Кыргызстан, Центральная Азия

Кыргызстан: женская сборная по борьбе побеждает и вдохновляет

Айсулуу Тыныбекова завоевала уважение всей страны, преодолев бедность, предрассудки и депрессию.

Айгерим Тургунбаева Oct 12, 2021
Тыныбекова на тренировке в прошлом месяце в Чолпон-Ате. (Все фото: Даниль Усманов) Тыныбекова на тренировке в прошлом месяце в Чолпон-Ате. (Все фото: Даниль Усманов)

Стена пятиэтажного жилого дома советской постройки в центре Бишкека украшена панно с изображением женщины-борца, победно воздевающей руки на фоне красно-желтого флага Кыргызстана.

Лозунг на этом панно — часть глобальной рекламной кампании автомобилестроительного концерна «Тойота» и Международного олимпийского комитета — подходит ей как нельзя лучше: «Start your impossible» («Начни невозможное»).

Для спортсменки, изображенной на панно, двукратной чемпионки мира и серебряной медалистки олимпийских игр Айсулуу Тыныбековой, невозможное началось там же, где оно начинается для миллионов кыргызских детей.

Как она вспоминает, в ее деревне, расположенной в гористой Нарынской области, «не было даже дороги, по которой можно бегать».

«Когда я смотрела зарубежные фильмы, я видела дома с садами и гаражами, детей на роликах и велосипедах, которым есть чем заняться в свободное время, — говорит Тыныбекова, наливая чай двум корреспондентам Eurasianet.org и своему тренеру и наставнику Нурбеку Изабекову. — Мне всё это казалось практически недостижимым».

К тому времени, когда Тыныбекова достигла подросткового возраста, ее терпение лопнуло.

«Я посмотрела вокруг и задумалась: “Почему я здесь живу? Мне надо жить не здесь. Здесь мне не место”».

Свое место Тыныбекова, которой теперь 28, нашла на пьедестале почета, войдя в число самых успешных кыргызских спортсменов и спортсменок в истории.

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Тем временем успехи женской команды Кыргызстана по борьбе положили на лопатки традиционные взгляды на женский спорт: этим летом сборная страны показала в Токио лучшие олимпийские результаты со времени обретения независимости.

«Когда мы начинали, нас иногда не пускали в спортивные залы, — вспоминает тренер Изабеков. — Когда я боролся с ней на тренировках, над нами смеялись».

По его словам, спортивные подвиги Тыныбековой и нового поколения борцов, к которому принадлежат 21-летняя бронзовая медалистка токийской олимпиады Мээрим Жуманазарова и 22-летняя Айпери Медет кызы, занявшая пятое место, изменили общественное мнение.

«Тренеры, которые раньше работали с мальчиками, теперь параллельно тренируют женщин. К нам обращаются родители. Они хотят, чтобы их дети стали следующими Айсулуу, Мээрим или Айпери».

Учитывая последующие достижения Тыныбековой, первый этап ее пути к славе кажется позаимствованным из сценария какого-нибудь голливудского фильма.

На самом же деле ее история как две капли воды похожа на то, что приходится преодолевать миллионам ее соотечественников.

Она была третьей дочерью в семье сельских врачей, которые подрабатывали на ферме, чтобы добавить хоть что-нибудь к своей скудной зарплате. Всего в 17 лет Тыныбекова решила уехать из деревни и закончить образование в столице.

Она приехала в Бишкек с суммой, эквивалентной 10 долларам, и зарабатывала на жизнь, работая официанткой, моя машины и убирая зимой снег.

Одним из мест, в которых она жила в это время, была пристройка стадиона Государственного технического университета.

Там она познакомилась с Изабековым, и эта встреча стала поворотной точкой в жизни обоих.

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Спортивные дисциплины, подобные вольной и греко-римской борьбе, в крови у кыргызских мужчин. Мальчики с раннего детства борются с родными и двоюродными братьями, а отцы и дядья поощряют это занятие.

Первым спортивным увлечением широкоплечей Тыныбековой, утверждающей, что врожденную выносливость она унаследовала по материнской линии, был бег — «бег по кругу, бег безо всякой цели». Позже она пробовала заниматься каратэ.

Потом в ее деревне устроили женские соревнования по борьбе. Тыныбекова записалась, хотя знала лишь самые основные правила этой дисциплины и совершенно не владела ее техникой. Она провела поединки с пятью девушками и победила их всех.

Работавший на стадионе сторож сказал ей, что отточить ее природные способности сможет Изабеков.

