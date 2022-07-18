Кыргызстан готовит горнорудный проект с прицелом на Китай

Кыргызстан готовится к разработке давно оспариваемого месторождения полезных ископаемых, игнорируя опасения по поводу экологических и экономических последствий реализации проекта, который, по мнению активистов, был задуман специально для Китая.

Гигантское месторождение Жетим-Тоо в Нарынской области богато запасами преимущественно недрагоценных металлов, таких как железная руда, хотя со времен Советского союза активные геологоразведочные работы здесь практически не велись.

Садыр Жапаров объявил о своем намерении осваивать Жетим-Тоо вскоре после прихода к власти в 2020 году, сославшись на наличие задолженности перед Китаем в размере около 1,8 миллиарда долларов, выделенных китайским Эксимбанком.

«Мы можем за год выплатить 1 миллиард долларов, если будем отдавать сырье», – сказал Жапаров.

Его слова вызвали массу критических комментариев и предположений по поводу того, что права на разработку части месторождения были приобретены (не впервой) китайской компанией.

В ответ администрация Жапарова обвинила оппонентов в стремлении набрать очки в преддверии президентских выборов и заявила, что никакой сделки заключено не было.

Его сподвижник Тенгиз Болтурук, который фактически руководит горнодобывающей отраслью Кыргызстана, предположил, что для полной эксплуатации Жетим-Тоо может потребоваться 2 миллиарда долларов. ВВП Кыргызстана составляет около 8,5 миллиарда долларов.

Судя по некоторым признакам, проект был запущен, хотя не ясно, как он будет финансироваться.

В начале этого месяца президент назначил нового главу Нарынской области. Им стал Алтынбек Эргешов. 6 июля на официальной церемонии вступления Эргешова в должность глава Кабинета министров Акылбек Жапаров (однофамилец президента) упомянул Жетим-Тоо наряду с другими проектами и поручил Эргешову превратить аграрный, гористый Нарын в «производственно-энергетический регион».

Будучи де-факто премьер-министром страны, Акылбек Жапаров громче всех предупреждал о подводных камнях китайского кредита. В прошлом месяце он заявил, что, если Бишкек не сможет вовремя осуществить платежи, ему придется уступить контроль над стратегическими объектами, построенным на выделенные Китаем средства. В качестве прецедентов он упомянул Шри-Ланку и Пакистан.

Несмотря на это, на прошлой неделе он пообещал, что власти не будут реализовывать проекты, наносящие ущерб окружающей среде.

Споры вокруг Жетим-Тоо возникли еще при втором президенте Кыргызстана Курманбеке Бакиеве, который в 2010 году был изгнан из страны народом, доведенным до белого каления коррупцией.

По словам экс-главы Госкомитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева, сын Бакиева Максим в 2009 году приобрел за символическую сумму лицензию на разработку участка Данги. Согласно официальным оценкам, запасы железной руды в одной только этой части Жетим-Тоо составляют около 500 миллионов тонн.

Младший Бакиев затем продал контрольный пакет акций за 20 миллионов долларов китайскому инвестору, который построил завод по переработке руды по ту сторону границы – в Урумчи, сказал Сегизбаев, высказав версию, которую подтвердили другие политики.

По словам Сегизбаева, правительство Жапарова готовилось отдать Жетим-Тоо «в счет долгов Максима Бакиева» инвестору. Вскоре после этого Сегизбаев, который на момент выступления баллотировался в президенты, был арестован. Но другие политические и общественные деятели высказывали схожие опасения.

В 2009 году планы разработки Жетим-Тоо вызвали протесты в Нарыне, где местные жители перекрыли дорогу, которую прокладывала китайская компания.

После революции 2010 года вложившиеся в месторождение инвесторы лишились своих лицензий.

СМИ периодически высказывали опасения, что Жетим-Тоо используют в качестве своеобразного залога в ходе реализации проекта строительства железной дороги, связывающей Китай и Узбекистан через Кыргызстан.

Активисты утверждают, что проект представляет опасность для лесных массивов, обширных пастбищных угодий и реки Нарын.

Один из противников проекта, известный активист Улан Усоюн, сказал Eurasianet.org, что в планах властей относительно Жетим-Тоо «везде следы Китая».

«Официальные лица говорят, что проектом будет заниматься государственная компания, но мы знаем, что ни у одной кыргызской компании нет таких средств», – сказал Eurasianet.org Усоюн.

Недавно Усойун поспорил с заместителем председателя Кабинета министров Эдилем Байсаловым на одном из пастбищ, расположенном неподалеку от месторождения.

Байсалов сказал, что проект обогатит жителей, и что любая деятельность будет сначала согласована с местным населением.

«Я сказал Байсалову, что местные жители, активисты, особенно молодежь, категорически против разработки Жетим-Тоо. Конечно, он встречался с пастухами, говорил красивые слова. Но никто не верит [властям]», – сказал Усоюн.

Но в действительности, как показывают данные опросов, проведенных по заказу Международного республиканского института (IRI), уровень доверия к Жапарову и его администрации по-прежнему высокий.

Находясь в оппозиции, Жапаров прославился благодаря своей борьбе против канадской компании Centerra Gold, некогда владевшей месторождением «Кумтор». В итоге в 2017 году он был приговорен к тюремному заключению по обвинению в похищении человека, связанному с организованным против компании митингом.

Три года спустя он был освобожден во время политических волнений, вспыхнувших в стране после парламентских выборов, а после того, как он сдержал обещание национализировать «Кумтор», его авторитет еще больше возрос.

Впрочем, Жетим-Тоо может стать лакмусовой бумажкой для него и его правительства.