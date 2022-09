Кыргызстан: жители высокогорного села борются с китайскими горнодобытчиками за сохранение экосистемы

Село Кызыл-Бейит, население которого составляет порядка 600 человек, расположено в юго-западной части Джалал-Абадской области. Оно считается труднодоступным даже по меркам кыргызских сел.

Самый короткий путь в село из города областного значения Таш-Кумыр пролегает через искусственное водохранилище, пересечь которое можно на весельной лодке или самодельном пароме, построенном сельчанами для переправки скота.

На другой стороне взятые в аренду лошади везут гостей еще 8 километров по крутому ущелью, усеянному персиковыми и яблоневыми деревьями, ягодными кустарниками и можжевельником, ветви которого переплетаются с лозой дикого винограда.

Именно эту хрупкую экосистему и пастушеский образ жизни, по словам местных жителей и активистов, угрожает нарушить китайская компания, которая строит неподалеку дорогу для обслуживания будущего рудника и золотоперерабатывающего завода.

Для 62-летнего Темирбека Раманова, чьи внуки – пятое живущее здесь поколение его семьи, ставки как никогда высоки.

«Все было хорошо до прихода китайцев. Как видите, добраться до нас нелегко, но для нас нет места лучше», – сказал Раманов, смотря на нас блестящими от слёз глазами из-под традиционного войлочного колпака. Рядом с ним на корточках примостился его внук в красной бейсболке.

«Мы прожили свою жизнь, а что будет с нашими внуками и их детьми?», – добавил он.

Жена Раманова Токтаим, протягивая гостям блюдо со свежесобранными ягодами, процитировала популярную кыргызскую пословицу: «Где золото, там и змея».

Рассказы жителей Кызыл-Бейита о внезапном появлении в этом месте компании Oriel Gold в 2019 году вторят жалобам жителей других районов страны, затронутых деятельностью горнодобывающих компаний, проекты которых редко обходятся без конфликтов.

Переговоры с населением по поводу будущего высокогорного пастбища Тохтазан начались только после того, как компания Oriel Gold получила долгосрочную лицензию на разработку месторождения.

На встречах с жителями села, сказал Раманов, представители Oriel Gold обещали построить мост через водохранилище и провести электричество в Кызыл-Бейит, где единственным источником энергии в настоящее время являются солнечные батареи.

Они даже пообещали построить поликлинику, где будет постоянно дежурить медсестра.

По словам Раманова и нескольких других жителей Кызыл-Бейита, побеседовавших с корреспондентом Eurasianet.org, вначале компания дала слово не перерабатывать здесь руду, добытую на Тохтазане, где жители трех сел пасут свой скот.

Позднее компания призналась, что строит завод выше Тохтазана, ближе к истокам ледниковых ручьев, которые, протекая через села, затем попадают в реку Нарын.

В документах, имеющихся в распоряжении Министерства юстиции Кыргызстана, в качестве материнской компании Oriel Gold указывается компания Inner Mongolia Zhouji Mining and Industrial Co. Ltd.

Информации об этой компании в интернете немного, но она значится в списке фирм, осуществляющих инвестиции за рубежом, который размещен на сайте департамента коммерции и статистического управления автономного района Внутренняя Монголия. Ее название также фигурирует в базе данных китайских компаний Qichacha, где указано, что ее уставный капитал составляет 67 миллионов юаней (чуть менее 10 миллионов долларов).

Попытки Eurasianet.org связаться с компанией через местного представителя и через офис в регионе Внутренняя Монголия не принесли результата.

Жители Кызыл-Бейита говорят, что последний раз компания давала о себе знать более года назад.

Беспокойство, вызванное деятельностью горнодобывающих компаний в сельских регионах Кыргызстана, вполне объяснимо.

Экономика таких регионов почти полностью зависит от животноводства. Разработка месторождений полезных ископаемых может кардинально изменить характер землепользования.

Использование цианида в процессе извлечения золота из руды – еще одна серьезная проблема, которая особенно ярко привлекла к себе внимание после сброса цианида в реку в 1998 году, в первый год работы крупнейшего в Кыргызстане золотого рудника «Кумтор».