«Я приходил домой и говорил жене: “Слушай, эта странная девочка, про которую я рассказывал, все еще пристает ко мне, просит, чтобы я ее тренировал. Что мне делать?”» — посмеивается Изабеков, признающий, что когда-то сомневался, подходят ли женщины для этого вида спорта, в котором часто случаются серьезные травмы.

Это воспоминание стало в его доме избитой шуткой.

Когда конкурирующий тренер выселил Тыныбекову из жилья при стадионе, она переехала к Изабековым и прожила под их крышей семь лет, пока ее тренер собирал женскую сборную по борьбе невиданного ранее типа.

Изабеков придает значение интеллектуальному развитию своих воспитанниц и заказывает десятки книг, которые они могут читать в поездках. Кроме того, он яростно защищает их право на отдых.

Когда корреспонденты Eurasianet.org приехали на его тренировочную базу в расположенном у озера курортном городе Чолпон-Ата, борцы готовились к чемпионату мира в Осло.

Изабеков не разрешил корреспондентам взять интервью у младших спортсменок, Медет кызы и Жуманазаровой.

«Они еще совсем девочки, у них нет такого опыта общения с прессой, как у Айсулуу. Я не хочу, чтобы вы их сглазили», — сказал он.

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Судя по всему, его подход оказался плодотворным.

В начале этого месяца, когда Тыныбекова успешно отстояла в норвежской столице чемпионское звание, у Кыргызстана появилась и еще одна чемпионка мира: Жуманазарова завоевала золотую медаль в другой весовой категории. Медет кызы получила бронзу.

А вот с олимпиадами Тыныбекова еще не разобралась.

В первый раз она выступала на олимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Надежды на призовое место были призрачными, а кроме того над ней тяготело обвинение в нанесении телесных повреждений. Этот инцидент произошел в подземном переходе в Бишкеке, когда на подругу Тыныбековой напали три девушки, сбившие ее с ног. Когда Тыныбекова подошла, чтобы помочь ей подняться, девушки начали толкать ее и дергать за волосы.

«Я ударила [одну из них], но не сильно, потому что знаю свою силу», — говорит Тыныбекова.

Девушка выдвинула обвинения против спортсменки, которая сказала корреспондентам Eurasianet.org, что родственники истицы пытались вымогать у нее порядка 20 000 долларов.

Тыныбековой разрешили съездить на олимпийские игры, а по возвращении суд вынес ей условный приговор.

Она убеждена, что ее намеренно подставили.

«Я не стесняюсь рассказывать об этом, потому что чиста перед людьми», — говорит Тыныбекова.

Тыныбекова не получила медалей ни в Лондоне, ни в Рио-де-Жанейро, хотя к тому времени надежды казались более основательными, поскольку ее результаты на мировых и региональных соревнованиях улучшились.

Когда Тыныбекова не добилась успеха и на второй олимпиаде, у нее началась депрессия.

«Я собиралась [завоевать медаль], а потом уйти из спорта и завести семью. Но все мои планы лопнули, как мыльный пузырь. Меня ничего не интересовало. Я не могла заснуть, а когда засыпала, мне снились кошмары о последних семи секундах [четвертьфинальной] схватки: 7-6-5-4-3-2-1, поражение. Это продолжалось около полугода».

Когда она завоевала серебряную медаль в Токио, уступив золото японской спортсменке, которую она победила за два года до этого, Тыныбекова тоже не удержалась от слез.

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Но депрессии на этот раз не было.

После того, как на центральной площади Бишкека собрались более тысячи человек, болевших за Тыныбекову, всюду в социальных сетях, куда бы она ни посмотрела, она находила слова гордости и поддержки.  

«Молодец, Айсулуу! Мы тобой гордимся, мы тебя любим, ты наша история, ты наше золото, ты гордость нашего Кыргызстана!!!» — говорится в одном типичном сообщении.

К следующим олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году, Тыныбековой будет 31 год.

Она по-прежнему твердо намерена завести семью, но говорит, что общественная поддержка помогла ей решиться предпринять еще одну попытку завоевать олимпийское золото — которого у спортсменов из Кыргызстана еще никогда не было. 

«Каждый день каждый человек борется. [Я] всего лишь борюсь на ковре, где есть правила, судьи, — сказала она журналистам после последней победы в Осло, еще не отдышавшись от схватки с американкой Кайлой Миракл. — Через борьбу я показываю то, что у меня внутри, и достигаю результатов. Мы никогда не должны забывать то, что мы девушки. Я не согласна с тем, что борьба — это мужской вид спорта. Все мы боремся».

Айгерим Тургунбаева — журналистка, проживающая в Бишкеке.

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