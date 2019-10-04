Кыргызстан и Longhai: как приручить дракона

В один прекрасный день в конце июля 2012 года Кристофер Клайнер (Christopher Kliner) и его коллега вышли из лифта и зашли в квартиру в пентхаусе в китайском городе Циндао, чтобы обсудить дела. Перед ними предстала странная картина.

Ченг Шуфанг (Cheng Shoufang), человек, которому американские инвесторы доверили миллионы долларов на реализацию крупного проекта в сфере недвижимости, лежал пластом на кровати, жалуясь на плохое самочувствие.

«Он был похож на злодея из фильмов о Джеймсе Бонде. Это выглядело так, как если бы ты добрался до пентхауса в конце фильма, а парень, который все это время дергал за ниточки, прикован к постели, – Клайнер замолк, описывая Ченга Шуфанга. – Не знаю, но полагаю, что он притворялся прикованным к постели».

Этот эпизод подтвердил подозрения Клайнера, партнера в чикагской компании по управлению активами Taylor Fund, возникшие еще несколько месяцев назад. Проект, конечно же, не «выстрелил», а инвесторам пришлось подсчитывать убытки.

У Ченга Шуфанга, между тем, дела пошли в гору.

Один из его последних проектов был запущен в Кыргызстане, где Шуфанг отвечал за строительство крупной магистрали. Этот проект тоже сейчас в эпицентре скандала – сроки завершения работы отодвигаются, а рабочие жалуются на невыплату зарплат.

Многие китайские компании совершают решительные набеги в Центральную Азию, часто предлагая более низкие цены, чем их конкуренты. Кажущиеся доступными по стоимости проекты, часто финансируемые за счет предоставляемых Китаем кредитов, побуждают правительства с ограниченными бюджетами делать опрометчивый выбор.

Бум! Как встряхнуть недвижимость

В 1993 году Ченг Цуочанг, бывший высокопоставленный чиновник влиятельного правительственного департамента по выдаче разрешений в Циндао, процветающем портовом городе на Желтом море, ушел в бизнес.

Поэтапный и быстрый переход Китая на управляемую рыночную систему в сочетании с реформами в жилищном строительстве заложили основу для бурного развития сектора недвижимости. На территории своего влияния – в Джимо Сити, районе Циндао – Ченг Цуочанг основал компанию по недвижимости, которая стала стержнем Longhai Investment Group.

Компания быстро росла и в скором времени расширилась до целого ряда секторов, от финансов до горнодобывающей промышленности, от инженерного проектирования до виноделия. Longhai Investment Group в настоящее время включает в себя около 30 хозяйствующих субъектов и большое количество региональных филиалов.

Одним из наиболее успешных подразделений холдинга был Longhai Road and Bridge Corporation, девелопер в сфере транспортной инфраструктуры, созданный в 2003 году. Эта компания стала чрезвычайно прибыльной, благодаря выигранным тендерам на реализацию нескольких проектов по строительству междугородных скоростных автомагистралей в районе залива в провинции Шаньдун. Проекты включали в себя надземное шоссе, соединяющее районы Циндао, и участок железной дороги в южном направлении.

Со временем Longhai Road and Bridge Corporation стала визитной карточкой холдинговой группы. К концу 2015 года только эта компания была оценена в 1,87 млрд юаней (269 млн долларов), что составляет около 30% от общих активов Longhai Investment Group.

Связаться с Longhai и Ченг Шуфанг для комментариев не удалось.

Долгая дорога на Иссык-Куль

Новым этапом своего, как представляется, неудержимого роста Longhai Investment Group обязана инициативе «Пояс и путь» (BRI) – масштабному проекту, который Пекин любит описывать определениями эпохального значения. Эта инициатива, запущенная президентом Си Цзиньпином в 2013 году, представляет собой ошеломляющую агломерацию инфраструктурных проектов, направленных на создание множества физических маршрутов для экспорта китайских товаров.

Соответственно, правительство Циндао и Деловой совет Шанхайской организации сотрудничества в 2015 году подписали контракт на строительство ряда экономических, торговых и индустриальных парков в странах, охваченных BRI. Идея, которая впоследствии была поддержана центральным правительством, заключалась в создании физических платформ, на которых будут работать китайские и иностранные компании.

Longhai Investment Group стала одной из первых компаний, вызвавшихся принять участие в реализации этого плана.

