Кыргызстан: журналиста-расследователя лишили гражданства и выслали из страны

Власти Кыргызстана лишили кыргызского гражданства журналиста-расследователя, материалы которого неоднократно компрометировали высокопоставленных чиновников, и депортировали его. Сторонники журналиста называют эту сомнительную операцию организованным государством похищением.

23 ноября сотрудники правоохранительных органов вывели Болота Темирова из суда в Бишкеке. В течение нескольких часов было неизвестно, где он находится, но затем выяснилось, что его отвезли в аэропорт, чтобы посадить на самолет, вылетающий в Москву.

Родственники, сторонники и адвокаты Темирова весь день лихорадочно искали его по отделениям милиции и местам лишения свободы. Даже когда журналист нашелся в международном аэропорту «Манас», репортеров и адвокатов не допускали к нему сотрудники спецслужб в штатском.

Адвокат журналиста Баатыр Ботобеков сказал, что считает обращение с Темировым равнозначным «насильственному исчезновению».

Жена Темирова Махабат Тажибек кызы сказала новостному веб-сайту Kloop, что ей удалось связаться с мужем, но что будет дальше, неясно.

«Мы не думали, что такое может произойти. Теперь все покажет время», — сказала она.

Неприятности с законом начались у репортера в апреле, когда он был задержан в ходе бурного обыска в офисе его группы. Впоследствии ему предъявили несколько обвинений, в том числе в подделке официальных документов и незаконном пересечении границы. Темиров был арестован всего через несколько дней после того, как он и его коллеги опубликовали отчет о пристрастности при распределении контрактов на поставку топлива. В этом материале утверждалось, что сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева получил государственный заказ, не участвуя в тендере.

Перспективы Темирова стали выглядеть еще мрачнее в конце того же месяца, когда президент Садыр Жапаров, не дожидаясь судебного решения, заявил, что журналист действительно подделывал документы.

«Он украл чужой военный билет, приклеил свою фотографию, сменил фамилию и на основании этого военного билета получил кыргызский паспорт, — сказал Жапаров 25 апреля в интервью новостному агентству Kabar. — Он был гражданином России».

Поскольку суды в Кыргызстане не славятся своей независимостью, подобные заявления главы государства оказывают значительное влияние на исход разбирательства.

Активисты и международные организации призывали власти пересмотреть обращение с Темировым.

«Депортация Болота Темирова, гражданина Кыргызстана и, возможно, лучшего в Центральной Азии журналиста-расследователя коррупции, является возмутительно безответственным и мстительным шагом, который может поставить под угрозу его жизнь на фоне мобилизации России в ее войне с Украиной, — говорится в заявлении Гульнозы Саид, координатора программ по Европе и Центральной Азии Комитета по защите журналистов. — Кыргызские власти должны немедленно отменить эту меру, которая закругляет многомесячные судебные преследования Темирова и его издания Temirov Live, и прекратить преследование и препятствование работе независимых СМИ».

Возмущение вызывает в частности та сомнительная с юридической точки зрения процедура, которая была применена для лишения Темирова гражданства Кыргызстана и его депортации.

В сентябре Свердловский районный суд Бишкека постановил, что Темиров действительно подделал документы — якобы для получения кыргызского удостоверения личности. Однако журналист был отпущен на свободу, поскольку срок давности по этому обвинению уже истек.

Прокуратура подала апелляцию на это решение, а также попросила суд рассмотреть требование о высылке Темирова из Кыргызстана как иностранного гражданина. Темиров также имеет российский паспорт.

Сам Темиров, родившийся в Кыргызстане, утверждает, что получил кыргызские документы совершенно законным образом и называет действия системы правосудия «целенаправленным уничтожением журналистики в Кыргызстане».

Дастан Бекешев, один из немногих оставшихся депутатов парламента, по-прежнему готовых жестко критиковать власти, сказал, что лишение Темирова гражданства представляет собой нарушение конституции.

«Без решения суда милиция отвезла [Темирова] в аэропорт и выдворила его в Москву. Я понимаю, Болот Темиров сделал расследование, которое кому-то не понравилось. Но мстить, пользуясь судами, правоохранительными органами, неправильно и незаконно», — сказал Бекешев.

За исключением дел, касающихся терроризма, в истории Кыргызстана последних лет не было ни одного случая, когда кыргызского гражданина лишили бы гражданства. Однако это событие случилось не на пустом месте.

В последние недели и месяцы активисты и политическая оппозиция столкнулись со значительными трудностями.

В конце октября всего за одни выходные около 20 отдельных активистов и политиков были арестованы по обвинениям — по широко распространенному мнению, вымышленным — в том, что они участвовали в коллективном заговоре, собираясь разжечь беспорядки с целью захвата власти. Среди обвиняемых было много хорошо известных лиц, в том числе правозащитница Рита Карасартова, борющаяся с коррупцией активистка и бывшая судья Клара Сооронкулова, оппозиционные политики Равшан Жеэнбеков, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров, а также недавно отправленный в отставку посол в Малайзии Азимбек Бекназаров.

Одновременно с преследованиями политиков и активистов власти также принимают меры, осложняющие жизнь неправительственным организациям. Сейчас рассматривается законопроект, который должен сделать процедуру регистрации НПО более обременительной и может, как говорят критики этого закона, вынудить многие группы гражданского общества закрыться.

Независимые и не связанные с государством СМИ также подвергаются все большему давлению.

В октябре Министерство культуры приняло решение о блокировке веб-сайта финансируемой США кыргызской службы РСЕ/РС, Радио «Азаттык». После этого банковский счет «Азаттык» был заморожен, а у семи репортеров радиостанции была отозвана парламентская аккредитация.

Темиров ранее работал на Радио «Азаттык» и возглавлял в то время несколько расследований, вскрывших случаи крупномасштабной коррупции.