Кыргызстан: женская сборная по борьбе побеждает и вдохновляет

Тыныбекова на тренировке в прошлом месяце в Чолпон-Ате. (Все фото: Даниль Усманов)

Стена пятиэтажного жилого дома советской постройки в центре Бишкека украшена панно с изображением женщины-борца, победно воздевающей руки на фоне красно-желтого флага Кыргызстана.

Лозунг на этом панно — часть глобальной рекламной кампании автомобилестроительного концерна «Тойота» и Международного олимпийского комитета — подходит ей как нельзя лучше: «Start your impossible» («Начни невозможное»).

Для спортсменки, изображенной на панно, двукратной чемпионки мира и серебряной медалистки олимпийских игр Айсулуу Тыныбековой, невозможное началось там же, где оно начинается для миллионов кыргызских детей.

Как она вспоминает, в ее деревне, расположенной в гористой Нарынской области, «не было даже дороги, по которой можно бегать».

«Когда я смотрела зарубежные фильмы, я видела дома с садами и гаражами, детей на роликах и велосипедах, которым есть чем заняться в свободное время, — говорит Тыныбекова, наливая чай двум корреспондентам Eurasianet.org и своему тренеру и наставнику Нурбеку Изабекову. — Мне всё это казалось практически недостижимым».

К тому времени, когда Тыныбекова достигла подросткового возраста, ее терпение лопнуло.

«Я посмотрела вокруг и задумалась: “Почему я здесь живу? Мне надо жить не здесь. Здесь мне не место”».

Свое место Тыныбекова, которой теперь 28, нашла на пьедестале почета, войдя в число самых успешных кыргызских спортсменов и спортсменок в истории.

Тем временем успехи женской команды Кыргызстана по борьбе положили на лопатки традиционные взгляды на женский спорт: этим летом сборная страны показала в Токио лучшие олимпийские результаты со времени обретения независимости.

«Когда мы начинали, нас иногда не пускали в спортивные залы, — вспоминает тренер Изабеков. — Когда я боролся с ней на тренировках, над нами смеялись».

По его словам, спортивные подвиги Тыныбековой и нового поколения борцов, к которому принадлежат 21-летняя бронзовая медалистка токийской олимпиады Мээрим Жуманазарова и 22-летняя Айпери Медет кызы, занявшая пятое место, изменили общественное мнение.

«Тренеры, которые раньше работали с мальчиками, теперь параллельно тренируют женщин. К нам обращаются родители. Они хотят, чтобы их дети стали следующими Айсулуу, Мээрим или Айпери».

Учитывая последующие достижения Тыныбековой, первый этап ее пути к славе кажется позаимствованным из сценария какого-нибудь голливудского фильма.

На самом же деле ее история как две капли воды похожа на то, что приходится преодолевать миллионам ее соотечественников.

Она была третьей дочерью в семье сельских врачей, которые подрабатывали на ферме, чтобы добавить хоть что-нибудь к своей скудной зарплате. Всего в 17 лет Тыныбекова решила уехать из деревни и закончить образование в столице.

Она приехала в Бишкек с суммой, эквивалентной 10 долларам, и зарабатывала на жизнь, работая официанткой, моя машины и убирая зимой снег.

Одним из мест, в которых она жила в это время, была пристройка стадиона Государственного технического университета.

Там она познакомилась с Изабековым, и эта встреча стала поворотной точкой в жизни обоих.

Спортивные дисциплины, подобные вольной и греко-римской борьбе, в крови у кыргызских мужчин. Мальчики с раннего детства борются с родными и двоюродными братьями, а отцы и дядья поощряют это занятие.

Первым спортивным увлечением широкоплечей Тыныбековой, утверждающей, что врожденную выносливость она унаследовала по материнской линии, был бег — «бег по кругу, бег безо всякой цели». Позже она пробовала заниматься каратэ.

Потом в ее деревне устроили женские соревнования по борьбе. Тыныбекова записалась, хотя знала лишь самые основные правила этой дисциплины и совершенно не владела ее техникой. Она провела поединки с пятью девушками и победила их всех.

Работавший на стадионе сторож сказал ей, что отточить ее природные способности сможет Изабеков.

«Я приходил домой и говорил жене: “Слушай, эта странная девочка, про которую я рассказывал, все еще пристает ко мне, просит, чтобы я ее тренировал. Что мне делать?”» — посмеивается Изабеков, признающий, что когда-то сомневался, подходят ли женщины для этого вида спорта, в котором часто случаются серьезные травмы.

