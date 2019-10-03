Кыргызстан: в Синьцзяне все спокойно

В последние годы проблема соблюдения прав человека не была ключевой в дипломатической повестке США. Но на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем Вашингтон, похоже, не прочь подвергнуть Пекин критике за неподобающее обращение с мусульманскими меньшинствами в северо-западном районе Синьцзян. Однако эта инициатива США наталкивается на барьеры, отчасти потому, что некоторые соседствующие с Китаем страны, в том числе те, чьи граждане и исторические соотечественники непосредственно страдают от преследования в Синьцзяне, не желают публично критиковать китайскую политику.

Меняющаяся позиция США по вопросу о Синьцзяне, – где до миллиона мусульманских граждан, в основном этнических уйгуров, казахов и кыргызов, были помещены китайскими властями в лагеря для интернированных, также известные как лагеря перевоспитания, – явно проявилась во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе. В кулуарах встречи представители около 30 стран приняли участие в мероприятии, организованном США для привлечения внимания, по словам одного американского дипломата, к «ужасающей репрессивной кампании Китая» в Синьцзяне.

Несмотря на то, что тысячи этнических кыргызов подвергаются в Синьцзяне насильственной ассимиляции, Кыргызстан не осуждает политику Китая. В своем выступлении 23 сентября в Колумбийском университете, организованном Институтом Гарримана, министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков отметил, что «религиозная сфера» является внутренним делом Китая, добавив, что он не видел конкретных доказательств нарушений прав человека в Синьцзяне. Он сказал, что китайские чиновники были «очень открыты» в дискуссиях со своими кыргызскими коллегами по вопросу обращения с мусульманскими меньшинствами.

Казахстан, как и Кыргызстан, воздерживается от критики действий Китая в Синьцзяне. Даже Турция, в прошлом ярый критик Пекина, кардинально изменила риторику и теперь практически не высказывается по уйгурскому вопросу.

Причина такой позиции – экономическая. Пекин готов потратить миллиарды в Центральной Азии на масштабные инфраструктурные проекты в рамках своей инициативы «Пояс и путь» (BRI), и чиновники стран региона, похоже, стараются не предпринимать и не говорить ничего, что может обидеть крупного инвестора и, как следствие, негативно отразиться на инвестиционных перспективах. Некогда относительно процветающие государства, такие как Казахстан и Турция, в последнее время переживают трудные времена и им пригодились бы китайские инвестиции для поддержания своих авторитарных режимов.

Айдарбеков, министр иностранных дел Кыргызстана, охарактеризовал Китай как «надежного партнера Кыргызстана». Он сказал, что китайский инфраструктурный проект по расширению сети железных дорог Кыргызстана может «значительно содействовать» планам Бишкека по наращиванию экспорта «товаров с добавленной стоимостью».

В последние годы среди граждан Кыргызстана, похоже, усилились антикитайские настроения, вызванные скандалами, связанными с китайскими инвестициями. Самый громкий скандал разразился в начале 2018 года, когда вышла из строя электростанция, незадолго до этого отремонтированная китайской компанией. Тогда жители столицы остались без тепла при температуре минус 20 градусов Цельсия. Выступая в Колумбийском университете, Айдарбеков снял основную ответственность с китайской стороны в скандале с системой отопления, назвав в качестве главной причины коррупцию среди кыргызских чиновников.

Если Соединенные Штаты хотят, чтобы Кыргызстан присоединился к хору критиков политики в Синьцзяне, им, возможно, придется предложить какие-нибудь экономические стимулы. Сейчас главная экономическая инициатива США – помощь Кыргызстану в освоении своих водных ресурсов для экспорта электроэнергии в Южную Азию. Однако потенциальные выгоды от этого не идут ни в какое сравнение с возможностями в рамках китайских проектов. Поэтому не стоит ожидать, что в Кыргызстане в ближайшее время наступит «момент истины».