Кыргызстан: власти вдруг озаботились жалобами бизнеса

«Рай для бизнеса».

Это то, во что обещал превратить страну президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, когда пришел к власти в 2017 году.

Два с лишним года спустя острые на язык критики регулярно припоминают ему эти слова. Сам Жээнбеков в своем недавнем выступлении более трезво оценил ситуацию, которую предстоит исправлять.

Для многих компаний Кыргызстан скорее напоминает чистилище.

Это может подтвердить и китайская компания One Lead One (HK) Trading Limited, которая 18 февраля отказалась от своих планов по строительству торгово-логистического центра в Нарынской области, в который она намеревалась инвестировать 280 млн долларов.

Компания ушла из Кыргызстана в тот же день, когда более тысячи протестующих, некоторые верхом на лошадях, дали властям менее двух недель на отмену проекта.

Предприятия, работающие в регионах, особенно в добывающем секторе, где существует риск противостояния с местными жителями, грозящего обернуться насилием, часто сетуют на то, что правительство не принимает достаточных мер для их защиты.

Другие же компании, напротив, жалуются на чрезмерное вмешательство властей.

Выступая на заседании Совета безопасности 17 февраля, Жээнбеков сказал, что получил множество жалоб от бизнесменов, утверждающих, что их права нарушаются ретивыми правоохранительными органами, говорится в репортаже с мероприятия.

Жээнбеков предположил, что ведомства соревнуются между собой – кто обеспечит больше денежных перечислений на антикоррупционный банковский счет правительства.

18 февраля на встрече с новым бизнес-омбудсменом Кыргызстана, бывшим послом Великобритании в Кыргызстане Робином Орд-Смитом, Жээнбеков еще раз поднял вопрос проблемных отношений между государством и частным сектором.

Жээнбеков отметил, что, по мнению предпринимателей, эта проблема вызывает «ухудшение бизнес-климата и отток инвестиций», говорится в информационном сообщении его администрации.

Бишкекские предприниматели действительно выражали беспокойство по поводу ухудшения климата, но в основном в частном порядке, чтобы не злить госструктуры, и без того увеличившие число незапланированных проверок в течение последнего года.

Скептики могли обратить внимание на то, что Жээнбеков начал заниматься этой проблемой только в период подготовки к парламентским выборам. Это такое время, когда у компаний появляется шанс быть услышанными высокопоставленными чиновниками.

Но бизнес, вынужденный выживать в условиях экономического застоя, скорее всего, будет рад любому позитивному вмешательству сверху.

Срыв нарынского проекта рассматривается как особо серьезный провал.

В рамках проекта, который должен был быть реализован недалеко от пограничного пункта Торугарт, разделяющего две страны, ожидалось создание до 15 000 рабочих мест, в основном для местных жителей. Проект также был направлен на упрощение транзита китайских товаров через другие страны Евразийского экономического союза.

Местные чиновники заявили, что протестующие были введены в заблуждение, считая, что новый центр является частью плана по захвату земли Китаем.

Азамат Акенеев, бизнес-консультант и постоянный комментатор по развитию рынка, заявил в Twitter, что отмена проекта еще больше снизила позиции Кыргызстана в транзитной игре, которая, как он отметил, была «нашим единственным шансом на реальное развитие».

Инвестор ушел относительно безболезненно, ничего не потратив на строительство.

Но горнодобывающие компании, такие как китайская Zhong Ji, работающая в том же регионе, часто сталкиваются с обострением операционных проблем уже после того, как вложили миллионы долларов в разведку и проектную инфраструктуру.

Некоторые коммерческие структуры связывают надежды с бизнес-омбудсменом – независимым учреждением, функционирующим на базе постановления правительства от 2018 года и за счет финансирования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 1,5 млн евро.

Консультативное учреждение обретет дополнительный правовой фундамент в виде законопроекта, который парламент должен принять в ближайшие месяцы.

Как сказал Eurasianet.org Орд-Смит, он считает, что учреждение выиграет от «политической воли, проявленной на самом высоком правительственном уровне».

Хотя Орд-Смит был назначен на эту должность еще в июне прошлого года специальной комиссией, состоящей из бизнесменов, чиновников и представителей ЕБРР, на наем персонала и оснащение учреждения потребовалось время, сказал он.

По словам Орд-Смита, омбудсмен будет «готов принимать жалобы» от делового сообщества к концу месяца.