Это воспоминание стало в его доме избитой шуткой.

Когда конкурирующий тренер выселил Тыныбекову из жилья при стадионе, она переехала к Изабековым и прожила под их крышей семь лет, пока ее тренер собирал женскую сборную по борьбе невиданного ранее типа.

Изабеков придает значение интеллектуальному развитию своих воспитанниц и заказывает десятки книг, которые они могут читать в поездках. Кроме того, он яростно защищает их право на отдых.

Когда корреспонденты Eurasianet.org приехали на его тренировочную базу в расположенном у озера курортном городе Чолпон-Ата, борцы готовились к чемпионату мира в Осло.

Изабеков не разрешил корреспондентам взять интервью у младших спортсменок, Медет кызы и Жуманазаровой.

«Они еще совсем девочки, у них нет такого опыта общения с прессой, как у Айсулуу. Я не хочу, чтобы вы их сглазили», — сказал он.

Судя по всему, его подход оказался плодотворным.

В начале этого месяца, когда Тыныбекова успешно отстояла в норвежской столице чемпионское звание, у Кыргызстана появилась и еще одна чемпионка мира: Жуманазарова завоевала золотую медаль в другой весовой категории. Медет кызы получила бронзу.

А вот с олимпиадами Тыныбекова еще не разобралась.

В первый раз она выступала на олимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Надежды на призовое место были призрачными, а кроме того над ней тяготело обвинение в нанесении телесных повреждений. Этот инцидент произошел в подземном переходе в Бишкеке, когда на подругу Тыныбековой напали три девушки, сбившие ее с ног. Когда Тыныбекова подошла, чтобы помочь ей подняться, девушки начали толкать ее и дергать за волосы.

«Я ударила [одну из них], но не сильно, потому что знаю свою силу», — говорит Тыныбекова.

Девушка выдвинула обвинения против спортсменки, которая сказала корреспондентам Eurasianet.org, что родственники истицы пытались вымогать у нее порядка 20 000 долларов.

Тыныбековой разрешили съездить на олимпийские игры, а по возвращении суд вынес ей условный приговор.

Она убеждена, что ее намеренно подставили.

«Я не стесняюсь рассказывать об этом, потому что чиста перед людьми», — говорит Тыныбекова.

Тыныбекова не получила медалей ни в Лондоне, ни в Рио-де-Жанейро, хотя к тому времени надежды казались более основательными, поскольку ее результаты на мировых и региональных соревнованиях улучшились.

Когда Тыныбекова не добилась успеха и на второй олимпиаде, у нее началась депрессия.

«Я собиралась [завоевать медаль], а потом уйти из спорта и завести семью. Но все мои планы лопнули, как мыльный пузырь. Меня ничего не интересовало. Я не могла заснуть, а когда засыпала, мне снились кошмары о последних семи секундах [четвертьфинальной] схватки: 7-6-5-4-3-2-1, поражение. Это продолжалось около полугода».

Когда она завоевала серебряную медаль в Токио, уступив золото японской спортсменке, которую она победила за два года до этого, Тыныбекова тоже не удержалась от слез.

Но депрессии на этот раз не было.

После того, как на центральной площади Бишкека собрались более тысячи человек, болевших за Тыныбекову, всюду в социальных сетях, куда бы она ни посмотрела, она находила слова гордости и поддержки.

«Молодец, Айсулуу! Мы тобой гордимся, мы тебя любим, ты наша история, ты наше золото, ты гордость нашего Кыргызстана!!!» — говорится в одном типичном сообщении.

К следующим олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году, Тыныбековой будет 31 год.

Она по-прежнему твердо намерена завести семью, но говорит, что общественная поддержка помогла ей решиться предпринять еще одну попытку завоевать олимпийское золото — которого у спортсменов из Кыргызстана еще никогда не было.

«Каждый день каждый человек борется. [Я] всего лишь борюсь на ковре, где есть правила, судьи, — сказала она журналистам после последней победы в Осло, еще не отдышавшись от схватки с американкой Кайлой Миракл. — Через борьбу я показываю то, что у меня внутри, и достигаю результатов. Мы никогда не должны забывать то, что мы девушки. Я не согласна с тем, что борьба — это мужской вид спорта. Все мы боремся».