Кыргызстан допускает вымирание местных пород лошадей, жалуются заводчики

Для табуна лошадей, принадлежащего кыргызскому фермеру Талгарбеку, отличающаяся холодным климатом Болгартская долина, расположенная на высоте 2700 метров над уровнем моря, является привычным и уютным домом.

Эти местные лошади, которых иногда называют просто кыргызскими лошадьми, известны своей выносливостью и устойчивостью на ногах, несмотря на некрупную стать.

Тем не менее их самые ярые поборники убеждены, что сейчас им угрожает исчезновение.

«Согласно подтвержденным археологическим данным, им не менее 4000 лет», — заявляет Болотбек Токтосунов из Академии наук Кыргызстана, который посвятил последние десять лет изучению местных лошадей и был тепло встречен, когда прибыл на залитую солнцем, по-спартански простую ферму Талгарбека. – По сравнению с кыргызской лошадью многие евразийские лошади просто младенцы!»

Основная угроза кыргызским лошадям не изменилась с тех пор, как в середине ХХ века их начали тысячами скрещивать для создания более крупной породы, называемой новокыргызской.

Новокыргызы, ставшие доминирующей породой в Кыргызстане во второй половине прошлого века, способны развивать более высокую скорость на коротких дистанциях и более полезны в сельском хозяйстве. Но, по словам таких экспертов, как Токтосунов, кормление их обходится дороже, они немного хуже приспособлены к горной местности и более подвержены болезням.

«Происходит тотальная гибридизация», — сетует Токтосунов, который также утверждает, что мясо лошадей исконной кыргызской породы лучше, чем у новокыргызов.

«Нет никакого плана разведения, чтобы спасти какую-либо породу. Это то, чем должно бы заниматься Министерство сельского хозяйства, но у них нет на это времени», — говорит Токтосунов Eurasianet.org.

По оценке Токтосунова, осталось всего около 3000 животных, отвечающих критериям коренной породы кыргызской лошади.

Они по большей части темной масти, хотя Токтосунов причисляет к этой породе и более редких пятнистых лошадей. Между тем другие кыргызские и зарубежные исследователи считают, что пятнистые лошади являются представителями отдельной породы, известной как чаар.

Однако в любом случае обе породы тесно связаны с древней историей кыргызов — в отличие от новокыргызов, которые обязаны своим более массивным телосложением производившемуся в советские времена скрещиванию с такими породами, как донская.

Токтосунов сказал, что финансирует все свои исследования из собственного кармана за счет доходов, которые он зарабатывает в качестве конезаводчика.

«Я объездил весь Кыргызстан. Мы брали образцы крови жеребцов, брали и замораживали их сперму. Мы отправили данные в Москву. За восемь лет исследований и научных экспедиций было потрачено около 700-800 тысяч сомов [более 9 тысяч долларов по нынешнему курсу], из них 150 тысяч только на генетические исследования. Естественно, это делалось не по указке [властей]. Мне нужно было лучше узнать кыргызскую лошадь. Теперь я хочу ее спасти», — делится Токтосунов.

Конные традиции Кыргызстана имеют мощный политический символизм.

Только за весну прошлого года президент Садыр Жапаров разместил в социальных сетях более 130 фотографий, на которых он едет верхом на лошади, а его предшественники Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков провели первые итерации прославляющих традиции тюркских стран Всемирных игр кочевников, на которых связанные с верховой ездой соревнования занимали центральное место.

Но поскольку у правительства нет ни денег, ни особого желания заниматься этим вопросом, исследователи стараются привлечь внимание других игроков к бедственному положению древних евразийских лошадей, в первую очередь доказывая их связь с другими известными породами.

Как сказал Eurasianet.org Токтосунов, его исследование выявило генетическую связь между кыргызской лошадью и валлийским пони, которого «Британская энциклопедия» описывает как «выносливую породу, выведенную в горах Уэльса». У этой породы имеется сообщество поклонников в США.

