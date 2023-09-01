Кыргызстан: власти решили запретить TikTok из-за опасений по поводу безопасности детей

Чиновники сферы культуры Кыргызстана обратились в органы, осуществляющие интернет-цензуру, с просьбой заблокировать доступ к TikTok по причине того, что эта видеоплатформа «негативно влияет на психическое развитие и здоровье детей».

В своем обращении к Министерству цифрового развития 30 августа Министерство культуры заявило, что обеспокоено беспрепятственным доступом к вредоносному контенту и отсутствием в приложении возрастных ограничений.

«TikTok погружает пользователя в виртуальный мир коротких видео, после просмотра которых подростки пытаются повторить увиденное в тех или иных роликах, некоторые из которых опасны для жизни, – заявили в министерстве. – Детская психика еще неустойчива, она только формируется, а подобный контент может вызвать зависимость и негативно повлиять на эмоциональное состояние подрастающего поколения».

Решение по поводу TikTok – лишь часть более широкой кампании кыргызских властей, стремящихся к усилению цензуры, что, по их мнению, является попыткой поддержать социальную и политическую стабильность. В начале месяца Генеральная прокуратура объявила о том, что добивается закрытия независимого издания на том основании, что его критический подход к освещению текущих событий вызывает недовольство в обществе.

Представители Минкульта утверждают, что идея заблокировать TikTok возникла не внезапно.

В своем заявлении для прессы заместитель министра культуры Чынгыз Эсенгул сказал, что 18 неправительственных и общественных организаций обратились к властям с просьбой заблокировать приложение.

Впрочем, Кыргызстан не одинок в своем негативном отношении к TikTok.

Как сообщает New York Times, законодатели многих западных стран, включая США и Канаду, принимают меры по ограничению доступа к китайскому видеоприложению. Однако в большинстве случаев формальной причиной запрета TikTok являются опасения, что владелец приложения может предоставить данные пользователей китайским государственным органам.

Аналогичные рассуждения лежат в основе ограничений и в других странах. В июне 2020 года Индия полностью запретила TikTok, сославшись на необходимость защищать «суверенитет и целостность» страны, «государственную безопасность и общественный порядок».

Однако в Кыргызстане власти решительно придерживаются «прокитайской линии», поэтому подобные геополитические аргументы никогда не озвучиваются официальными лицами.

Напротив, сменявшие друг друга кыргызские власти спокойно наблюдали за тем, как китайские спецслужбы собирают персональные данные кыргызских граждан. В 2019 году тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков осуществлял контроль за открытием в Бишкеке командного центра ГУВД, который, помимо прочего, должен был служить центром обработки данных, полученных с установленных китайской компанией камер видеонаблюдения, многие из которых оснащены функцией распознавания лиц.

В то время правозащитные организации выражали обеспокоенность тем, что участвующая в осуществлении проекта китайская компания China National Electronic Import and Export Corporation будет иметь полный доступ к данным, собранным посредством камер наблюдения. Но так и не было сказано ни слова о том, какой объем информации может быть собран в ходе реализации этого решения.