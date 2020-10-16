Кыргызстан: в руках Жапарова все рычаги власти

Новый премьер-министр Кыргызстана укрепил свою власть, вступив – с одобрения запуганного парламента – в должность и.о. президента страны.

Выступая перед парламентариями, собравшимися 16 октября в государственной резиденции «Ала-Арча», Садыр Жапаров назвал свое восхождение на высший пост примером передачи власти «мирным, законным путем».

Сооронбай Жээнбеков, которого днем ранее заставили уйти в отставку под угрозой быть изгнанным силой толпой сторонников Жапарова, заявил, что его уход объяснялся желанием избежать кровопролития.

«Для меня превыше всего целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе, – сказал Жээнбеков. – Я решил уйти с поста президента, чтобы сохранить мир в нашей стране и не допустить раскола в обществе».

Жээнбеков – уже третий президент Кыргызстана, изгнанный со своего поста на фоне народных волнений. Но, в отличие от Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, которые были свергнуты в 2005 и 2010 годах соответственно, ему, похоже, не придется бежать из страны. Депутаты тепло аплодировали Жээнбекову, когда он выходил из зала заседаний госрезиденции.

На той же сессии депутаты проголосовали за отмену чрезвычайного положения в Бишкеке, введенного после того, как начавшиеся 5 октября протесты против дискредитированных парламентских выборов переросли в беспорядки и парализовали работу правительства.

Не желая, чтобы его считали узурпатором, Жапаров – который до освобождения своими сторонниками 6 октября отбывал тюремный срок по обвинению в похищении человека – пообещал, что в ближайшие месяцы будут проведены новые выборы.

По его словам, новые президентские выборы должны состояться не позднее 10 января. Это последнее воскресенье в пределах 90-дневного срока, в рамках которого после внезапной отставки Жээнбекова предписано провести голосование.

Представитель Центризбиркома внес некоторую путаницу в этот вопрос в разговоре с новостным агентством ТАСС, предложив провести президентские выборы 17 января, что выходит за рамки 90-дневного периода.

Жапаров также предложил внести изменения в парламентские выборы, снизив для партий порог прохождения в законодательный орган с нынешних 7 процентов до 5 процентов. По его словам, после избрания нового парламента в Конституцию могут быть внесены соответствующие изменения.

«Это мое личное мнение, которое я никому не навязываю. Но будет правильно, если сначала придет парламент, который потом проведет конституционную реформу», – сказал Жапаров законодателям.

Представитель Центральной избирательной комиссии сообщил Eurasianet.org, что парламентские выборы могут состояться 20 декабря, но окончательное решение по дате будет принято только на следующей неделе.

Жапаров пока не сказал, намерен ли он нарушить существующие правила и баллотироваться в президенты. Теоретически и.о. президента не разрешается выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства.

Об этом Жапарову напомнил Омурбек Текебаев, которому 16 октября вернули депутатский мандат. Текебаев добавил, что проведение выборов в нарушение конституционных требований может подорвать возможность стабилизации обстановки в стране.

Но взять бразды правления в свои руки в качестве и.о. президента Жапарову тоже удалось лишь прогнув закон. Когда Жээнбеков объявил о своей отставке, временным президентом по праву должен был стать спикер парламента Канат Исаев, избранный депутатами на этот пост ранее на этой неделе.

Но те же демонстранты из числа сторонников Жапарова, которые с самого начала кризиса осаждали правительственные здания в Бишкеке и которым удалось заставить Жээнбекова покинуть свой пост, дали понять, что им не понравится, если временным президентом станет Исаев. Их периодические возгласы «Исаева по арест!» не оставляли сомнений по поводу того, чего стоило ожидать.

Исаев с удивительной поспешностью выполнил пожелания сторонников Жапарова и отказался от поста и.о. президента, и пост перешел следующему в очереди – премьер-министру Жапарову.

Хотя сейчас законодатели высказываются в положительном ключе, всего несколько дней назад они говорили совсем другое. Когда вопрос о том, кто займет должность премьера, оставался открытым, некоторые оппозиционные политики заявили журналистам, что им поступают серьезные угрозы со стороны неизвестных элементов, предположительно связанных с Жапаровым.

Вице-спикер Аида Касымалиева в своем эмоциональном обращении к коллегам 13 октября заявила, что на нее оказывается мощное давление с целью заставить ее поддержать кандидатуру Жапарова на пост премьера.

«Я одна боролась с ОПГ в последние дни. Они угрожали меня избить, изнасиловать», – сказала она.

Опасения по поводу растущего влияния криминала высказывали и международные партнеры. В своем заявлении посольство США в Бишкеке посетовало на «попытку организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы».

Возможно, яснее всего о будущем можно судить по словам генерального прокурора Откурбека Джамшитова. Он сообщил парламенту, что его ведомство не планирует возбуждать уголовные дела против кого-либо из членов семьи Матраимовых, чья темная роль в кыргызской политике довлела на протяжении большей части нынешнего кризиса.

Считается, что Раимбек Матраимов, главная фигура в этой семье, воспользовался богатством, которое накопил, работая высокопоставленным чиновником таможенной службы, чтобы повлиять на исход парламентских выборов. Ранее его обвиняли в организации масштабной схемы по контрабанде.

Жапаров в своих недавних высказываниях вскользь упомянул возможность начала официального расследования в отношении Матраимова – чего уже давно требуют антикоррупционные активисты, – но все подобные разговоры, похоже, отойдут на второй план.