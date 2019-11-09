Кыргызстан: журналисты-расследователи делают работу, за которую не решаются браться власти

Журналисты в Кыргызстане проводят успешные расследования. Но результаты их работы, по всей видимости, мало что меняют в политической культуре, где преобладают безнаказанность и равнодушие. (Фото Дэвида Триллинга)

Едва ли в Бишкеке можно найти место, которое символизировало бы неудачу Кыргызстана в борьбе с коррупцией лучше, чем парк имени Ататюрка.

Территория некогда зеленой рощи, будучи на балансе государства, неоднократно сокращалась в пользу частных интересов.

24-летний журналист Метин Джумагулов в течение года расследовал распределение участков под частную застройку на территории, которая когда-то была защищенным зеленым поясом. Он неоднократно посещал хозяев, которые продавали там свои жилища, чаще всего выдавая себя за потенциального покупателя.

Просматривая технические документы и истории перехода прав собственности, журналист из Kloop, «зубастого» молодежного новостного сайта в Бишкеке, вскоре понял, что в этой истории замешаны интересы влиятельных лиц.

«Сначала я нервничал», – вспоминает Джумагулов о своем расследовании, которым он занимался вместе с коллегой – Александрой Ли.

«Но после нескольких удачных поездок я по-настоящему увлекся этим. Работать в полевых условиях нравилось больше, чем сортировать документы в офисе», – сказал он, имея в виду сотни земельных документов и судебных постановлений, касающихся парка, которые журналисты получили через запросы в официальные органы.

Жанр журналистских расследований только начинает развиваться в Кыргызстане. Хотя средства массовой информации здесь относительно свободны по сравнению с соседними странами, тем не менее скрупулезная и углубленная журналистика слабо финансируется.

Выполняя расследовательскую работу, Джумагулов и Ли, материал которых в итоге также был опубликован Проектом по освещению организованной преступности и коррупции, достигли новых высот в необычном для Кыргызстана журналистском жанре.

Их исследование выявило, что в период с 2000 по 2008 год более 150 влиятельных граждан, среди которых и нынешний президент Сооронбай Жээнбеков, бесплатно получали участки под застройку на охраняемой территории. Общая территория розданных мэрией земель составляла треть парка имени Ататюрка.

Согласно данным расследования, многие из этих участков были впоследствии выгодно проданы.

Через несколько дней после публикации материала сайт Kloop подвергся DDoS-атаке. Веб-сайт был недоступен в течение 24 часов.

На этой неделе на одного из депутатов, тоже получившего участок в парке, обрушилась общественная критика, после того как он в грубой форме «послал» журналистку с веб-сайта, когда она выловила его в здании парламента и начала задавать вопросы.

Жээнбеков, позиционирующий себя защитником законности и порядка, ведет себя сдержаннее.

На встрече с прессой 2 ноября президент пообещал главному редактору Kloop Эльдияру Арыкбаеву предоставить дополнительные документальные доказательства того, что он не извлекал значительных выгод от участка, который он получил. Эта земля была передана Жээнбекову в 2003 году, когда он был депутатом парламента.

Жээнбеков сказал, что после того как он вступил в ряды оппозиции, участок был передан другому человеку без его ведома. Когда новый владелец начал строительство, Жээнбеков, по его словам, получил «символическую компенсацию». Он также отметил, что ему все равно не нужен был этот участок.

«Сейчас мы проверяем утверждения Жээнбекова», – сказал Джумагулов Eurasianet.org.

Джумагулов выразил надежду, что факты, раскрытые в его репортаже, будут рассмотрены в парламенте.

Однако, если судить по другим журналистским расследованиям коррупционных дел и последующей реакции властей, это кажется маловероятным.

Имущество семьи Раимбека Матраимова, бывшего высокопоставленного представителя таможни и известного союзника Жээнбекова, было главной темой многочисленных исследований в СМИ.

Тем не менее расследование по поводу происхождения его имущества, начатое правительством год назад, идет довольно вяло и не принесло значимых открытий.

Отвечая на дополнительные вопросы о Матраимове на пресс-конференции, Жээнбеков заверил журналистов, что расследование продолжается, и призвал их «дать факты».

Между тем, опытная активистка Динара Ошурахунова отметила, что «власти никак не объясняют то, что родственники [Матраимова] занимают высокие посты в государственных органах».

Пока правительство борется с коррупцией по большей части с целью наказания своих политических противников, те, кто непосредственно занимается расследованиями, практически не защищены.

В конце сентября журналист кыргызской службы RFE/RL Айбек Кулчуманов сообщил, что подвергся нападению после того как в рамках журналистского расследования запустил дрон над домом брата Матраимова Руслана в городе Ош.

Люди, отобравшие у него камеру и остальное оборудование, так и не были задержаны.

Более того, к уголовной ответственности может быть привлечен сам Кулчуманов, после того как садовник Матраимова пожаловался, что квадрокоптер репортера упал ему на голову и поранил его.

«Журналисты, которые проводят реальные расследования, подвергаются риску нападения разными способами. И государство не будет их защищать», – сказала Ошурахунова.

Несмотря на то, что сегодня в Кыргызстане больше информации в свободном доступе, чем десять лет назад, отчасти благодаря процессу оцифровки, финансируемому донорами, огромный объем государственной информации по-прежнему находится в офлайне, отмечает Болот Темиров, управляющий местным представительством Factcheck, службы проверки фактов, чья деятельность осуществляется за счет грантов.

«Если взять расследовательские работы в России и Украине, то они значительно опережают нас в этом плане, отчасти потому, что там больше доступной информации», – сказал Темиров Eurasianet.org.

Тут возникает вопрос: чего можно добиться журналистскими расследованиями в политической культуре, где преобладают безнаказанность и равнодушие?

Предыдущее расследование Kloop выявило, что в ходе успешной избирательной кампании Жээнбекова в 2017 году его команда получила доступ к информации об избирателях, размещенной на государственном сервере. Однако эти разоблачения не вызвали особой протестной реакции или последующего активного освещения в СМИ.

Государственная регистрационная служба, чей сервер был изучен журналистами-расследователями, даже пригрозила Kloop судом. Но ситуация быстро разрешилась, как только общественность потеряла интерес к данному вопросу.

По мнению редактора Kloop Арыкбаева, эта история выявила фундаментальные недостатки гражданского общества в Кыргызстане.

«В данной ситуации не оказалось организаций, желающих использовать эту информацию и предъявить претензии властям, – сказал Арыкбаев Eurasianet.org. – Такая поддержка необходима, чтобы журналистские расследования могли приводить к конкретным изменениям».