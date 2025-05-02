Кыргызстан: доходы от Кумтора падают, хотя цены на золото растут

Национализация золотого рудника Кумтор в Кыргызстане не оправдала официальных ожиданий с точки зрения увеличения доходов государственной казны и стимулирования роста экономики. Согласно отчетам компании, в последние годы наблюдалось неуклонное падение как производства золота, так и отчислений в госбюджет.

Администрация президента Садыра Жапарова взяла на себя управление рудником в 2021 году, отобрав его у канадской компании Centerra Gold на фоне обвинений в нанесении экологического ущерба и неэффективном управлении, а также спора о разделе прибыли. В 2022 году, после того как соглашение с Centerra закрепило контроль правительства Кыргызстана над рудником, Жапаров заявил, что Кумтор станет драйвером «устойчивого роста и развития» экономики страны.

Однако с тех пор, согласно годовым отчетам Кумтора, производство золота значительно снизилось. В 2019 году, за год до начала пандемии COVID-19, на руднике было добыто чуть более 600 000 унций золота. В 2022 году, после полного перехода рудника под государственный контроль, объем упал до 556 000 унций. К 2024-му добыча золота рухнула примерно на треть по сравнению с 2019-м, составив менее 404 000 унций.

Власти надеются, что в 2025 году добыча увеличится – правда, на скромные 2 процента. В то же время было заявлено о росте запасов Кумтора со 127 тонн до 261 тонны.

Между тем если в 2022 году налоги и другие обязательные платежи Кумтора в казну государства составили почти 388 миллионов долларов, то в 2023 году они сократились до 196 миллионов, а в 2024-м упали до примерно 185 миллионов, согласно данным самой компании. Примечательно, что снижение доходов госбюджета произошло на фоне резкого роста мировых цен на золото: средняя цена выросла со 1966 долларов за унцию в декабре 2022 года до 2606 долларов в конце прошлого года.

По некоторым оценкам, Кумтор обеспечивает порядка 12 процентов ВВП страны и около трети всех доходов государственного бюджета. В 2022 году Кумтор оказался втянутым в скандал с привлечением назначенных государством топ-менеджеров к ответственности за нецелевое использование средств.