Кыргызстан и Таджикистан наносят друг другу смертоносные удары

29 апреля вооруженные силы Кыргызстана и Таджикистана вступили в самую ожесточенную схватку за последние годы. В длившемся несколько часов противостоянии за стратегический водный объект стороны применили автоматы, пулеметы и артиллерию.

По сообщениям, по меньшей мере пять человек были убиты и несколько десятков получили ранения в ходе столкновений на спорном участке границы на пересечении южного Кыргызстана и северного Таджикистана.

На первый взгляд, правительства обеих стран стремятся к быстрой деэскалации напряженности.

Вечером Министерство иностранных дел Кыргызстана объявило, что договорилось со своими таджикскими коллегами о прекращении огня с 20:00 по местному времени и отводе сил.

Однако базирующийся в Бишкеке новостной сайт «Кактус» сообщил со ссылкой на местные власти на юге Кыргызстана, что стрельбу было слышно и после установленного часа. Между тем репортер, которому удалось добраться до Чоркуха, таджикского села на границе с Кыргызстаном, сказал Eurasianet.org, что до момента прекращения огня он слышал интенсивный артиллерийский огонь, который затем прекратился.

Между тем сдерживать народные настроения будет сложнее.

Поздно вечером раздраженная толпа продолжала стоять перед региональным штабом в Баткене, столице Баткенской области на юге Кыргызстана, где идут столкновения. Корреспондент Eurasianet.org стал свидетелем того, как люди в толпе гневно требовали от властей дать им оружие, чтобы они тоже могли вступить в бой.

Конфронтация разгорелась по сценарию, ставшему уже привычным в этом районе Кыргызстана, зажатом между основной частью Таджикистана и находящимся под контролем Душанбе эксклавом Ворух, хотя заявления сторон о том, кто несет ответственность за случившееся, разнятся.

По сообщениям кыргызстанских СМИ, все, возможно, началось около 11 часов утра 28 апреля, когда таджикские рабочие и техника прибыли на берег пограничной реки и увезли оттуда щебень. Затем таджики установили камеру видеонаблюдения на электростолбе в кыргызском селе, что, согласно тем же сообщениям, спровоцировало вмешательство местных властей и пограничников Кыргызстана.

Позже в тот же день местные жители с двух сторон начали бросаться друг в друга камнями.

Таджикистан выдвинул более сложную версию, согласно которой Кыргызстан намерен захватить водораспределительный пункт «Головной». В этой засушливой зоне вода для полива ценится особо высоко, и периодически возникающие споры обычно связаны именно с водными вопросами. Пользователи социальных сетей в Кыргызстане сразу начали распространять фотографии архивных документов советских времен, доказывающие, что Бишкек имеет вполне законные права на «Головной».

И без того напряженная ситуация обострилась к утру следующего дня, когда зазвучали выстрелы. По сообщению милиции Баткенского района, 29 апреля в 5:45 утра со стороны Таджикистана были произведены выстрели по кыргызскому военному посту, вскоре после чего жители Таджикистана забросали камнями кыргызские машины на прилегающем к границе шоссе.

В результате кыргызские власти объявили чрезвычайное положение в трех селах – Ак-Татыр, Ак-Сай и Самаркандек – и начать эвакуацию жителей. Из района боевых действий было вывезено свыше 800 человек.

Органы безопасности Таджикистана не отрицают, что стреляли, но утверждают, что сделали это в ответ на нападение на них самих утром 29 апреля. По их словам, один человек в возрасте около 30 лет получил пулевое ранение в голову и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после перестрелки, произошедшей в 10:45.

Позже в течение дня вооруженные столкновения обострились и вышли за пределы «Головного».

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявил в опубликованном вечером заявлении, что таджикские вооруженные силы атаковали три пограничных заставы и два пограничных пункта пропуска. Один из погранпостов – «Достук» – загорелся в результате минометного обстрела, сообщили в ГКНБ. При этом кыргызская сторона добавляет, что нанесла ответный удар.

(Фото: kabar.kg)

«В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Республики Таджикистан», – говорится в заявлении ГКНБ.

Правительство Таджикистана не прокомментировало эти утверждения.

Между тем признаки возможной конфронтации наблюдались уже несколько недель.

В конце марта разгорелась словесная перепалка после того, как глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев в провокационной манере предложил Таджикистану уступить Ворух – плодородный эксклав, окруженный одними из самых бесплодных земель в Кыргызстане – в обмен на земельный участок в Баткенской области.

Приграничные села, где регулярно возникают беспорядки, прилегают к контролируемым Кыргызстаном дорогам, ведущим из основной части Таджикистана в эксклав Ворух.

Через несколько дней после заявления Ташиева Кыргызстан провел в Баткенской области военные учения, задействовав в них 2000 солдат, 100 танков и бронетранспортеров и около 20 единиц самоходной артиллерии.

9 апреля – возможно, в ответ на эти действия – президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Ворух, чтобы заверить жителей, что сдача эксклава даже не обсуждаются.

«Призываю вас жить с соседями в дружеской и добрососедской атмосфере, сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, потому что такие вопросы решаются исключительно путем переговоров», – сказал он в речи, произнесенной в тот же день в близлежащем городе Исфара.

В Ворухе Рахмон также присутствовал при сдаче в эксплуатацию новой базы подразделения спецназа «Альфа» ГКНБ Таджикистана.

Через несколько недель после этого последовал ряд странных и тревожных инцидентов.

Ночью 24 апреля были похищены двое молодых граждан Кыргызстана, строивших цех возле границы с Таджикистаном. Когда примерно через сутки они вернулись, то сообщили властям, что их перевезла через границу и избила группа людей, которых они считают сотрудниками служб безопасности Таджикистана.

МИД Кыргызстана направил Душанбе ноту протеста с требованием объяснить данный инцидент.

Примерно в то же время источники в Ворухе и Исфаре заявили, что двое мальчиков из Воруха, пасших скот, были задержаны и избиты кыргызскими пограничниками. Кыргызские официальные лица утверждают, что ничего подобного не было.