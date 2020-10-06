Кыргызстан: вакуум власти породил неопределенность и захват должностей

Оппозиционные силы в Кыргызстане с поразительной скоростью захватили ключевые правительственные здания. Это произошло всего через несколько часов после того, как милиция попыталась разогнать акцию протеста. Но они не торопятся встать у руля страны, находящейся в тисках нестабильности и экономического кризиса.

Тем временем президент Сооронбай Жээнбеков, покинувший здание правительства в центре Бишкека рано утром 6 октября, ненадолго появился, чтобы сделать видеообращение с призывом к спокойствию. Его точное местонахождение неизвестно.

«Прошлой ночью определенные политические силы пытались незаконно захватить власть, – сказал Жээнбеков. – Воспользовавшись результатами выборов [4 октября] в качестве предлога, они нарушили общественный порядок, нарушили покой своих собратьев-горожан. Не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям».

Однако его претензии на то, что он контролирует ситуацию в стране, выглядели крайне неубедительными.

Между тем и заменить его никто не спешит. С наступлением утра ряд лиц по сути сами назначили себя на некоторые важные государственные должности.

Кандидат от партии «Бир Бол» Алмамбет Шыкмаматов заявил СМИ, что он исполняет обязанности генерального прокурора. Никто точно не знает, кто дал ему право занять этот пост. Ближе к середине утра большая толпа направилась в здание Генпрокуратуры, очевидно, чтобы выразить несогласие с его назначением.

После этого Шыкмаматов отмотал назад.

«Я хочу уточнить вопрос. Меня никто не назначал генеральным прокурором, я не был генпрокурором. Я побывал в Генпрокуратуре, встретился с тремя заместителями», – сказал он.

Вместо этого было объявлено, что данный пост займет другой человек, Сыймык Жапыкеев, лидер партии «Чон Казат».

После свержения Курманбека Бакиева с поста президента 7 апреля 2010 года его противники в тот же день сформировали временное правительство. Но пока ничего подобного не произошло, не в последнюю очередь потому, что никто не знает, действительно ли Жээнбеков свергнут.

Вместо этого группа лидеров политических партий – включая «Ата Мекен», «Республику», «Бутун Кыргызстан», «Бир Бол», «Замандаш» и Социал-демократическую партию Кыргызстана – учредила так называемый Координационный совет.

Главой этого органа был назначен лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, политик, оставшийся еще со времен режима Бакиева.

«Сегодня самое неблагоприятное дело за что-то отвечать. Предложили мою кандидатуру, и я в свою очередь постараюсь приложить все силы, чтобы стабилизировать ситуацию», – сказал он журналистам.

Работы у него будет невпроворот. Накануне ночью произошли столкновения между милицией и демонстрантами. По словам врачей, 164 человека были госпитализированы с травмами, один 19-летний мужчина погиб.

Мадумаров сказал, что еще не разговаривал с Жээнбековым.

«Мы даже не знаем, где находится этот человек», – приводит его слова Радио «Азаттык».

Вакуум власти вызывает неопределенность и за пределами Бишкека. Основное внимание будет приковано к южным регионам Кыргызстана. Именно там пользуются наибольшим неформальным влиянием Жээнбеков и – что, возможно, что еще более важно – Раимбек Матраимов, богатый бывший высокопоставленный таможенный чиновник, который, по сообщениям, финансировал партию «Мекеним Кыргызстан», получившую больше всех голосов на ныне дискредитированных парламентских выборах 4 октября.

В Оше, втором по величине городе Кыргызстана, сотни людей собрались на площади перед зданием мэрии и администрации области, пытаясь узнать, что происходит. Одним из первых, кто обратился к толпе с трибуны у подножия гигантского памятника Владимиру Ленину, был брат Жээнбекова – Асылбек.

«Избранный народом Сооронбай Шарипович [Жээнбеков] оставался в Белом доме до последнего. Он в Бишкеке, никуда не сбежал, он законный президент», – сказал Асылбек Жээнбеков.

Позже Асылбек Жээнбеков сказал Eurasianet.org, что сожалеет о том, что оппозиционные партии не дали сотрудникам избирательных комиссий больше времени на проверку законности оспариваемого голосования, в результате которого его собственная партия «Биримдик» вместе с «Мекеним Кыргызстан» получили контроль в парламенте. Но сделать это им удалось, по утверждениям оппозиционных партий, только благодаря огромной по своим масштабам кампании по подкупу избирателей.

После того, как Жээнбеков покинул площадь, выступавшие обратились к более местным проблемам. А именно, кого бы они хотели видеть мэром города.

С помощью своих крепких сторонников действующий мэр Таалайбек Сарыбашев пробился к трибуне, чтобы дать речь в свою защиту. Но, после нескольких слов о необходимости сохранять единство, его голос заглушили крики толпы. Затем Сарыбашев быстро ретировался, когда вокруг него собрались несколько человек с призывами его избить.

Подавляющее большинство на площади было за Мелисбека Мырзакматова, возглавлявшего городскую администрацию Оша с апреля 2010 года по декабрь 2013-го. В этот период – в июне 2010 года – в городе вспыхнула волна кровавых этнических волнений, унесших жизни около 400 представителей узбекского меньшинства. Широко распространено мнение, что Мырзакматов закрывал глаза на насилие или даже напрямую поощрял его.

Но проблема в том, что Мырзакматов сейчас находится в Турции, и заочно приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Между тем судьба Жээнбекова мало интересовала собравшихся на площади. В какой-то момент женщина средних лет схватила микрофон и выкрикнула «Жээнбеков кетсин» («Жээнбеков, уходи!»). Реакцией большинства было безразличие. Во второй половине дня появились две девушки с самодельными плакатами с призывами к президенту уйти в отставку. Их сначала начали беспокоить, но потом оставили в покое, и те продолжили свою одинокую кампанию.

Другой темой восстания стало освобождение находившихся в заключении бывших чиновников. В течение дня их ряды неуклонно росли. Сначала освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, вышедшего из камеры в здании Государственного комитета национальной безопасности. Затем настал черед бывшего депутата парламента Садыра Жапарова. Потом на свободу вышел Сапар Исаков, бывший премьер-министр и сторонник Атамбаева, оказавшийся за решеткой вскоре после прихода Жээнбекова к власти. Во второй половине дня из тюрьмы вышел бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов. Все они отбывали сроки или ожидали суда по обвинениям в похищении людей, попытке захвата власти, злоупотреблении служебным положением или коррупции.

Ясно одно: в Кыргызстане вскоре состоятся новые выборы. Центральная избирательная комиссия объявила 6 октября об аннулировании результатов состоявшегося в прошлые выходные голосования.

«Это [было сделано] учитывая политическую ситуацию в стране», – сказал член ЦИК Кайрат Осмоналиев.