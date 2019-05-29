Кыргызстан: дело Батукаева несет угрозу для Атамбаева

Решение властей Кыргызстана в 2013 году освободить из тюрьмы по состоянию здоровья пользующегося дурной славой криминального авторитета Азиза Батукаева с самого начала казалось неправильным.

Теперь кыргызская милиция снова возбудила дело по этому поводу, и ниточка расследования вполне может привести к видным политикам, включая экс-президента, ставшего серьезным соперником действующего главы государства.

Власти, среди прочих, арестовали по меньшей мере четырех врачей, судью, бывшего вице-премьера и экс-министра здравоохранения по подозрению в том, что в процессе, приведшем к освобождению Батукаева, были допущены нарушения.

На момент освобождения Батукаев – этнический чеченец, имеющий связи с российским преступным миром – отсидел лишь половину своего 16-летнего срока. После обретения свободы он вылетел в Чечню, якобы на лечение.

Но позже выяснилось, что поставленный ему диагноз – лейкемия – был фальшивым.

Однако, несмотря на общественный резонанс и недовольство депутатов парламента, должного расследования дела так и не было проведено.

Проявленное к Батукаеву снисхождение является в Кыргызстане редким явлением. Например, бывшего шефа ГКНБ с раком на третьей стадии выпустили из тюрьмы лишь недавно, да и то после шумной общественной кампании.

Высказывалось мнение, что решение об освобождении Батукаева могло быть принято не в Кыргызстане, а выше – в России, где убийство знаменитого вора в законе курдского происхождения Деда Хасана несколькими месяцами ранее угрожало создать вакууму власти в преступном мире.

В любом случае возобновление этой саги является тревожной новостью для экс-президента Алмазбека Атамбаева, ведущего войну со своим преемником и бывшим соратником Сооронбаем Жээнбековым.

Прокуратура уже начала подбираться к окружению Атамбаева. В мае сотрудникам ведомства, занимающимся этим делом, удалось добиться через суд перевода бывшего заместителя премьер-министра Шамиля Атаханова в исправительное учреждение, в котором содержатся наиболее опасные преступники, что, похоже, является явной попыткой оказать на него давление.

Если администрация Жээнбекова решится арестовать бывшего главу государства, Атаханов может оказаться крайне важным источником информации.

Вместе с Атахановым в этой тюрьме сидят получившие пожизненные сроки осужденные и отъявленные бандиты, многие из которых принадлежат к преступным группировкам, соперничающим с Батукаевым. В социальных сетях высказывается мнение, что Атаханов – пожилой человек со слабым здоровьем – не захочет долго там оставаться.