Кыргызстан: высокопоставленный офицер милиции превратился из героя в подозреваемого

Всего за одну неделю высокопоставленный офицер милиции в Кыргызстане превратился из национального героя в подозреваемого в совершении преступления.

8 августа местный интернет облетела видеозапись, на которой 53-летний Курсан Асанов ведет переговоры о прекращении кровавой осады резиденции, где укрывался бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.

Через решетку, блокирующую путь в безопасное помещение на втором этаже, Асанов, который тогда был заместителем главы МВД, уговаривал своего бывшего начальника сдаться.

«Ваших ребят никто не тронет. Я свое слово держу до конца!», – сказал Асанов.

Через некоторое время Атамбаев вышел из своего бункера и сел в поджидавшую его машину Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Спустившись на первый этаж, Атамбаев удивился, увидев министра внутренних дел и шефа Асанова – Кашгара Джунушалиева. «А, и ты здесь, Кашгар», – сказал Атамбаев.

Кашгар Джунушалиев.

Так спокойно закончились продолжавшиеся почти двое суток драматические события. 7 августа отряд спецназа отправился в резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш, после того как тот проигнорировал третью повестку на допрос в МВД. Они встретили яростное сопротивление толпы сторонников Атамбаева. Один военнослужащий был застрелен при невыясненных обстоятельствах. Десятки людей, как со стороны правительственных сил, так и со стороны защитников Атамбаева, были ранены.

На следующий день шокированные парламентарии вызвали на ковер чиновников, ответственных за провал спецоперации. Особенно досталось главе ГКНБ Орозбеку Опумбаеву. Градус напряженности повышала неопределенность – рискнет ли правительство продолжить операцию, что могло привести к еще более кровавым последствиям?

В первый день спецоперации в Кой-Таше СМИ имели возможность вести прямые трансляции с места событий. 8 августа власти приняли дополнительные меры предосторожности: многих журналистов не пустили на место происшествия, кроме того, по всему району была отключена связь. К вечеру уже было ясно, что повторения массового насилия удалось предотвратить. Атамбаев добровольно сдался.

Спустя пять дней после окончания кризиса Асанов был уволен. В МВД заявили, что он «предал интересы страны». 14 августа появились новости о том, что военная прокуратура ведет в отношении бывшего заместителя министра следствие по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Первомайский суд в Бишкеке поместил его под домашний арест до 13 октября. Затем его бывшее начальство нанесло последний удар, заявив, что Асанов использовал эти события в целях самопиара и не подчинялся приказам руководства.

Бывшая жена Асанова Жыпаргуль Баригбаева сказала, что ее бывшего супруга обвиняют несправедливо и что он всегда ставил интересы своей страны даже выше интересов своей семьи.

«Курсан Асанов оказался между двух сторон и был ложно обвинен. Люди должны прежде всего ценить труд и заслуги человека. Он прослужил 33 года, – сказала Баригбаева. – Он превратился из рядового солдата в генерала в резиновых сапогах и много раз рисковал жизнью ради своей страны».

Помимо того, против Асанова началась информационная атака. Вечером 13 августа в мессенджере WhatsApp начал распространяться видеоролик, где утверждается, что Асанов якобы заключил тайную сделку с Атамбаевым. После беседы с экс-президентом Асанову, как утверждается, вручили розовый пакет с надписью «Монако».

«Как крыса, унес с собой пакет, где находились: (1) денежные средства, (2) бриллианты, золото, (3) секретные документы», – гласит видеозаголовок, написанный желтым и красным шрифтом Comic Sans.

Помощница Атамбаева Кундуз Жолдубаева сказала, что в пакете были только документы, которые могли понадобиться бывшему президенту на допросе.

Теперь прокуроры расширили масштабы следствия в отношении Асанова. 21 августа был задержан его 22-летний телохранитель Дамирбек Пайзылдуу уулу.

В конце месяца прокуратура выдала ордер на арест 22-летнего сына Асанова – Мухаммеда-Али, который уехал в Москву, где поступил в вуз. По словам следователей, именно Мухаммед-Али завладел таинственным пакетом, став соучастником незаконной передачи документов.

В день выдачи ордера Генеральная прокуратура распространила видео, в котором под тревожную музыку показаны кадры передвижения Мухаммеда-Али и Пайзылдуу уулу, зафиксированные камерами наружного наблюдения.

Многочисленные несоответствия

По версии прокуратуры, люди Атамбаева тайно передали следственно значимые документы Асанову, который, как утверждается, отдал их своему телохранителю. Затем Мухаммед-Али инициировал встречу с помощником Атамбаева ночью в Бишкеке, чтобы вернуть бумаги.

Однако людей, которые тщательно изучили видео прокуратуры, смутили многочисленные несоответствия. Например, временные метки указывают на то, что предполагаемая хроника событий была отредактирована не по порядку, возможно, для того чтобы создать видимость подозрительных действий там, где их не было. Так, в одном из эпизодов, где показано, как якобы Мухаммед-Али в своей машине передает посылку, четко не видно ни его, ни номерных знаков автомобиля.

70-летний Феликс Кулов, опытный ветеран органов безопасности, который в разное время занимал посты премьер-министра, министра внутренних дел и главы службы безопасности, сказал, что из Асанова, возможно, сделали крайнего, чтобы прикрыть чиновников, проваливших операцию в Кой-Таше.

«Если министр [Джунушалиев] командовал всем, он должен был дать команду Асанову возвращаться на свой пост, когда тот вышел с переговоров [с Атамбаевым]. Но вместо этого министр пропал, а потом на пресс-конференции заявил, что Асанов действовал самостоятельно», – сказал Кулов независимому новостному веб-сайту Kaktus. – Здесь возникает вопрос о субъективном подходе и ревности со стороны министра».

Кулов утверждает, что как бывший депутат политической партии Атамбаева СДПК, Асанов имел больше влияния и шансов убедить бывшего президента прекратить сопротивление.

«Атамбаев имел определенный уровень доверия к нему. Атамбаев априори не доверял бы Джунушалиеву, потому что в свое время он уволил его с поста министра и заменил его своим телохранителем», – сказал Кулов.

Так же считает адвокат Асанова Икрамидин Айткулов. По его словам, его клиента преследуют просто потому, что он слишком популярен.

«Сейчас встанет вопрос о том, что руководству МВД и ГКНБ надо подавать в отставку за то, что они это все допустили. Они это понимают и хотят теперь всю вину свалить на Асанова, чтобы удержаться на своих должностях», – сказал Айткулов Eurasianet.org.

Как это бывает, Айткулов, известный юрист с 15-летним опытом работы в государственных органах, в том числе в ГКНБ, или в сотрудничестве с ними, 22 августа тоже получил уведомление о том, что в отношении него ведется расследование по подозрению в мошенничестве. Он был помещен под домашний арест до 21 октября.