Кыргызстан: в Ошской области закрыто 60 мечетей и медресе

Предоставленное ГКНБ фото одного из зданий, предположительно построенных с нарушением норм.

Комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил о закрытии 39 мечетей и 21 исламской школы в Ошской области в рамках продолжающейся массовой проверки религиозных учреждений.

В своем заявлении от 8 августа ГКНБ привел различные мотивы решений о закрытии, принятых Межведомственной рабочей группой – от желания предотвратить предполагаемый экстремизм до борьбы с нарушениями архитектурно-строительных норм.

Учителя, работавшие в ряде медресе, не обладали достаточной квалификацией и предоставляли посещавшим эти учреждения детям несанкционированное религиозное образование.

Межведомственная рабочая группа, состоящая из представителей силовых и прочих ведомств, включая ГКНБ, МВД, ГКДР, МЧС, Минздрава, полномочного представительства президента в Ошской области, ГУ «Кадастр» и ДУМК, обнаружила те или иные нарушения в 48 мечетях и 40 религиозных школах, но около 40 из этих учреждений отделались штрафами.

Заявление ГКНБ было сформулировано расплывчато, но, похоже, оно отчасти намекало на то, что несоблюдение правил пожарной безопасности и незаконное возведение зданий на государственных землях может отчасти способствовать распространению радикализма и экстремизма в Ошской области.

Одной из причин преследования может быть то, что многие из этих мечетей и медресе действовали вне рамок санкционированной государством системы исламских учреждений.

По состоянию на 2021 год, в Кыргызстане насчитывалось около 3000 исламских религиозных учреждений, большинство из которых были мечетями. В последние годы появляется все больше сообщений о расцвете несанкционированных мест для молитв и предоставления религиозного образования.

В июне специальная комиссия, созданная ГКНБ в соседней Джалал-Абадской области, заявила о выявлении 60 мечетей, действующих без регистрации, выданной Госкомитетом по делам религий. На практике это означало, что имамы в мечетях, возможно, не обладали достаточным религиозным образованием и не согласовывали содержание своих проповедей с полугосударственным Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Месяцем ранее силовики закрыли два подпольных медресе в Сузакском районе Джалал-Абадской области. По данным ГКНБ, дети, посещавшие эти медресе, не ходили в обычную школу.