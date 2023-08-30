Кыргызстан и Таджикистан наращивают военную мощь в ожидании возможного нового витка боевых действий

Кыргызстан и Таджикистан участвуют в центральноазиатской гонке вооружений, в ходе которой формируются странные геополитические расклады. Союзники по НАТО противостоят друг другу, а два непримиримых врага – США и Иран – оказываются по одну сторону баррикад. При этом Россия, которая традиционно выступала в качестве посредника в регионе, осталась в стороне, а Беларусь играет заметную роль.

В последние годы стабильность на кыргызско-таджикской границе выглядит шаткой. Давние территориальные споры, усугубляемые истощением природных ресурсов, включая скудеющие запасы воды, привели к вооруженным столкновениям между представителями кыргызских и таджикских сил безопасности. Последняя вспышка насилия, произошедшая в сентябре 2022 года, по сообщениям, привела к гибели десятков людей и перемещению тысячи граждан.

Пограничные пункты пропуска между двумя государствами остаются закрытыми с 2021 года, когда впервые произошли столкновения. Состоявшиеся в июле двусторонние переговоры подарили надежду на то, что ограничения на пересечение границы могут быть сняты после того, как общая граница двух стран будет полностью делимитирована и демаркирована. Однако почти треть границы протяженностью 972 километров остается спорной.

В то время как лидеры Кыргызстана и Таджикистана говорят о необходимости укрепления мира и безопасности на границе, обе страны готовятся к новым боевым действиям. Турция и Беларусь стали новыми поставщиками оружия для Кыргызстана, а США и Иран оказывают Таджикистану помощь в обеспечении безопасности. У каждой страны есть свои мотивы участия в наращивании военного потенциала.

Тесные языковые и культурные связи объясняют поддержку Кыргызстана со стороны Турции. Анкара на протяжении долгого времени пытается распространить свое влияние на тюркоязычные страны Центральной Азии. В конце 2021 года Бишкек начал пополнять свой арсенал беспилотниками Bayraktar TB2 производства Турции. Это оружие хорошо зарекомендовало себя в различных зонах конфликтов, в том числе в Украине, Нагорном Карабахе и Сирии. А в ходе боевых действий в 2022 году Бишкек, как сообщается, использовал TB2 для уничтожения таджикского танка, а также для нападения на таджикские поселения.

В начале 2023 года официальные лица Кыргызстана сообщили, что страна расширила свой парк беспилотников турецкого производства, приобретя энное количество моделей Aksungur и Anka. БПЛА Aksungur – это беспилотники двойного назначения, способные нести сравнительно тяжелую бомбовую нагрузку или вести воздушную разведку. Дроны Anka характеризуются как аппараты «с большой продолжительностью полета», используемые в основном для сбора разведывательной информации. Официальный Кыргызстан не стал раскрывать информацию о том, как и когда страна получила новую партию беспилотников из Турции.

Наряду с наращиванием наступательного и разведывательного потенциала Кыргызстан совершенствует свою систему противовоздушной обороны. В апреле 2023 года Бишкек получил от Беларуси зенитно-ракетные комплексы. Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов сообщил журналистам в Бишкеке, что эти системы будут развернуты в Баткенской области, которая является эпицентром зоны приграничного конфликта.

Роль Беларуси в качестве поставщика оружия, по-видимому, обусловлена экономическим оппортунизмом. Минск стремится к расширению торговых связей с Кыргызстаном, что могло бы смягчить последствия дипломатической изоляции страны от Запада, к которой привели ее тесные отношения с Россией и статус «последней диктатуры в Европе». 23 августа в Минске состоялись торговые переговоры между высшими должностными лицами Беларуси и Кыргызстана. По итогам обсуждений белорусский вице-премьер Анатолий Сивак охарактеризовал Кыргызстан как «нашего надежного, проверенного временем союзника и перспективного торгового партнера», сообщило информационное агентство Белта. Дополнительным фактором, способствующим развитию сотрудничества, является членство Беларуси и Кыргызстана в возглавляемых Россией организациях, в том числе в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе.

За последние три года расходы Бишкека на оборону существенно возросли, сообщил глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев на заседании Кабинета министров в июле. А тем временем в июне Министерство обороны представило проект новой военной доктрины, в которой отмечается повышенный уровень угрозы, связанной с напряженностью на кыргызско-таджикской границе.

Подобно тому, как поддержка Турцией Кыргызстана обусловлена культурной общностью, то же самое можно сказать и о поддержке Ираном Таджикистана. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад однажды описал ирано-таджикские связи как «один дух в двух телах». Оба народа связывают персидский язык и культурные традиции.

В мае 2022 года Иран открыл в Таджикистане завод по производству беспилотников – первое подобное предприятие, функционирующее за рубежом. По имеющимся данным, завод выпускает модель Ababil-2, представляющую собой простейший аппарат, который можно использовать для разведки и выполнения боевых функций, в том числе в качестве дрона-камикадзе. В октябре того же года Таджикистан оказался в центре скандала, когда украинские журналисты обвинили Душанбе в экспорте собранных в стране беспилотников в Россию, которая затем использовала их против гражданских и военных объектов на Украине. Таджикские официальные лица опровергли эти обвинения. Независимо от того, выступает ли Таджикистан в качестве посредника в торговле оружием между Ираном и Россией, завод дает Душанбе возможность повысить боевой потенциал в любом пограничном столкновении, которое может возникнуть в будущем.

