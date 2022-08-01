Кыргызстан: горнорудный сектор чахнет в условиях усиливающегося контроля властей

В ситуации с горнодобывающей промышленностью власти Кыргызстана вошли во вкус – аппетит приходит во время еды.

В мае 2021 года власти решили окончательно положить конец длившимся десятилетиями тяжбам с канадскими инвесторами, просто конфисковав разрабатываемый ими золотой рудник «Кумтор».

Тогда официальные лица заявили, что ситуация носит временный характер; что «Кумтор», на долю которого в разные периоды его истории приходилось более одной десятой части ВВП страны, переходит во временное управление государства. Но в апреле следующего года власти объявили о том, что достигли соглашения об установлении постоянного контроля над «Кумтор Голд Компани».

Эксперты опасаются, что властям Кыргызстана не терпится выжить с рынка как можно больше частных горнодобывающих компаний, чтобы передать контроль над большей частью отрасли одному государственному предприятию.

И ставки очень высоки.

Как сказал Eurasianet.org Аскар Сыдыков, глава Международного делового совета (МДС) – базирующейся в Бишкеке лоббистской группы, горнодобывающий сектор обеспечивает 20 процентов доходов государственного бюджета и предоставляет работу более 20 тысячам человек.

Такие люди, как Сыдыков, переживают, что все это может оказаться под угрозой из-за регуляторного вмешательства властей, которое достигло своего апогея в прошлом году.

В августе 2021 года власти приняли постановление, которое позволяет подконтрольным государству компаниям получать лицензии на пользование недрами без участия в открытых конкурсах. Законодательство обычно требует, чтобы любая компания, желающая разрабатывать природные ресурсы, например, золотой или серебряный рудник, участвовала в тендере на получение такого разрешения.

Месяц спустя частным инвесторам был нанесен еще один удар: власти повысили ставки сбора за продление срока действия лицензий на добычу полезных ископаемых. При этом, согласно новым правилам, государственные компании были освобождены от таких сборов.

А позднее, в октябре, власти обязали десятикратно увеличить плату за пользование недропользователями поверхностных вод. Государственные компании, разумеется, освобождены и от этой повинности.

На состоявшемся в ноябре заседании Совета безопасности страны президент Садыр Жапаров, объясняя логику всех принятых решений, заявил, что новые правила призваны изгнать из отрасли тех, кого он считает теневыми операторами.

«Ранее был проведен аудит выдачи лицензий по госгеологии. Здесь тоже очень сильны элементы коррупции. Есть факты, что в течение 5-10 лет один и тот же человек получил 20-30 лицензий, – сказал он. – Что он делает с ними? Он получает лицензию и под предлогом, что проводит поисковые работы на месторождении, тайно ищет клиента, иностранных инвесторов, чтобы продать им лицензию за один миллион, за пять миллионов сомов (12 500-63 000 долларов)».

Ажиотаж вокруг нововведений, которые, по признанию участников горнодобывающей отрасли, были приняты без консультаций с ними, привел к желаемому результату.

По состоянию на середину июля, около 100 компаний или частных лиц отказались от лицензий на добычу полезных ископаемых, сославшись на высокие тарифы на ее продление. Еще в прошлом году МДС предположил, что до 90 процентов владельцев лицензий могут принять подобное решение.

Конечная цель стала ясна после того, как глава Кабинета министров Акылбек Жапаров (однофамилец президента) в декабре одобрил создание новой, находящейся под полным контролем государства горнодобывающей холдинговой компании «Наследие великих кочевников» (НВК). В официальном сообщении правительства говорится, что предприятие призвано выполнять функции «крупной интегрированной структуры, способной максимально сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы для реализации проектов в сфере недропользования».

«Кумтор», как и десятки других месторождений, был передан в управление холдинговой компании. НВК также получила контроль над несколькими объектами гидроэнергетики и курортами в Иссык-Кульской области.

В феврале Тенгиз Болтурук, человек, который возглавил «Кумтор» после того, как рудник был выведен из-под контроля зарегистрированной в Торонто компании Centerra Gold, был назначен генеральным директором новосозданного гиганта.

Болтуруку не удалось добиться расположения ни участников горнодобывающей отрасли Кыргызстана, ни парламентариев.

Однако то доверие, которое выразил ему президент Жапаров, обеспечило ему беспрепятственное восхождение на самый верх.

Как и президент, Болтурук родился в Иссык-Кульской области. Он получил диплом горного инженера в Московском институте стали и сплавов в 1987 году и, проработав недолго горным инженером в России, вернулся в Кыргызстан. По его словам, он стоял у истоков разработки рудника «Кумтор» в середине 1990-х годов. К концу того десятилетия он переехал в Германию, чтобы продолжить обучение. В 2002 году он эмигрировал в Канаду и со временем получил канадское гражданство, которое сохранил наряду с кыргызским – факт, который вызвал сильное неприятие среди членов парламента. Опять же, если верить Болтуруку, он работал над 18 различными проектами по добыче полезных ископаемых в 13 странах.

Вернуться домой попросил его сам президент Жапаров. Не успев освободиться из тюрьмы, где он отбывал наказание по обвинению в похищении человека, Жапаров в конце 2020 года обратился к Болтуруку с просьбой провести коренную реорганизацию горнодобывающей промышленности.

Но бесцеремонная манера поведения Болтурука раздражает многих. Еще будучи управляющим «Кумтором», он навлек на себя гнев членов парламента, отказавшись информировать их о ходе переговоров с компанией Centerra или о том, куда расходовались доходы от «Кумтора».

Новая волна недовольства поднялась в июне, когда выяснилось, что стоимость аренды расположенного в центре Бишкека офиса, в котором разместился НВК, составляет 50 тысяч долларов в месяц. Парламентарии сочли, что это слишком высокая цена.

Женишбек Токторбаев, один из самых ярых критиков «Великих кочевников» в парламенте, обвинил Болтурука в том, что он ведет себя как новоявленный хан.

«Мой дорогой Тенгиз Болтурук, перед законом все равны. Опомнись, пока еще есть время. Кто дал тебе право так разбазаривать народные деньги?» – сказал Токторбаев в своем выступлении в парламенте.

Похоже, жалобы возымели действие. 21 июня пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что руководство страны не одобрило переезд офиса, и что Болтуруку было вынесено предупреждение.

В очередной попытке успокоить критиков Болтурука власти объявили о том, что они инициировали проверку, в ходе которой будет установлено, как компания «Великие кочевники» распоряжается доходами от «Кумтора».

Однако Болтурук пользуется поддержкой влиятельных фигур. Выступая перед парламентом, глава службы безопасности Камчыбек Ташиев назвал необоснованной критику в адрес главы горнодобывающей промышленности. Пока рядом с Болтуруком находятся его могущественные сторонники, реализация программы национализации, скорее всего, продолжится.

Директор МДС Сыдыков считает, что переход отрасли под контроль государства не сулит ничего хорошего.

«Нам и властям необходимо решить, по какому пути идти. Следует ли нам сохранить рыночный характер экономики с минимальным вмешательством государства в нее, как это делается в развитых странах? – сказал он. – Или мы должны пойти по пути плановой экономики, которая на практике доказала свою несостоятельность. Мы видим, что власти [Кыргызстана] выбирают второй путь развития, причем не только в горнодобывающем секторе, но и в других областях».