Активист из Кызыл-Бейта Жылдызбек Кошалиев, который оставил работу в Москве, чтобы помочь местным жителям, выступающим против деятельности компании, рассказал Eurasianet.org о своих опасениях по поводу того, что «цианид будет сбрасываться в воду», используемую жителями села.

Кошалиев утверждает, что во время одной из встреч Oriel Gold обманом заставила 51 жителя села подписать документ в поддержку своей деятельности.

По его словам, сельчане думали, что они всего лишь подтверждают свое участие в собрании.

Гамал Соронкулов, эколог из Бишкека и один из инициаторов создания электронной карты экологических происшествий ecomap.kg, сказал Eurasianet.org, что выбор места для завода так или иначе приведет к загрязнению реки.

Экосистема этого региона «богата, но очень хрупка», сказал Соронкулов.

«Он должен быть превращен в заповедную зону. Вместо этого ему грозит экологический коллапс», – сказал он.

Золото и конфликты вокруг него – важная часть истории 30-летней независимости Кыргызстана.

Нынешний лидер страны Садыр Жапаров заработал популярность и тюремный срок, будучи оппозиционером, выступавшим против канадского руководства «Кумтора».

После прихода к власти в 2020 году он успешно провел национализацию «Кумтора», а его правительство принялось расширять государственный контроль над горнодобывающей промышленностью в целом.

Но волнения не прекратились.

Этим летом, по иронии судьбы, Жапаров потребовал наказать людей, которых он назвал «фальшивыми патриотами», раздувшими шумиху вокруг разрабатываемого горнодобывающего проекта.

В Кызыл-Бейите и других селах Аксыйского района выступления жителей против деятельности горнодобывающих компаний в меньшей степени обусловлены политическими передрягами в расположенной в отдалении столице и в большей – положением в соседнем Чаткальском районе, где разработкой месторождений занимаются британские, китайские и турецкие компании.

В прессе время от времени появляются сообщения о заболеваниях детей и разрушенной в районе экологии, а слухи быстро распространяются от одного населенного пункта к другому.

Раманов поделился с Eurasianet.org слухом о том, что в Чаткале дети «рождаются слабыми». Он добавил, что не хотел бы, чтобы их район подвергся такой же участи.

До сих пор в Кыргызстане не проводилось комплексных исследований изменений в состоянии здоровья населения в районах, затронутых деятельностью горнодобывающих компаний.

‘Закулисные переговоры’

Пока попытки жителей Кызыл-Бейита добиться отзыва лицензии у компании Oriel Gold посредством обращения к властям (как на местном, так и на государственном уровне) остаются безуспешными.

Они возлагают большие надежды на заключение экспертов государственной Академии наук, которое было сделано в конце прошлого года. Согласно ему, компания не провела археологическое обследование земельного участка, на право пользования которым ей была выдана лицензия, нарушив тем самым закон в процессе получения разрешения.

Академия также пришла к выводу, что компания может быть ответственна за уничтожение редких видов деревьев на территории района, где она якобы вырубала леса, чтобы построить дорогу.

Эколог Соронкулов также входил в состав созванной на скорую руку комиссии, которая посетила этот район в прошлом году.

С помощью местных жителей комиссия зафиксировала около тысячи деревьев рябины, занесенной в Красную книгу Кыргызстана как исчезающий вид, на участке, где Oriel Gold планирует построить карьер.

По словам Соронкулова, компания утверждает о наличии у нее государственного документа, подтверждающего отсутствие представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, на вверенном ей участке.

«Все решается в ходе закулисных переговоров, коррупционных схем», – сказал он.

Возможное наличие корыстных политических интересов может усложнить задачу и не дать местным жителям помешать планам Oriel Gold.

Активист Кошалиев рассказал Eurasianet.org, что жители села до сих пор не получили ответа на свое обращение, направленное этим летом в парламентский комитет и спикеру парламента.

Спикер – уроженец Джалал-Абада Талант Мамытов, члены семьи которого фигурировали в журналистском расследовании, посвященном китайским инвестициям в золотодобывающую отрасль в Чаткале.

Тем не менее жители села намерены твердо стоять на своем.

«Я планирую когда-нибудь вернуться в Москву, – сказал Кошалиев. – Но только после того, как мы спасем Тохтазан».

Джиахви Хванг принимала участие в подготовке материала.