Нацелившись на Центральную Азию, Longhai Road and Bridge Corporation подала заявку на строительство 104-километровой автомагистрали вдоль северного берега озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Китайское предприятие выиграло контракт, потеснив конкурентов – две кыргызские и одну турецкую компанию.

Ченг Шуфанг (протеже Ченга Цуочанга) был назначен ответственным за этот проект, с которым компания впервые вышла на зарубежный рынок.

Иссыккульская сделка сразу вызвала полемику в Кыргызстане. Адыл Жунус уулу, депутат парламента и уроженец Китая, повторил часто высказываемое мнение, посетовав, что «торги проводятся коррумпированно, в пользу иностранных компаний». Любопытно, что брат Жунус уулу – ученый, который жил в китайской провинции Синьцзян, – был арестован в декабре 2018 года в рамках репрессий в отношении мусульманских меньшинств на западе Китая.

Другой член парламента поднял вопрос о том, почему турецкая компания была исключена из участия в тендере за контракт по причине отсутствия лицензии на деятельность, когда Longhai тоже не располагала этим документом.

Темира Сариева, который был премьер-министром на момент заключения контракта, публично обвинили в том, что он или его партнеры лоббировали интересы китайской компании. Сариев отверг эти обвинения.

Жумаш Соодонбаев, заместитель начальника департамента дорожного хозяйства Министерства транспорта, настоятельно утверждал, что тендер проходил в полном соответствии с законом, но признал, что он осуществлялся в ускоренном режиме.

«[Longhai] участвовала в конкурсе на онлайн-портале [правительства]. Все это произошло в короткий срок, – сказал он Eurasianet.org. – Основным критерием выбора была у кого самая низкая сумма».

Однако, согласно тендерным документам, турецкая компания, выбывшая из конкурса из-за отсутствия лицензии, предложила немного более низкую цену, чем китайцы.

Нет денег – есть проблемы

Новый скандал со строительством иссыккульской трассы произошел в середине 2017 года, когда рабочие начали жаловаться на невыплату заработной платы.

А в ноябре прошлого года уже Longhai Road and Bridge Corporation начала выражать недовольство, описывая трудности во время строительства.

«В ходе рабочего процесса возникают временные проблемы. Одна из таких – недавняя остановка рабочими и субподрядными организациями строительных работ», – говорится в сообщении компании.

Соодонбаев признает, что задержки на иссыккульской трассе связаны с неспособностью правительства вовремя производить платежи. На данной стадии построено всего около 80 километров дороги. Строительство должно было закончиться в 2017 году.

Что касается Ченга Шуфанга, то Соодонбаев отзывается о нем только в положительном ключе.

«Мы постоянно созваниваемся. Он меня встречает с другими 10 людьми. Мы постоянно встречаемся и обсуждаем строительство, я им в глаза говорю все недостатки», – сказал Соодонбаев.

Неприятности на родине

Как выяснилось после тендера на строительство автомагистрали в Кыргызстане, корпорация Longhai Road and Bridge не избежала проблем и в своей стране.

По данным китайского государственного публичного бюллетеня, в котором содержится подробная информация о кредитоспособности отечественных организаций, по меньшей мере три дочерних компании Longhai Road и Bridge Corporation имели проблемы со своевременными выплатами по своим долгам. В 2015 году дочерняя компания Longhai Investment Group, расположенная в районе Чэнъян (Циндао) и принадлежащая Ченгу Шуфангу, была внесена в черный список местным органом регистрации и лицензирования из-за того, что она не предоставляла ежегодные финансовые отчеты в течение трех лет.

Чэньянской компании удалось договориться и выйти из черного списка, но в 2016 году она снова была включена в список компаний, которых Национальная система кредитования предприятий относит к группе риска.

Судя по всему, эти факты не были известны правительству Кыргызстана, которое в своих сообщениях описывало иссыккульскую автомагистраль как имиджевый проект – первый подобный объект инфраструктуры, финансируемый не из-за рубежа.

Из-за поспешного вынесения решения по проекту кыргызские чиновники не успели досконально изучить историю всех участников, включая Longhai.

«При таких сроках вы ничего не успеваете, разве что еле изучить поданные документы. Но вы не можете изучить их историю и происхождение», – сказал Соодонбаев.

Нуржамал Джанибекова и Питер Леонард содействовали в подготовке материала.