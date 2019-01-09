Кыргызстан: введение штрафов за плевки вызывает неоднозначные реакции

Плевки на улицах стали в Кыргызстане очередной горячей и вызывающей разногласия темой.

Согласно вступившим в действие 1 января правилам, любителям плеваться на улицах грозит штраф до $80. Но новый закон и размер штрафа вызвали волну недовольства.

Одного парня нововведение задело настолько, что он снял себя на видео при совершении данного незаконного акта у ворот бишкекского Белого дома, где работают парламентарии и государственные чиновники.

«Эти люди, грабящие страну и раздувающие государственный долг, … умеющие только говорить, но ничего не делать, в их честь я, ну, в общем, смотрите», – сказал 27-летний Рамис Закирьяев перед тем как смачно плюнуть в направлении места работы чиновников.

Также на видео Закирьяев держит в руках свыше 5 тыс кыргызских сомов – сумму штрафа – и приглашает власти прийти за деньгами в удобное для них время. Милиция приняла его приглашение и доставила его на допрос в одно из отделений Иссык-Кульской области.

Прочие граждане выступили в поддержку закона.

«Ну реально достали харкаться и сморкаться на улице, противно, мерзко, опасно. Это ж сколько бацилл в воздухе витает от чужих сморчков и плевков?» – написала в Facebook пользователь Yulia Kuleshova Lestada.

Плеваться на улице – обычное явление в Кыргызстане, но в последнее время кампании по борьбе с этой привычкой, связывающие ее с распространением туберкулеза, выдвинули данную проблему на передний план.

Трудности с обеспечением исполнения нового закона и размер штрафа грозят превратить этот в остальном довольно тривиальный вопрос в политическую самоцель.

Представители общественности, опрошенные новостным сайтом Kaktus Media, в целом едины во мнении, что закон непродуман.

Некоторые высказали предположение, что в результате придется увеличить присутствие милиции на улицах. Прочие считают, что устанавливаемые властями по городу камеры слежения будут, в частности, фиксировать и эти правонарушения. Один из опрошенных сказал, что поддерживает закон, что указал на недостаточное количество урн, в которые могли бы плевать те, кому это необходимо.

Кроме того, штраф в размере $80 представляется огромной суммой в стране, где средняя зарплата находится на уровне нескольких сотен долларов. Среди тех, кто считает, что им недоплачивают, находятся, кстати, и сотрудники милиции, некоторые из которых, по сообщениям, пользуются подобного рода законами, чтобы вымогать взятки.

Тут не захочешь, начнешь плеваться.