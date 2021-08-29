Кыргызстан: засуха разоряет мелких фермеров

Снаружи столбик термометра показывал 35 градусов выше нуля. Туманное марево с блеском переливалось над раскаленной летним солнцем землей в Петровке, селе в Чуйской области, расположенной в северной части Кыргызстана.

За день до приезда сюда корреспондента Eurasianet.org сильный ливень обрушился на поля, но от прошедшего дождя не осталось и следа. Единственным свидетельством бушевавшей накануне стихии были две мокрые палатки, в которых последние четыре месяца живет 35-летний Данияр Пазилов с семьей.

Пазилов не спал ни днем, ни ночью, с надеждой и одновременно с возрастающей тревогой наблюдая за полями, засаженными зерновыми, овощами и фруктами. Его дом расположен в 12 часах езды отсюда, в Узгенском районе на юге Кыргызстана. С собой он привез жену, двух сыновей, девяти и десяти лет, и 34-летнего брата.

Одна палатка представляет собой сооружение из веток и полиэтиленовой пленки. Другая – советского образца. Жена Пазилова готовит еду в огромном казане на костре. Помыться негде, а туалет скрывается за куском пластика.

В прошлом году все бытовые неудобства окупились. Пазилов заработал 11 тысяч долларов на урожае арбузов. На этот раз он арендовал больше земли, получив от владельца заверения в том, что ничего не может произойти.

На арендованных 40 тысячах квадратных метрах он посадил сезонные овощи и все те же арбузы. С тех пор он не перестает жалеть об этом. Лето выдалось на редкость засушливым. Все труды и вложения пошли прахом. Он и другие фермеры устраивают пикеты, призывая правительство помочь, но все без толку.

«Как я покрою свои расходы? Арбузы даже не растут. [...] Они вырастают кривыми из-за отсутствия воды, – сказал он Eurasianet.org – Они обещали нам воду, и я их посадил. Мое терпение на исходе».

Вес арбузов на базаре может достигать от 10 до 15 килограммов. Выращенные Пазиловым плоды размером чуть больше теннисного мяча.

Вода в Петровку, как и во многие села Чуйской области, поступает из Большого Чуйского канала (БЧК), который состоит из трех ветвей, пролегающих через север Кыргызстана. Вода распределяется между селами Государственным агентством водных ресурсов. Последнюю стадию распределения контролирует другая структура – Ассоциация водопользователей.

Власти выделили 600 литров в секунду для полива 50 квадратных километров полей в Петровке. Это очень мало, говорят фермеры.

Вот как это работает на практике: около 20 фермеров, обрабатывающие здешние земли, собираются каждое утро у пункта распределения воды. Они могут рассчитывать на то количество воды, которое им удалось приобрести ранее у Ассоциации водопользователей. Они ждут с талонами в руках. Когда очередь доходит до каждого из них, приходится вручную открывать соответствующие каналы для подачи воды на их поля.

Между собой они разговаривают на смеси кыргызского, русского и дунганского языков. Сонные и оставшиеся без завтрака фермеры становятся все более раздраженными: они выпрашивают больше воды и жалуются на то, что кто-то присваивает их долю.

Пазилов рассказал, что он приходил каждое утро. Ему удалось заполучить три талона на воду, за которые он заплатил 2 000 сомов (23 долларов). Но, по его словам, вода появилась на его поле только один раз. В сложившейся ситуации он обвиняет в нечистоплотности представителей Ассоциации водопользователей.

Его поле находится примерно в километре от пункта раздачи воды. К тому времени, когда до него доходят выделенные литры, они обычно представляют собой слабую струйку, которой хватает для полива разве что пары грядок.

Обманули ли его? Сложно сказать. Даже в обычное время фермеры, пытаясь заполучить доступ к драгоценной воде, прибегают к многочисленным уловкам. Пазилов охотно признается, что и он не был честен. В прошлом году он заплатил взятку, чтобы получить больше воды, но теперь у него на это нет денег.

