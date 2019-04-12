Кыргызстан: возвращение Бабанова, возможно, предвещает жаркий политический сезон

Кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов на пресс-конференции в своем предвыборном штабе в Бишкеке 1 октября 2017 года. (Фото: Даниль Усманов/Eurasianet.org)

Влиятельный оппозиционный политик планирует вернуться в Кыргызстан после полутора лет добровольной ссылки, что сулит серьезно «разбередить муравейник» кыргызской политики.

Ожидается, что Омурбек Бабанов, состоятельный бизнесмен, проживавший в России после поражения на выборах в октябре 2017 года, на которых одержал победу действующий президент Сооронбай Жээнбеков, прибудет в Бишкек днем 13 апреля.

Что будет дальше, пока неясно.

Один из возможных сценариев – его арестуют прямо у трапа самолета.

Бабанову, возможно, грозят два уголовных обвинения – одно якобы за разжигание межэтнической напряженности во время его предвыборной кампании, а другое связано с якобы имевшим место заговором с целью захвата власти путем организации беспорядков после поражения на президентских выборах. Бабанов с насмешками отрицает оба обвинения, которые, по мнению большинства независимых наблюдателей, являются политически мотивированными. ГКНБ как-то упомянул, что второе обвинение с него снято, но доподлинно это не известно.

Между тем политическая партия Бабанова «Республика» сообщила, что 13 апреля намерена провести акцию в Бишкеке. По словам организаторов, в акции могут принять участие до 10 тыс. человек. Политический обозреватель и активист Эдиль Байсалов написал в Twitter, что, согласно информации его источников на телеканале НТС, связанном с Бабановым, также запланированы митинги в других городах, включая Нарын, Каракол и Талас.

Перед возвращением Бабанов дал два интервью: одно – НТС, другое – российской ежедневной газете «Коммерсантъ».

Во втором он упомянул, что он пока не решил, желает ли он вернуться в политику, что должно несколько успокоить команду Жээнбекова.

«Я говорил, что кроме политики в жизни есть много прекрасного. Для меня помочь стране — это не просто пустые слова. Я состоятельный человек, сделавший капитал до политики, и в политику я пошел, чтобы изменить страну. Сейчас выбор: или я буду просто заниматься бизнесом, привлекать инвестиции в страну, или, возможно, создам фонд», – сказал он «Коммерсанту».

При этом он уточнил, что сохранил значительный политический капитал, который, в случае чего, послужит ему подстраховкой. Бабанов сказал, что его партия «Республика», обладающая значительной долей мест в парламенте, планирует принять участие в следующих парламентских выборах, запланированных на 2020 год.

Если они «начнут меня преследовать, например, пытаясь запугать уголовными делами, хочу сказать, что я не трус. В этом случае они заставят меня вернуться в политику», сказал он.

В намного более подробном интервью НТС он детально рассказал о том, чем занимался в России и о предположениях по поводу последствий его возвращения. Он зловеще намекнул, что в родном Таласе у него осталось много ярых сторонников, что было веской угрозой в адрес Жээнбекова.

Что по этому поводу думает Жээнбеков, неизвестно. 11 апреля он обратился к парламенту с неожиданной речью, почти полностью состоявшей из смутных рассуждений о будущем страны, в рамках которой он, однако, не преминул отпустить несколько колкостей в адрес своих политических противников, не называя при этом имен.

Но одним из них явно был его бывший наставник, экс-президент Алмазбек Атамбаев, с которым он с начала прошлого года ведет утомительную борьбу. Но, судя по его словам, они касались и Бабанова, поскольку Жээнбеков упомянул действия, которые Бабанов планирует предпринять после своего возвращения.

«Допускают ошибку те, кто думает, что сумеет решить вопрос путем вывода людей на площадь и оказания давления на власти», – сказал Жээнбеков.

Пока неясно, есть ли вообще у Бабанова и Жээнбекова претензии друг к другу. Несомненно, Бабанов пока не забыл о поражении на выборах в октябре 2017 года, но дела против него инициировались еще в период правления Атамабаева.

Да, ГКНБ продолжал предостерегать Бабанова от нежелательных действий и при Жээнбекове, но это, возможно, объясняется не столько с намерением последнего посадить оппозиционера в тюрьму, сколько просто неуверенностью в себе.

Жээнбеков оказался в сложной ситуации. Если он не тронет Бабанова, то ему придется постоянно остерегаться находящегося прямо у него под боком харизматичного потенциального противника, обладающего значительными ресурсами. Между тем арест может вызвать напряженность или даже беспорядки. И вовсе не факт, что Жээнбеков обладает достаточным политическим капиталом (или даже просто навыками), чтобы пережить период подобной нестабильности.