Тем временем генетический анализ, проведенный учеными техасского университета A&M в сотрудничестве с кыргызским исследователем Мунарбеком Кулданбаевым, выявил существенные различия между лошадьми породы чаар и другими случайно выбранными лошадьми, которых исследователи назвали «токтогулами» и которые использовались в качестве своего рода контрольной группы.

Исследование было основано на образцах шерсти, взятых в 2012 и 2022 годах у 30 чааров (буквально «пятнистая лошадь» на кыргызском языке) и 25 токтогульских лошадей.

Исследование, с которым ознакомился Eurasianet.org, подтвердило родство между чаарами и монгольскими лошадьми, а также между чаарами, якутскими лошадьми и эксмурскими пони – еще одной британской породой.

Между тем токтогульская лошадь оказалась гораздо более беспородной и «находится в группе пород, на которую сильно повлиял вклад английской чистокровной породы», утверждают авторы.

Один из авторов исследования, Гас Котран, почетный профессор ветеринарной школы университета A&M, сказал Eurasianet.org, что две кыргызские породы лошадей, которые были предметом исследования, «определенно отличаются».

Тем временем английская кровь в жилах токтогулов, вероятно, является наследием советского коневодства, сказал Котран: «Советские власти скрещивали чистокровных скакунов со многими породами, разводимыми народами, находившимися под советским контролем, и может быть трудно определить происхождение таких пород из-за скрещивания. Но чаары избежали этого влияния и ближе к монгольской лошади, чем к токтогулам».

Исследователь Кулданбаев, который занимается разведением кыргызского чаара и безуспешно пытался привлечь сменявшие друг друга правительства Кыргызстана к усилиям по исследованию и сохранению этой поводы, с энтузиазмом воспринял результаты исследования.

Он уже давно призывает провести дополнительные исследования связи между пятнистыми кыргызскими лошадьми и скакунами породы аппалуза, выведенной индейским племенем не-персе. Наличие этой связи легло в основу снятого в 2015 году документального фильма «Настоящие аппалузы».

С точки зрения Кулданбаева, трагедии, пережитые местными кыргызскими лошадьми под властью царской России и СССР, сравнимы с самыми ужасными событиями, пережитыми людьми в тот период.

По его словам, скрещивание началось еще до советских времен, при царизме, когда лошадей вывозили в Россию для русской кавалерии.

Во время Второй мировой войны кыргызские лошади тоже массово отправлялись на фронт, где почти все они погибли.

Когда доминирующей породой стала новокыргызская, «советские кыргызы стали постепенно забывать о чаарских и [других исконных] кыргызских лошадях», говорит Кулданбаев, который также является председателем Федерации хорсбола Кыргызстана.

Параллели между утратой исконно кыргызских пород лошадей и кыргызской культуры в целом – весьма щекотливая тема, и Кулданбаев считает, что одной из причин, по которой местные чиновники не хотят продвигать местные породы, является страх перед реакцией России.

Действительно, в правительственном документе «Национальная программа сохранения и развития национальных традиций на 2022-2027 годы», являющемся дорожной картой культурной политики администрации Жапарова, нет ни слова об исконно кыргызских породах лошадей.

По мнению Токтосунова, для сохранения местных пород кыргызским фермерам следует предоставить информацию об их преимуществах и материальные стимулы для отказа от скрещивания.

Но исследователям трудно поднять статус этих пород без помощи государства, которое, по словам Токтосунова, постоянно пренебрежительно относилось к местным лошадям.

«Посмотрите на статуи в нашей республике. Кто из наших исторических героев [изображен] верхом на кыргызском коне? Все они изображены сидящими на ахалтекинских лошадях», — говорит Токтосунов, имея в виду породу, признанную национальным достоянием Туркменистана.

«Неужели так сложно проконсультироваться со специалистами, чтобы выяснить, на каких лошадях в каком веке ездили кыргызы?» — вопрошает Токтосунов.