, что хиджаб придает не только женственность, но и наделяет чувством безопасности.

Отсутствие чрезмерного внимания к хиджабу в ресторанах и на улице доказывает, что переломный момент в вопросе принятия обществом хиджаба практически наступил. Однако в социальных сетях ситуация обстояла иначе: многие пользователи агрессивно отреагировали на фотографию корреспондента в хиджабе, опубликованную ею в Facebook.

«Что вы делаете? Пропагандируете хиджаб?» – написал один.

«Вы собираетесь в Сирию?» – спросил другой.

«Снимите этот платок немедленно. Он не подходит вам. Вы похожи на старую бабушку», – сказал третий.

Негативная реакция шокировала. Несмотря на то, что было достаточно ободряющих комментариев, язвительные высказывания нашли большой отклик у людей.

Основной посыл состоит в том, что, возможно, понадобится сделать ношение хиджаба ежегодной традицией, пока люди не поймут, что не им решать, как жить другим.