Кыргызстан, Центральная Азия

Кыргызстан: власти собираются конфисковать дом жены Азимжана Аскарова

Тюремное заключение Аскарова остается пятном на репутации Кыргызстана на протяжении уже девяти лет.

May 9, 2019
Правозащитник Азимжан Аскаров, изображенный здесь со своим автопортретом в руках в тюремной камере в феврале 2012 года, отбывает пожизненное заключение за то, что якобы разжигал межэтнические столкновения на юге Кыргызстана в 2010 году. (Фото: Нейт Шенккан) Правозащитник Азимжан Аскаров, изображенный здесь со своим автопортретом в руках в тюремной камере в феврале 2012 года, отбывает пожизненное заключение за то, что якобы разжигал межэтнические столкновения на юге Кыргызстана в 2010 году. (Фото: Нейт Шенккан)

Жена правозащитника, отбывающего пожизненное заключение в Кыргызстане по политизированным обвинениям, говорит, что власти пытаются отобрать у нее дом.

Ее муж, Азимжан Аскаров, оказался невольным участником кровавых межэтнических столкновений, потрясших юг Кыргызстана в 2010 году, вскоре после кровавой смены власти в Бишкеке. Силовые ведомства, большинство сотрудников которых составляют этнические кыргызы, обрушились на этнического узбека Аскарова, который давно их раздражал своей правозащитной деятельностью и репортажами. В сентябре того года он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в подстрекательстве к убийству полицейского во время межэтнических беспорядков. Многие посчитали обвинения местью.

Сторонники Аскарова, в том числе ряд правительств западных стран и правозащитных организаций, утверждают, что дело против него было неубедительным, а исходный судебный процесс проходил с процессуальными нарушениями. Вашингтон назвал его политзаключенным.

Теперь жена Аскарова, Хадича Аскарова, говорит, что на этой неделе она получила от бишкекского суда извещение о том, что государство конфискует ее дом, т.к. она не выплатила обвинителям мужа 175 000 сомов ($2550) в качестве компенсации морального ущерба, сообщило 8 мая Радио «Азаттык», кыргызская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». Будучи пенсионеркой, она получает 4000 сомов ($58) в месяц.

«У меня нет ничего, кроме дома. В свое время сотрудники милиции забрали у меня все – рис, масло, варенье, вплоть до птичьего корма. А если они сейчас отберут у меня единственное жилье, я останусь на улице», – сказала Аскарова Радио «Азаттык».

Это уже не первая попытка властей отобрать дом, в котором она жила с мужем до его ареста. Но в прошлый раз, в 2012 году, ей удалось его отстоять.

Жена погибшего сотрудника милиции утверждает, что у нее нет другого выхода кроме как пытаться истребовать присужденные ей судом деньги. «Вот уже девять лет я воспитываю детей одна, без мужа, – сказала Чинара Бечелова Радио «Азаттык». – Если бы они могли вернуть мне мужа, я бы ни копейки с них не взяла, я бы сама им доплатила. Нелегко, когда кто-то умирает».

Аскаров, которому сейчас 68 лет, все эти годы настаивал на своей невиновности. Многие правозащитные организации указывали на процессуальные нарушения в ходе судебного разбирательства и апелляций, в том числе на отсутствие свидетелей защиты, а также на нападения на Аскарова, других подсудимых по тому же делу и его адвоката во время суда.

С годами дело становилось все более токсичным, и поставило власти в сложное положение: если успокоить международное сообщество, большая часть которого утверждает, что Аскаров был несправедливо заключен в тюрьму, то это может вызвать острое недовольство некоторых крайне националистически настроенных групп населения.

В 2016 году, по настоянию Комитета ООН по правам человека (УВКПЧ), подавшего жалобу на основании утверждений о том, что Аскаров подвергался жестокому обращению и пыткам в тюрьме, началась судебная проверка. Верховный суд Кыргызстана в июле того же года отменил первоначальный приговор и распорядился отправить дело на пересмотр, но отказал в освобождении больного Аскарова из-под стражи, как того требовал УВКПЧ.

В начале 2017 года суд постановил оставить в силе вынесенный Аскарову ранее приговор о пожизненном заключении. Правозащитники выразили недовольство и разочарование по поводу вердикта, назвав его нарушением международных обязательств Кыргызстана.

При администрации Обамы дело Аскарова подпортило отношения с Вашингтоном, особенно после того, как Государственный департамент присудил Аскарову премию «Защитник прав человека» за 2014 год. Данный шаг привел в ярость Кыргызстан, который ответил разрывом договора от 1993 года между двумя странами.

В интервью Eurasianet.org из тюремной камеры в 2012 Аскаров сказал, что после задержания его жестоко избивали.

«Они чуть не убили меня, – сказал правозащитник о местных блюстителях порядка. – Они заламывали мне руки за спину, брали наполненный водой груз и били меня в живот. Они били им меня по голове так, что на ней выскакивали огромные шишки». По его словам, он также видел, как избивали свидетелей, чтобы заставить их дать показания против него.

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