Кыргызстан: власти пытаются закрыть местную службу Радио «Свобода»

Не такая уж и свобода: Радио «Азаттык» под угрозой закрытия. (Фото: РСЕ/РС)

Правительство Кыргызстана обратилось в суд с иском, требующим окончательного закрытия местного филиала финансируемого правительством США вещателя Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» (РСЕ/РС). Это очередная попытка властей задушить независимые СМИ.

23 января Радио «Азаттык», кыргызская служба РСЕ/РС, сообщило, что жалоба, которую подало Министерство культуры, касается репортажей радиостанции о кровопролитных вооруженных столкновениях, происходивших прошлым летом на таджикской границе.

Чиновники утверждают, что один из видеоматериалов, выпущенных редакцией «Азаттык», содержит «пропаганду конфликтов, насилия и этнической нетерпимости».

Министерство культуры подтвердило Eurasianet.org, что действительно подало такой иск, и заявило, что дальнейшие подробности будут обнародованы позже. Ленинский суд Бишкека должен рассмотреть это дело 8 февраля.

Это судебное дело — лишь последний этап последовательной кампании, которую власти Кыргызстана ведут против Радио «Азаттык».

В конце октября Министерство культуры распорядилось заблокировать на два месяца веб-сайт радиостанции и заморозить ее местный банковский счет в качестве санкций за, как оно утверждало, распространение ложной информации о сентябрьских событиях на таджикской границе. Гнев властей вызвал тот пассаж, в котором цитировались заявления официальных представителей Таджикистана, возлагавшие вину за столкновения на Кыргызстан.

Бишкек утверждает, что был исключительно жертвой вооруженного нападения. По широко раскритикованному закону «О защите от недостоверной (ложной) информации», принятому в августе 2021 года, выражение или даже цитирование иной точки зрения считается уголовным преступлением.

В декабре блокировка веб-сайта была продлена; власти заявляют, что она останется в силе до тех пор, пока «Азаттык» не удалит публикацию с нарушениями. Сейчас доступ к материалам «Азаттык» возможен только через дублирующий сайт или специальное приложение.

Редакция «Азаттык» упорно отказывается удалить видеорепортаж и утверждает, что Министерство культуры нарушает положения конституции, гарантирующие свободу слова. На этой неделе ожидается судебное слушание по апелляционной жалобе Радио «Азаттык» на блокировку веб-сайта.

В том же октябре ретрансляцию программ Радио «Азаттык» прекратила государственная радиостанция «Биринчи». Приблизительно в то же время видеоматериалы, которые выпускает редакция, получающая американское финансирование, перестали появляться на частном телеканале НТВ.

Ситуация вокруг Радио «Азаттык» вызвала протесты со стороны американских сенаторов Боба Менендеса и Джима Риша, которые написали в письме, адресованном президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, что действия властей «ставят под угрозу репутацию маяка свободы слова в Центральной Азии, которой пользуется ваша страна».

«Эти решения … не только нарушают международные нормы в отношении свободы слова и печати — они нарушают и ваши собственные конституционные гарантии этих свобод», — пишут сенаторы.

Пресс-секретарь Жапарова Эрбол Султанбаев отверг эти жалобы, написав в Facebook, что власти добиваются только «неукоснительного соблюдения действующего законодательства».

В течение последнего года правозащитники отмечали последовательное ухудшение условий работы журналистов в Кыргызстане. Официальные лица заявляют, что пытаются только оздоровить медийную экосистему, загрязненную дезинформацией, но жесткость и произвол, характерные для их действий, заставляют многих усомниться в этом утверждении.

В одном из наиболее заметных случаев, произошедшем в ноябре, власти лишили кыргызского гражданства и выслали за границу журналиста-расследователя, материалы которого неоднократно ставили в неловкое положение высокопоставленных чиновников. Сторонники этого журналиста, Болота Темирова, говорят, что его поспешное выдворение из страны кажется им равнозначным «принудительному исчезновению».