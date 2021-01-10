Кыргызстан: Жапаров одержал уверенную победу на выборах

Как и ожидалось, человек, который всего три месяца назад томился в тюрьме по обвинению в похищении человека, одержал убедительную победу на состоявшихся в Кыргызстане 10 января досрочных президентских выборах.

Более того, согласно результатам прошедшего в тот же день референдума, Садыр Жапаров скоро получит новые широкие полномочия, а влияние парламента сократится. С точки зрения пессимистов, это станет началом нового периода авторитарного правления.

Когда на избирательном участке, куда он пришел проголосовать, его спросили, какого результата он ожидает, Жапаров попытался вести себя спокойно и не выдавать эмоций.

«Один Бог знает», – ответил он.

Но он слукавил. Когда избирательные участки еще только закрывались, предвыборная команда Жапарова уже занималась возведением сцены на центральной площади Бишкека, чтобы отпраздновать знатную победу.

Согласно предварительным результатам, Жапаров набрал почти 80 процентов голосов. В отдельном бюллетене, где избирателей попросили выбрать, предпочитают ли он президентскую или парламентскую форму правления, более 81 процента высказались в поддержку первого варианта.

«Ваши голоса, отданные за меня, наполняют меня силой и уверенностью, дают заряд на работу, – сказал Жапаров своим ликующим сторонникам вечером 10 января. – Я приложу все силы для оправдания вашего доверия. Я пришел к власти, когда сила и экономика страны были в упадке. В ближайшее время я улучшу наши экономические показатели и выведу нас из кризиса».

Портила настроение лишь явка. По состоянию на 18:00, за два часа до закрытия избирательных участков, проголосовали только около 33 процентов избирателей. На предыдущих президентских выборах в 2017 году эта цифра приближалась к 55 процентам.

Занявший второе место Адахан Мадумаров, набравший, по предварительным данным, лишь 6,7 процента голосов, сказал, что ему «грустно за кыргызский народ». Но он, похоже, также и зол на него.

«Я обращаюсь к гражданам Кыргызстана, которые проявили равнодушие. Мы еще не готовы защищать свои гражданские права. Проявили безответственность перед историей, – сказал он. – Пусть те, кто хочет, празднуют, танцуют. Но предупреждаю, что это все не приведет ни к чему хорошему».

Другой проигравший кандидат, Клара Сооронкулова, бывшая судья Конституционной палаты, которая стала активным антикоррупционным активистом, похоже, смирилась со сложившейся ситуацией.

«Мы должны его [Жапарова] уважать», – сказала она интернет-порталу Kaktus.media.

Так же философски Сооронкулова отнеслась к результатам референдума, что удивительно в свете того, какое настойчивое сопротивление она раньше оказывала, называя происходящее откатом к авторитарному правлению.

«Что касается референдума, то процедура его проведения, конечно, совершенно неправильная. Но в любом случае отчаиваться не стоит и есть материал, с которым предстоит работать», – сказала она.

Выборы стали апогеем бурных трех месяцев в политической жизни Кыргызстана. По результатам состоявшихся в начале октября парламентских выборов, законодательный орган нового созыва должен был мало чем отличаться от предыдущего.

Но президент Сооронбай Жээнбеков не учел, какое недовольство вызовет это тщательно срежиссированное голосование. Гнев вылился в протесты, которые затем переросли в беспорядки. На фоне начавшегося хаоса протестующие освободили нескольких находившихся в заключении политиков.

Главным из них был националист и подстрекатель Жапаров, которого его страстные – и часто агрессивные – сторонники с невероятной поспешностью назначили новым лидером страны. Не удовлетворившись этим, команда Жапарова, который в какой-то момент одновременно исполнял обязанности премьер-министра и президента, быстро приступила к тому, чтобы положить конец эксперименту Кыргызстана с парламентаризмом. Референдум ознаменовал успешное завершение их усилий.

Политолог Асель Доолоткельдиева выразила тревогу по поводу такого поворота событий.

«Я не могу поверить, что сегодня Кыргызстан голосует за президента и потенциально сильную президентскую власть! Всего три месяца назад мы протестовали против [сфальсифицированных] выборов. Затем волну нашего разочарования оседлала полукриминальная популистская группировка», – написала Доолоткельдиева на английском языке в Twitter.

Новостной сайт «Клооп» собрал команду из около 1500 наблюдателей по всей стране для отслеживания возможных нарушений. Они сообщили, что основные проблемы были связаны с урнами для голосования. По информации сайта, к 18:00 «наблюдатели “Клоопа” зафиксировали 745 сбоев автоматических урн по всей стране».

В ответ на просьбу прокомментировать факт низкой явки, председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сказала, что причиной было решение отказаться от формы №2, которая позволяла людям голосовать на избирательных участках не по месту жительства. Форма была введена в свете массовой внутренней миграции, но наблюдатели жаловались, что на октябрьских выборах она создала возможности для подкупа избирателей.

По словам политического комментатора Азима Азимова, отменять форму не следовало.

«Еще раз хочу повторить: отмена формы №2 – антиконституционное решение, продавленное волей проигравших 4 октября партий. Гражданин имеет право на свободу перемещения. Лишать возможности голосовать через привязку к избирательному участку по месту прописки – абсурд и анахронизм», – написал Азимов в Twitter.