«Я не знаю, что делать дальше. Если я останусь, воды все равно не будет. Но если я уеду, это разобьет мне сердце», – сказал он.

Чтобы как-то выжить в сложившейся ситуации, жена Пазилова устроилась на работу по сбору арбузов на чужом участке. Это приносит ей 600 сомов (7 долларов) в день. Пазилов тоже подрабатывает.

В следующем месяце семья вернется в Узген. Если с арбузами ничего не получится, Пазилов отправится на заработки в Россию. В худшем случае семье придется рассчитывать на пенсию, которую получают их родители, и ждать следующего посевного сезона.

Дефицит воды породил всякого рода мрачные слухи. По одной из версий, власти тайно продают воду Казахстану, который в этом году также переживает сильнейшую засуху. По соглашению 2000 года Кыргызстан отправляет 42 процента проходящей по БЧК воды в Казахстан в обмен на обязательство последнего взять на себя расходы по поддержанию ирригационной инфраструктуры в рабочем состоянии. Но говорят, что объемы отводимой воды якобы превышают согласованные.

Акылбек Сулайманов, начальник Управления водных ресурсов Министерства сельского хозяйства, прокомментировал эти обвинения еще в июне. По его словам, реальность такова, что Кыргызстан, напротив, недодает Казахстану воду.

Вместе с тем Сулайманов обвинил фермеров в том, что они продолжают возделывать влагоемкие культуры.

Возможно, он имел в виду таких людей, как Канат Токуров.

У Токурова, чьи поля расположены по соседству с угодьями Пазилова, за плечами десятилетний опыт ведения сельского хозяйства. Он посадил клевер и кукурузу. Полученный урожай пойдет на корм для около 100 голов принадлежащего ему скота.

Токуров отрицает, что его когда-либо предупреждали о засухе, которая может загубить его посевы. Когда корреспонденты Eurasianet.org приехали к нему, посаженая им кукуруза должна была вырасти почти до двух метров и быть готовой к сбору. Но она выросла примерно на четверть ожидаемой высоты. Стоя рядом с банками с химикатами, которые он добавлял в почву в надежде удержать влагу, Токуров сказал, что, возможно, ему придется либо продать свой скот, либо пойти на дополнительные расходы, чтобы спасти его.

«Если кукуруза не будет расти, мне придется все бросить и покупать корм у других людей, – сказал он. – Затрачиваемые мной усилия просто не оправдывают себя».

Как бы Сулайманов не критиковал фермеров, реальная проблема носит структурный характер. В буквальном смысле.

Тилек Токтогазиев, который недолго занимал пост министра сельского хозяйства после прошлогоднего политического кризиса, рассказал Eurasianet.org, что изношенная ирригационная система ежегодно теряет до 400 миллионов кубометров воды, поступающей из Большого Чуйского канала.

На микроуровне, сказал Eurasianet.org Токтогазиев, управление каналами, подающими воду на последней стадии, должно быть модернизировано, чтобы предотвратить коррупцию и манипуляции, которые вызывают столько неприятных разговоров среди фермеров.

«Необходимо наладить компьютерное управление водораспределительными шлюзами, чтобы их не приходилось открывать и закрывать вручную, – сказал Токтогазиев. – [Кроме того], нужно забетонировать дно каналов, чтобы вода не просачивалась через почву».

Агропромышленный холдинг «Atalyk Group», поля которого находятся неподалеку от угодий мелких фермеров в Петровке, справился с засухой, закупив дождевальные машины. Люди, вкалывающие на своих маленьких участках, могут только с завистью наблюдать за этим.

Но Токтогазиев утверждает, что мелкие фермеры могли бы получить в свое распоряжение такое же оборудование, создай они кооперативы. Это также помогло бы избежать конфликтов, добавляет он.

«Это позволило бы инициативам не спускаться сверху вниз, а наоборот, поставило бы фермеров в более выгодное положение и позволило бы им обращаться к властям за помощью», – сказал он.