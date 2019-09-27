Кыргызстан: интернет стал новой площадкой для конфронтации Севера и Юга

Когда Кыргызстан переживает период политической нестабильности, здесь начинаются тревожные разговоры о разрушительном делении на север и юг.

Недавний конфликт между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым не стал исключением. Когда градус напряженности, приведшей к человеческим жертвам, снизился, опять начались «региональные» разногласия.

Через несколько дней после задержания Атамбаева в августе в интернете появилась запись прослушанного телефонного разговора. В нем мужчина, идентифицированный как Фархад Баабиев, предполагаемый сторонник бывшего президента, призывает своего собеседника, которого называет Аманом, подстрекать к насилию в отношении уроженцев Оша – крупнейшего города на юге Кыргызстана и оплота политической поддержки Жээнбекова.

«Короче, всех ошских, которые проживают в Чуе, нужно разгромить», – говорит человек, идентифицированный как Баабиев, имея в виду область на севере страны (вокруг Бишкека), в которой родился Атамбаев.

«Надо большой региональный конфликт разжечь с призывом: ошские, уезжайте в Ош. Надо жечь бизнес ошских, самих избивать. Короче, Чуй должен раздавить ошских».

Аудио неизвестного происхождения появилось на YouTube 15 августа и набрало более 100 000 просмотров.

По информации Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), эта запись вызвала «волну недовольства среди пользователей социальных сетей».

Баабиеву, члену атамбаевской Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), было предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной вражды.

В июле ГКНБ предупредил об ответственности пользователей социальных сетей, затрагивающих эту щекотливую тему, что, вполне вероятно, частично было попыткой ограничить агитационные возможности команды Атамбаева.

Через несколько дней после своего заявления ГКНБ вызвал на допрос бишкекского дизайнера Никиту Тарасенко. Причиной тому, судя по всему, было переделанное Тарасенко и опубликованное в Facebook изображение, на котором Жээнбеков и его брат сидели в дружной компании нескольких известных южных «крутиков».

Внимание! В стране начала орудовать организованная преступная группировка. "Ошская ОПГ"

Преступная группировка была... Posted by Никита Тарасенко on Wednesday, July 24, 2019

Тарасенко насмешливо прокомментировал, что это «ошская организованная преступная группировка». Тарасенко пытался позабавиться, но выбрал для этого крайне сомнительный способ.

Регионализм как важный организующий принцип национальной политики возник во времена СССР. Тогда советское правительство пыталось обеспечить баланс власти между региональными группами, считает Скотт Радниц, доцент Вашингтонского университета и автор книги об элитарной политике в Кыргызстане.

Хотя эта практика «укрепила региональное разделение», открытое использование этого фактора было и остается табу для любого политика, сказал Eurasianet.org Радниц.

В отсутствие других фундаментальных политических концепций региональные факторы встраиваются в избирательные стратегии и учитываются при формировании правительства «как механизм, позволяющий избежать конфликта», сказал Радниц.

Атамбаев был задержан милицией 8 августа по обвинению в коррупции. Предыдущая попытка задержания была отражена его вооруженными сторонниками. В ходе первого столкновения погиб сотрудник спецназа, что повлекло за собой возбуждение более серьезных уголовных дел.

В течение нескольких недель до этих драматических событий бывший лидер использовал региональный фактор, выходя за рамки общепринятого политического поведения.

Не ощущая поддержки населения и видя, что многие его союзники, в основном северяне, были арестованы по аналогичным обвинениям, Атамбаев прибегнул к политике «собачьего свистка», делая заявления со скрытым смыслом относительно Жээнбекова, чью кандидатуру он сам же и поддержал на выборах 2017 года.

Например, он регулярно сравнивал Жээнбекова с другим южанином, Курманбеком Бакиевым, чей клановый и ненавидимый многими режим был свергнут в результате кровавой революции 2010 года. Атамбаев также обвинил нового президента в том, что он руководит «режимом семейного клана» вместе с другой одиозной фигурой – уроженцем юга Раимбеком Матраимовым.

Бывший президент сравнивал обоих с оседлыми деспотами, которые правили могущественным Кокандским ханством, контролировавшим Ферганскую долину (на территории современного Узбекистана) и сопредельные районы в XVIII и XIX веках.

В стране, которая гордится своим кочевым наследием, эти слова были равносильны сомнению в кыргызском происхождении нового президента.

Такая оскорбительная риторика может широко распространиться в социальных сетях, хотя ее возможное влияние на ситуацию в целом не было толком изучено.

Гражданский активист Нурсултан Акылбек сказал, что фактор регионального деления активно используют «фабрики троллей» в интернете, финансируемые амбициозными политиками.

«Иногда их усилия дают результаты – вы можете видеть, как пользователи социальных сетей оскорбляют друг друга на региональной почве», – отметил Акылбек, подчеркивая необходимость того, чтобы правоохранительные органы добивались искоренения оскорбительных заявлений подобного рода.

Матраимов, чье огромное влияние на местную политику было частью сюжета в истории противостояния между Атамбаевым и Жээнбековым, возможно, является одним из политиков, который воспользовался платными услугами онлайн-троллей с целью защитить свою репутацию.

Радио «Азаттык» (кыргызская служба РСЕ/РС) опубликовало результаты своего расследования коррупции в государственной таможенной службе, в которой Матраимов имел значительное влияние на протяжении многих лет и где, по словам его критиков, нажил свое богатство. Статья вызвала особенно бурную реакцию в социальных сетях. На Радио «Азаттык» посыпалась критика в интернете, носившая признаки атаки ботов – программ-роботов, которые имитируют действия настоящих пользователей.

Затем последовало открытое письмо, подписанное пятью общественными деятелями, руководству РСЕ/РС с жалобой по поводу подбора сотрудников и материалов «Азаттыка». В частности, кыргызскую службу обвиняли в том, что наем работников осуществляется из региональных соображений, как это нужно Атамбаеву. Критики Матраимова обвинили его в координировании кампании в преддверии второй части статьи-расследования, которая, как ожидается, выйдет в ближайшее время.

Тем не менее, несмотря на усиление «региональной» риторики в интернете, некоторые аналитики скептически относятся к тому, что фактор севера и юга сыграет такую же значимую роль на парламентских выборах в следующем году, как это было в прошлый раз.

Акылбек утверждает, что после многих лет борьбы за власть олигархический политический класс стремится к более спокойной жизни.

После того как сопротивление Атамбаева правительству было сломлено арестами ключевых союзников, а другие харизматичные политики были оттеснены на обочину, «политическая элита стала более однородной», сказал Eurasianet.org Акылбек.

«Больше нет воюющих лагерей или заметных лидеров с так называемого севера или юга, способных повлиять на «региональные» настроения своего электората», – отметил он.