Кыргызстан, Казахстан: торговля с Китаем восстанавливается после коронавирусного спада

Грузовые автомобили в очереди на границе Кыргызстана с Китаем в прошлом году. (Фото: Даниль Усманов)

В то время как экономикам Казахстана и Кыргызстана предстоит ощутить тяжелейшие последствия международных санкций против России, с востока приходят довольно обнадеживающие новости.

После сильного спада объем торговли с Китаем вернулся на тот же уровень, на котором он был до пандемии, несмотря все еще имеющиеся на границе заторы, связанные со строгими эпидемиологическими правилами, выполнения которых по-прежнему требует Пекин.

Факт восстановления объемов торговли подчеркнул 5 марта во время видеоконференции с первым заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Арзыбеком Кожошевым заместитель председателя правительства Синьцзянского автономного района, граничащего со странами Центральной Азии, Лю Суше.

Количество товаров, перемещаемых через пропускные пункты «Торугарт» и «Иркемташ» на китайско-кыргызской границе, через которые происходит почти весь сухопутный товарообмен между двумя странами, вернулось на тот уровень, на котором оно находилось перед началом пандемии, сказал он.

Лю не привел никаких цифр, но официальные данные обеих стран подтверждают его заявление — хотя статистика и показывает огромные расхождения, которые эксперты частично относят на счет контрабанды.

По данным Главного таможенного управления Китая, торговля с Кыргызстаном и Казахстаном превысила уровни, существовавшие до пандемии.

В 2021 году объем торговли Китая с Кыргызстаном достиг 7,5 млрд долларов, что почти на 18 процентов больше показателя 2019 года, составившего 6,37 млрд. В 2020 году он сократился более чем вдвое, до 2,9 млрд.

Данные Национального статистического комитета Кыргызстана показывают, что за прошлый год товарооборот вырос до 1,5 млрд долларов, то есть был чуть меньше, чем в 2019 году, когда он составлял 1,8 млрд, но гораздо выше 780 миллионов, зарегистрированных в 2020-м.

Китайская статистика считается более достоверной, так как Кыргызстан, как и соседний Казахстан, стабильно публикует цифры, заниженные на несколько миллиардов по сравнению с китайскими.

Анализ официальных данных, который провело в прошлом месяце работающее в Бишкеке независимое издание Kaktus, показал, что в сфере торговли с Китаем за два десятилетия с 2001 по 2020 год Бишкек зарегистрировал на целых 60 миллиардов долларов товаров меньше, чем Пекин.

Основной объем торговли приходится на экспорт товаров из Китая в Центральную Азию. Немалая их часть переправляется затем в третьи страны.

Хотя кыргызские официальные лица утверждают, что в расхождениях виноваты различия в методах сбора данных, по-прежнему существуют подозрения, что истинная причина — в широкомасштабной контрабанде.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев даже признал, что дело обстоит именно так, и распорядился искоренить контрабанду.

Суммарные расхождения в цифрах, опубликованных за последние три года Казахстаном и Китаем, составляют 20 миллиардов долларов.

Несмотря на контрабанду, объем торговли между Китаем и Казахстаном также вырос и значительно превысил уровни, достигнутые до пандемии.

По данным китайской таможни, в прошлом году он был равен 25,2 млрд долларов, а в 2019-м — всего 22,3 млрд.

Казахстан сообщил, что в 2021 году эта цифра составила 18,1 млрд долларов, а в 2019-м — 14,7 млрд.

Если только Казахстан и Кыргызстан сумеют положить конец контрабанде на своих границах и направить доходы не организованной преступности, а в государственные казначейства, их экономика сможет в полной мере получать выгоды от торговли с Китаем.