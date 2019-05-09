Кыргызстан: власти собираются конфисковать дом жены Азимжана Аскарова

Правозащитник Азимжан Аскаров, изображенный здесь со своим автопортретом в руках в тюремной камере в феврале 2012 года, отбывает пожизненное заключение за то, что якобы разжигал межэтнические столкновения на юге Кыргызстана в 2010 году. (Фото: Нейт Шенккан)

Жена правозащитника, отбывающего пожизненное заключение в Кыргызстане по политизированным обвинениям, говорит, что власти пытаются отобрать у нее дом.

Ее муж, Азимжан Аскаров, оказался невольным участником кровавых межэтнических столкновений, потрясших юг Кыргызстана в 2010 году, вскоре после кровавой смены власти в Бишкеке. Силовые ведомства, большинство сотрудников которых составляют этнические кыргызы, обрушились на этнического узбека Аскарова, который давно их раздражал своей правозащитной деятельностью и репортажами. В сентябре того года он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в подстрекательстве к убийству полицейского во время межэтнических беспорядков. Многие посчитали обвинения местью.

Сторонники Аскарова, в том числе ряд правительств западных стран и правозащитных организаций, утверждают, что дело против него было неубедительным, а исходный судебный процесс проходил с процессуальными нарушениями. Вашингтон назвал его политзаключенным.

Теперь жена Аскарова, Хадича Аскарова, говорит, что на этой неделе она получила от бишкекского суда извещение о том, что государство конфискует ее дом, т.к. она не выплатила обвинителям мужа 175 000 сомов ($2550) в качестве компенсации морального ущерба, сообщило 8 мая Радио «Азаттык», кыргызская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». Будучи пенсионеркой, она получает 4000 сомов ($58) в месяц.

«У меня нет ничего, кроме дома. В свое время сотрудники милиции забрали у меня все – рис, масло, варенье, вплоть до птичьего корма. А если они сейчас отберут у меня единственное жилье, я останусь на улице», – сказала Аскарова Радио «Азаттык».

Это уже не первая попытка властей отобрать дом, в котором она жила с мужем до его ареста. Но в прошлый раз, в 2012 году, ей удалось его отстоять.

Жена погибшего сотрудника милиции утверждает, что у нее нет другого выхода кроме как пытаться истребовать присужденные ей судом деньги. «Вот уже девять лет я воспитываю детей одна, без мужа, – сказала Чинара Бечелова Радио «Азаттык». – Если бы они могли вернуть мне мужа, я бы ни копейки с них не взяла, я бы сама им доплатила. Нелегко, когда кто-то умирает».

Аскаров, которому сейчас 68 лет, все эти годы настаивал на своей невиновности. Многие правозащитные организации указывали на процессуальные нарушения в ходе судебного разбирательства и апелляций, в том числе на отсутствие свидетелей защиты, а также на нападения на Аскарова, других подсудимых по тому же делу и его адвоката во время суда.

С годами дело становилось все более токсичным, и поставило власти в сложное положение: если успокоить международное сообщество, большая часть которого утверждает, что Аскаров был несправедливо заключен в тюрьму, то это может вызвать острое недовольство некоторых крайне националистически настроенных групп населения.

В 2016 году, по настоянию Комитета ООН по правам человека (УВКПЧ), подавшего жалобу на основании утверждений о том, что Аскаров подвергался жестокому обращению и пыткам в тюрьме, началась судебная проверка. Верховный суд Кыргызстана в июле того же года отменил первоначальный приговор и распорядился отправить дело на пересмотр, но отказал в освобождении больного Аскарова из-под стражи, как того требовал УВКПЧ.

В начале 2017 года суд постановил оставить в силе вынесенный Аскарову ранее приговор о пожизненном заключении. Правозащитники выразили недовольство и разочарование по поводу вердикта, назвав его нарушением международных обязательств Кыргызстана.

При администрации Обамы дело Аскарова подпортило отношения с Вашингтоном, особенно после того, как Государственный департамент присудил Аскарову премию «Защитник прав человека» за 2014 год. Данный шаг привел в ярость Кыргызстан, который ответил разрывом договора от 1993 года между двумя странами.

В интервью Eurasianet.org из тюремной камеры в 2012 Аскаров сказал, что после задержания его жестоко избивали.

«Они чуть не убили меня, – сказал правозащитник о местных блюстителях порядка. – Они заламывали мне руки за спину, брали наполненный водой груз и били меня в живот. Они били им меня по голове так, что на ней выскакивали огромные шишки». По его словам, он также видел, как избивали свидетелей, чтобы заставить их дать показания против него.