Иранско-таджикское оборонное сотрудничество создает неловкую ситуацию для США, учитывая давние программы военной помощи Таджикистану и еще более давнюю вражду Вашингтона с иранским руководством. По данным американского посольства в Душанбе, с момента распада СССР в 1991 году США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности в размере более 330 миллионов долларов. В начале 2023 года тогдашний посол США в Таджикистане Джон М. Поммершайм объявил о новом пакете помощи в размере 20 миллионов долларов, который включал поставку разведывательных беспилотников Puma. Кроме того, Министерство обороны США проводит программы обмена военнослужащими, способствующие повышению профессионализма сотрудников таджикских сил безопасности. Одни из последних совместных учений с участием военнослужащих Национальной гвардии штата Вирджиния состоялись в июле.

Для Соединенных Штатов взаимодействие с Таджикистаном всегда было обусловлено стремлением удержать в узде Афганистан как источник региональной и даже глобальной нестабильности. Американская военная помощь направлена на то, чтобы помочь Душанбе обеспечить безопасность его границы с Афганистаном, которая перестала быть серьезным препятствием для боевиков, и не предназначена для укрепления таджикских вооруженных сил и их участия в возможных столкновениях с кыргызской армией. Тем не менее большое количество американского военного оборудования, такого как очки ночного видения и наземные датчики, вполне может быть перенаправлено для использования в зоне конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Объединенные Арабские Эмираты – еще одна страна, участвующая в укреплении оборонного комплекса Таджикистана. Компания из ОАЭ является основным поставщиком комплектующих для недавно открытого сборочного завода в таджикском городе Турсунзаде. Планируется, что в 2023 году предприятие будет выпускать 120 боевых машин.

Самым любопытным во всей этой гонке вооружений между Кыргызстаном и Таджикистаном является тот факт, что обе страны являются номинальными союзниками и входят в ОДКБ – организацию, задуманную как евразийская альтернатива НАТО. Одной из функций НАТО, разумеется, является поддержание мира между ее членами путем предоставления площадки для разрешения споров путем переговоров. Именно эта задача была выполнена на последнем саммите НАТО в Литве, где участники убедили Турцию отказаться от противодействия заявке Швеции на вступление в альянс. Кыргызско-таджикские проблемы показали, что ОДКБ не обладает подобным потенциалом урегулирования конфликтов.

Неспособность России организовать процесс является одной из основных причин неэффективности ОДКБ в вопросе снижения напряженности между двумя ее членами. РФ по-прежнему считает себя влиятельным посредником в регионе, но война в Украине подорвала способность Кремля проецировать свое влияние на Центральную Азию. В итоге в кыргызско-таджикском вопросе Россия до сих пор не играла практически никакой заметной роли. Но то, что в настоящий момент участие России ограничено, не означает, что так будет всегда. Внешние факторы могут заставить Москву вступить в игру. Например, все более тесные стратегические отношения России с Ираном, о чем свидетельствует активное использование российской армией иранских беспилотников в Украине, могут перетянуть Москву на сторону Таджикистана.

Внешнее вмешательство в гонку вооружений между Кыргызстаном и Таджикистаном, скорее всего, повышает риск возобновления конфликта. Кыргызские и таджикские власти предпринимают лишь незначительные усилия для устранения основных причин напряженности на границе, в частности, для определения границ и создания механизма распределения водных ресурсов. На фоне отсутствия прогресса в переговорах растет недовольство жителей приграничных районов.

Традиционные игроки, а именно США, Россия и Китай, кажутся заинтересованными в разрядке напряженности на кыргызско-таджикской границе, но не предпринимают заметных действий для стимулирования переговорного процесса. Этот вопрос, похоже, отошел на второй план из-за войны в Украине и, в меньшей степени, потенциальной возможности афганских исламских боевиков создать проблемы для всего региона. За последний год Центральную Азию посетили многие официальные лица США, в том числе помощник госсекретаря Дональд Лу, но ни один из них не высказал конкретной озабоченности США по поводу тлеющего кыргызско-таджикского конфликта. В заявлении Госдепартамента, выпущенном в связи с визитом Лу, содержалась лишь расплывчатая формулировка о том, что помощник госсекретаря «подчеркнет неизменную приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости Кыргызской Республики и Таджикистана».

После последней вспышки боевых действий между Кыргызстаном и Таджикистаном организация Human Rights Watch зафиксировала военные преступления, совершенные обеими сторонами. Учитывая, что обе страны расширяют и совершенствуют свои арсеналы, очередные столкновения могут привести к гораздо большему числу жертв, разрушений и еще большей дестабилизации обстановки в регионе.