Кыргызстан: жизнь под куполом из смога

Наездники собираются для участия в конных играх в районе Ак-Бата в Бишкеке, где большинство домов отапливается углем. (Фото: Даниль Усманов)

Еще несколько лет назад мало кто в Кыргызстане воспринимал смог всерьез. Большинство считало его просто безобидным туманом.

Сегодня же Бишкек регулярно занимает верхние строчки в мировых рейтингах городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. И только сейчас, когда время безвозвратно упущено, люди начинают беспокоиться.

Существуют различные причины сложившейся ситуации. Во-первых, это грязный некачественный уголь, который используется домохозяйствами и местной теплоэлектростанцией. Используемый в Бишкеке бурый уголь доставляется с месторождения Каракече, расположенного в высокогорном Нарынском районе. Это худшее, что можно было придумать: он малоэффективен для производства тепла и при этом сильно дымит. Однако он дешевле, чем (относительно) более чистый каменный уголь, который добывается в Казахстане.

Среди других факторов, способствующих загрязнению воздуха, – огромная, кошмарная свалка на окраине Бишкека, которая постоянно горит и источает дым. Заполонившие улицы города старые автомобили, число которых растет с каждым днем, выделяют в атмосферу токсичные выхлопы.

Высотные здания растут как грибы, препятствуя выполнению ветром своих функций по очистке и вентиляции воздуха. Бесчисленное количество деревьев было вырублено, чтобы освободить место для строительства многоэтажных жилых домов и дорог для автомобилей, загрязняющих окружающую среду.

Одежда тех, кто проводит целый день на улице, по возвращении домой неизменно насквозь пропитывается запахом грязного угля.

Смог настолько густой и тяжелый, что солнечные лучи с трудом пробиваются сквозь него. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему понижению температуры воздуха. По просьбе обеспокоенных представителей общественности милиционеры отводят бездомных в приюты, чтобы они не замерзли насмерть.

Ряд экспертов попытались определить, какое именно влияние это оказывает на здоровье жителей Бишкека. Исследование, опубликованное представительством ЮНИСЕФ в Кыргызстане в конце прошлого года, пришло к выводу, что по меньшей мере 112 случаев смерти были вызваны воздействием загрязнения воздуха в период с июля 2021 года по июнь 2022 года.

«Предполагаемый ущерб благосостоянию от загрязнения воздуха в Бишкеке в 2021-2022 годах составляет 2 миллиарда сомов (24,9 миллиона долларов)», – говорится в исследовании.

Ответ Министерства здравоохранения на это заявление прозвучал достаточно самоуверенно.

В начале декабря замминистра здравоохранения Бубужан Арыкбаева сказала, что имеющиеся научные данные не позволяют однозначно утверждать, что смерть 112 человек является прямым следствием загрязнения воздуха.

«Мы направили запрос с целью выяснить, каким образом была рассчитана эта цифра. Мы ждем ответа. ЮНИСЕФ обратился к исследователям [за разъяснениями]», – сказала Арыкбаева.

Но далеко не только ЮНИСЕФ пришел к таким неутешительным выводам.

Группа исследователей отметила в статье, опубликованной в медицинском журнале Public Health Challenges в 2022 году, что «с 2015 по 2019 год уровень заболеваемости респираторными заболеваниями среди жителей Бишкека вырос на 30,6 процента».

«Число новых случаев заболевания бронхиальной астмой, зарегистрированных в этот период, увеличилось почти в два раза – с 24 до 47 на 100 тысяч человек, а количество заболевших раком легких выросло с 53 до 74 на 100 тысяч, – пишут исследователи. – В то время чиновники сообщали о трехкратном увеличении числа респираторных заболеваний среди детей в возрасте до 14 лет по сравнению со взрослыми и подростками».

Смог, помимо прочего, это еще и вопрос социального неравенства. Проблема выходит на первый план, когда начинают испытывать дискомфорт проживающие в центральной части города бишкекцы.

Но когда грязный воздух поднимается в центре города, он не выветривается окончательно. Он задерживается в низинах, где живут самые бедные жители города.

Эти люди не могут позволить себе роскошь сильно переживать по поводу смога. Они с основном беспокоятся о том, где и как достать дешевый уголь, чтобы не замерзнуть. Эта зима выдалась особенно суровой, поэтому эта задача является для них первоочередной.

Хоть и с запозданием, но власти наконец начали относиться к этой проблеме чуть более серьезно.

20 января глава Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на заседании представителей местных органов власти и издал несколько временных распоряжений, которые, как он надеется, облегчат ситуацию.

Согласно одной из распространенных версий, главной причиной возникновения смога являются ветхие и зачастую незаконно построенные пригородные поселки, которые появились в окрестностях Бишкека в 1990-х годах. Жители этих районов, известных в народе как новостройки, сжигают низкосортный уголь, а иногда и бытовой мусор, чтобы согреться. Жапаров распорядился, по возможности, обеспечить эти поселки газовым отоплением в ближайшие два года.

Осталось только подключить эти населенные пункты к газовой сети. По словам Жапарова, это произойдет в этом году.

Жапаров также поручил мэрии изучить возможность введения запрета на въезд грузовых автомобилей в город в дневное время и призвал к строительству объездных дорог.

Жапаров также надеется, что все больше автовладельцев будут парковать свои автомобили на подъезде к городу и для въезда в город будут пользоваться общественным транспортом. Парк из 120 работающих на газе автобусов, которые Кыргызстан недавно приобрел у Китая, станет ключевым инструментом для обеспечения жизнеспособности этой идеи.