Кыргызстан: вращающиеся двери правосудия и политики

На политической сцене Кыргызстана все меняется быстро. Некоторые политики выходят из тюрьмы, другие туда попадают. Тем временем на горизонте маячат выборы.

29 августа Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство об освобождении Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова из тюрьмы пока рассматривается их дело.

До недавнего времени Текебаев был самым заметным кыргызстанским оппозиционным деятелем, который находился за решеткой. В 2017 году он был заключен в тюрьму по обвинению в коррупции. Большинство наблюдателей, впрочем, убеждены, что мотивом уголовного преследования послужило его жесткое противостояние с тогдашним президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Выступая с речью после освобождения, Текебаев придерживался примирительного тона, но очевидно, что у него есть свои счеты.

«Мы не собираемся мстить. Как человек, я всех простил, но у нас есть государственная политика и законы. Люди, которые отдавали приказы, и те, кто их исполнял, должны нести ответственность», – сказал он.

Это был более чем явный намек на Атамбаева, который сейчас сам находится за решеткой после его резонансного задержания в начале августа. Бывшему президенту теперь самому грозят обвинения в коррупции и злоупотреблении властью, а, возможно, и много чего еще.

В нынешней политической ситуации, все еще неопределенной после ареста Атамбаева (который громко рассорился с Сооронбаем Жээнбековым, своим протеже и преемником, позже превратившимся во врага), условное освобождение Текебаева выглядит как жест доброй воли, призванный успокоить общественные настроения.

«Власти должны стабилизировать ситуацию, – заявил Eurasianet.org политолог Марс Сариев. – После ареста Атамбаева в обществе усилилась напряженность, особенно в отношениях между севером и югом. Освобождение Текебаева отвлекло внимание от него, отодвинув Атамбаева на задний план».

Текебаева, который возглавляет политическую партию «Ата-Мекен», и Чотонова встретили при выходе из тюрьмы старые товарищи – Роза Отунбаева и Темир Сариев.

Текебаев, Чотонов, Отунбаева и Сариев были членами временного правительства, созданного в апреле 2010 года после свержения президента Курманбека Бакиева. Текебаев и Отунбаева сыграли особенно заметную роль в кампании по противодействию усилиям Атамбаева в 2016 году по внесению поправок в Конституцию. Многие тогда предполагали, что конституционная реформа направлена на то, чтобы обеспечить неограниченный по времени контроль Атамбаева над политическими процессами в Кыргызстане.

Появление этой четверки в некоторых кругах расценили как признак возможного формирования нового фронта оппозиции против действующей власти.

Но аналитик Марс Сариев считает маловероятным, что Текебаев окажется ярым противником Жээнбекова.

«Судя по его заявлениям, можно предположить, что он не пойдет на жесткую конфронтацию, и вместо этого будет конструктивным оппонентом. Появление Текебаева на политической сцене создаст впечатление, что у правящей власти есть оппозиция, пропавшая после ареста Атамбаева», – сказал Сариев.

Ранее ожидалось, что эта роль выпадет на долю другого человека – Омурбека Бабанова, мультимиллионера и кандидата в президенты в 2017 году, который вернулся в Кыргызстан в начале августа, побыв некоторое время в добровольном изгнании.

Но 20 августа Бабанов к удивлению многих заявил, что, скорее всего, оставит политическую карьеру.

«Я вернулся на родину, но не вернулся в политику», – сказал он.

Подобным заявлениям сейчас будет уделяться особое внимание, т.к. намеченные на 2020 год парламентские выборы уже не за горами.

За короткую историю независимости Кыргызстана конституционный статус парламента претерпел радикальные и зачастую обескураживающие изменения. Он служил и трибуной региональных элит, бизнеса и прочих закулисных сил, и инструментом президентской администрации. Иногда кажется, что кыргызский парламент является и тем, и другим одновременно.

Здание парламента Кыргызстана. (Фото: Eurasianet.org)

Нынешний пятипартийный Жогорку Кенеш был сформирован в результате выборов в октябре 2015 года, после которых чуть более трети из 120 депутатских мандатов досталось атамбаевской Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). Остальные мандаты получили (в порядке убывания количества мест): «Республика–Ата Журт», невероятный альянс между возглавляемыми Бабановым политиками, представляющими интересы бизнеса, и националистами – выходцами с юга; партия «Кыргызстан», известная своей крайне аполитичной позицией и главным образом поддержкой правящего режима; «Бир Бол» – партия, которая отличается низким уровнем публичности; и «Ата-Мекен» Текебаева.

Следующий созыв, скорее всего, будет совершенно другим. Во всяком случае, на первый взгляд.

События вокруг Атамбаева стали причиной экзистенциального, зачастую с элементами фарса, кризиса в СДПК, который в конечном итоге может привести к исчезновению партии с политической сцены.

Самой серьезной проблемой для СДПК можно назвать уголовное преследование некоторых ключевых деятелей партии. Правая рука Атамбаева и высокопоставленный функционер СДПК Фарид Ниязов обвиняется в захвате заложников и организации массовых беспорядков. 22 августа другая сторонница бывшего президента – Ирина Карамушкина – была помещена под домашний арест на период следствия по обвинению в причастности к захвату заложников.

Если исходить из опыта кыргызской политики, окружение Жээнбекова будет создавать новую партию либо будет в агрессивной форме захватывать переформатированную СДПК, чтобы обеспечить весомое присутствие президентской партии в парламенте.

«Появятся новые партии, – сказал политолог Марат Казакпаев. – Многие депутаты от [СДПК] будут баллотироваться под другим флагом».

Казакпаев отметил, что Асылбек Жээнбеков, младший брат президента и некогда свой человек в СДПК, а также южанин и член СДПК Торобай Зулпукаров работают над созданием собственной партии. Кроме того, весьма противоречивая фигура – Раимбек Матраимов – бывший сотрудник таможни, которого активисты называют «серым кардиналом» кыргызской политики, создал партию «Мекеним Кыргызстан» (Моя Родина Кыргызстан).

Мнения экспертов разделились по поводу того, есть ли у текебаевской партии «Ата-Мекен» будущее. Но никто не спорит с тем, что, если он не сможет собрать значительные средства до выборов, перспективы партии туманны.

Впрочем, это все теория.

«В парламенте мало что изменится, – сказал Казакпаев. – Точно так же, как сейчас, будет не более 5-6 партий. При этом президент будет принимать все ключевые решения, а парламент – проявлять послушание».